Tuchel firar ett år i Chelsea

Tysklandsbloggen

För exakt 365 dagar sedan tog Thomas Tuchel över som huvudtränare för Chelsea och vilket inflytande han har haft.

DEN OTROLIGA VÅRSPURTEN

Under Thomas Tuchels första 100 dagar som CFC-tränare lyckades han:

Lyfta Chelsea till en topp fyra placering i Premier League

Säkra en CL-finalbiljett

Leda Chelsea till FA-cupfinalen

När Tuchel tog över Chelsea var Londonklubben på plats nio i Premier League. Efter de första 100 dagarna hade Chelsea genererat följande siffror:

24 matcher

16 segrar

6 kryss

2 förluster

När Tuchel stängde säsongen 20/21 med Chelsea hade laget tagit den livsviktiga fjärdeplatsen i Premier League, förlorat på uddamålet mot Leicester i FA-cupfinalen och lyft CL-pokalen efter en 1–0 seger mot Manchester City.

TAKTISK FLEXIBILITET

Under hösten har Tuchel återigen visat på en stor taktisk flexibilitet. Han har samtidigt varit så illa tvungen då både Ben Chilwell och Reece James skadade sig under hösten. Detta har lett till flera olika formationer som för det mesta har resulterat i positiva resultat för Chelseas del. Under pågående säsong har Chelsea spelat 37 tävlingsmatcher:

24 segrar

9 kryss

4 förluster

88:37 i målskillnad

Ett lag som har varit Tuchels ”kryptonit” är dock Pep Guardiolas Manchester City. Chelsea har förlorat båda ligamatcherna mot City med 1–0 denna säsong. Under fjolåret blev det en knapp 2–1 seger för Tuchel efter att Alonso avgjorde på stopptid (2–1).

FRÅGETECKEN

En spelare som har nått nya höjder under Tuchel är Antonio Rüdiger. Försvararen har verkligen vuxit på planen och blivit en stark och stabil pjäs. Däremot är det två spelare som jag personligen hade högre förväntningar på under Tuchels styre och det är Timo Werner och Kai Havertz.

Ur ett tyskt perspektiv var det väldigt intressant och spännande när Werner och Havertz anslöt till Londonklubben sommaren 2020. Två landslagsspelare som hade bevisat en hel del i Bundesliga och som ville ta nästa kliv i sina karriärer. Men utfallet har hittills inte riktigt blivit vad de hoppades.

Jag var redan från start skeptisk till att Werner valde just Chelsea som ny klubbadress. När han spelade i RB Leipzig ryktades det en hel del kring Liverpool också, vilket jag än idag tror skulle varit en bättre matchning. Med tanke på konkurrensen och speltiden som han får under Tuchel vore det kanske på sin plats att kika på andra alternativ? Werner missar oerhört många chanser och har under sina 71 tävlingsmatcher för Chelsea endast gjort 18 mål och 17 assist. Denna säsong har han endast gjort 1 (!) ligamål på 575 minuter.

I fallet Kai Havertz är jag mer positiv och detta är inte bara för att han sköt CL-titeln till Chelsea. Han är en helt annan spelartyp än Werner, men också av en annan kaliber. Havertz är ju som bekant en oerhört tekniskt skicklig spelare som också besitter ett fint spelsinne och en explosivitet. Han har tyvärr inte lyckats hålla den höga högsta nivån som han besitter, men förhoppningsvis kommer detta förändras med tiden. Oturligt nog har Havertz åkt på corona två gånger och det känns som att han inte riktigt har landat i London ännu. Han är som tur är bara 22 år gammal och jag hoppas därför på att Tuchel kan hjälpa honom uppnå sin fulla potential.

JAKTEN

Efter 365 dagar som CFC-tränare har Tuchel redan mottagit flera titlar och personliga utmärkelser.

🏆 Arsène Wenger presents @ChelseaFC manager Thomas Tuchel with the FIFA Best Men's Coach award!#TheBest pic.twitter.com/2k3H2UPmZ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 17, 2022

Jämför vi hans poängsnitt med de andra tränarna som har lett klubben genom åren är han bland toppen.

Ser vi enbart på tränare som har lett Chelsea genom 50 eller fler tävlingsmatcher är Tuchel på plats tre. Det återstår att se om han lyckas nå samma fina siffror som Mourinho gjorde under sin första sejour i klubben. Tysken har i alla fall redan lyckats med något som Mourinho aldrig gjorde och det är att ta en CL-titel med klubben.

Avslutningsvis kan vi konstatera att Tuchels Chelsea nyligen lyckades med att gå om Arsenal i Premier Leagues ”All Time-tabell”.

PS: Vi kan gratulera en före detta Chelsea-tränare idag: