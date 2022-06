FC Hollywood bjuder på dramatik

Tysklandsbloggen

Det har nog inte undgått någon att det skakar i Bayern München. Trots att klubben nyligen vann sin 10:e raka ligatitel finns det många orosmoln i det bayerska lägret.

EXIT?!

Allt pekar på att Robert Lewandowski kommer lämna Bayern München i sommar efter åtta framgångsrika år i klubben. Parterna verkar dock inte skiljas åt på något bra sätt. Enligt tysk media ska Lewandowski ha varit frustrerad över att FCB inte har pratat med honom tidigare angående en kontraktsförlängning och istället prioriterat andra spelare. Dessutom ska snacket kring Haaland irriterat Lewy.

Den hårdaste kritiken för detta har riktats mot sportchefen Brazzo. Han har under en längre tid varit impopulär bland Bayern-fans då han har agerat underligt på transfermarknaden. Flera spelare som han har värvat till klubben har inte hållit ”FCB-nivå. Han var också alldeles för sen in i förhandlingarna när det gäller Nico Schlotterbeck och Antonio Rüdiger. Båda spelarna ska ha varit på Bayerns ”lista”, men när Brazzo väl hade tagit kontakt med respektive spelare så var det redan för sent.

ANNONS

Tidigare i veckan uttalade sig Lewy angående sin klubbsituation:

”Min tid i Bayern är över. Jag ser ingen möjlighet att fortsätta spela för klubben längre. Bayern är en seriös klubb och jag tror inte att de kommer behålla mig, jag vill inte spela där längre. En övergång skulle vara den bästa lösningen. Jag hoppas att klubben inte stoppar mig.” Robert Lewandowski

Ovanstående uttalande har resulterat i att flera Bayern München-fans har ändrat sin åsikt kring Lewy-situationen och är istället arga och besvikna på anfallsstjärnan. Bayerns VD, Oliver Kahn, gick själv ut och sa följande till Sport1:

” Jag vet inte varför Robert valde den här vägen. Offentliga uttalanden som detta hjälper ingenting. Robert har blivit utsedd till världens bästa fotbollsspelare här två gånger i rad – jag tror att han behöver tänka på vad han har här. Uppskattning är inte en enkelriktad gata.” Oliver Kahn

ANNONS

Alla kapitel tar slut, men det är oerhört tråkigt att ett så historiskt och framgångsrikt partnerskap slutar på detta sätt.

I sommar kan även en annan landslagsstjärna komma att lämna Bayern München, nämligen Serge Gnabry. Den tyska landslagsmannen har precis som Lewandowski ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2023. Bayern München har lagt fram ett kontraktsförslag, men Gnabry ska enligt Bild ha sagt nej till det. Enligt uppgifter ska Gnabry begära mer i lön och som vi vet är Bayern väldigt strikta med sin lönestruktur. I nuläget är inget mer möte mellan parterna inplanerat. Klubben sägs vilja sälja Gnabry i sommar om han inte förlänger. De vill nämligen inte förlora honom på fri transfer såsom de gjorde med David Alaba och Niklas Süle.

SADIO MANÉS INTÅG?!

När snacket kring Sadio Mané och Bayern München först dök upp blev jag lite förvånad. Bland annat för att det är en spelare som nyss har fyllt 30 år, men framförallt för att han kommer att begära en hög lön. Jag har också tyckt att det är underligt att Bayern jagar Mané då klubben redan har en spelare som liknar honom, nämligen Gnabry. Två spelare med en näsa för mål och som kan spela både som ytter och i det centrala anfallet. Skulle Gnabry i slutändan lämna Bayern på grund av att det inte gick att komma överens om lönen och Mané värvas in och får den lön som Gnabry sägs begära (cirka 20-24 miljoner €) så tycker jag det är ett dumt drag av Bayern München. Gnabry fyller 27 senare i år och har med största sannolikhet fler år kvar på toppnivå än Mané.

ANNONS

Med det sagt är Sadio Mané en suverän spelare och jag är säker på att han skulle passa bra i Bayern. Han sägs trivas nära alperna efter sin tid i Salzburg och han kan dessutom lite tyska.

SAMMA AGENTUR

En annan spelare som kopplas ihop med Bayern München är österrikaren Konrad Laimer. Mittfältaren är på många topplags önskelista, men Bayern sägs ha pole position med tanke på tränaren Julian Nagelsmanns goda relation med spelaren. Något som gör saken komplex är att Laimer representeras av samma agentur (ROOF) som Serge Gnabry och Sadio Mané. Så vi kan nog gissa på att detta så kallade ”transferhjul” kommer rulla ordentligt när väl en övergång blir officiell.

ANNONS

Ni hör, FC Hollywood bjuder verkligen på dramatik. Det lär bli en långdragen sillysommar för FCB.

Vad vill ni se? – svara gärna på frågan här nertill: