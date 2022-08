Återkomsten, återseendet och debuten

Tysklandsbloggen

Det händer mycket i den tyska fotbollen. Ligaspelet rullar och transferfönstret närmar sig sitt slut. Efter en premiärhelg som bjöd på en hel del härlig fotboll är vi nu framme vid omgång två i Bundesliga. En omgång som kommer bjuda på en och annan sevärd tillställning.

ÅTERKOMSTEN

I veckan blev det slutligen klart, landslagsanfallaren Timo Werner återvänder från Chelsea till RB Leipzig. En flytt som Werner själv säger är väldigt viktig för hans fortsatta karriär. Tiden i London blev inte som han hade tänkt sig. Det blev sammanlagt 89 tävlingsmatcher som resulterade i 23 mål och 21 assist i Chelsea. Fjolårssäsongen bjöd på sparsamt med speltid och med tanke på att ett VM-slutspel är runt hörnet kände Werner att han var tvungen att agera. Rent ekonomiskt förlorar Werner på att återvända till RBL, men han var tydlig i veckans presskonferens att prion är att få spela fotboll regelbundet.

ANNONS

Sommaren 2020 sålde RB Leipzig Timo Werner för cirka 50 miljoner euro. Nu köper de honom tillbaka för cirka 30 miljoner € (ink bonus). En bra affär för RB Leipzig. Inte bara får de tillbaka en skicklig spelare, de får tillbaka sin bästa målskytt genom tiderna. Werner har sammanlagt gjort 90 mål (+ 40 assist) på 156 tävlingsmatcher. Med Werner tillbaka har RBL ett ännu starkare och flexiblare hot framåt. Lyckas tränaren Domenico Tedesco integrera Werner fort har RBL möjligheten att pressa Bayern i ligaspelet och dessutom konkurrera bättre ute i Europa.

ÅTERSEENDET

Säsongen 18/19 tog Niko Kovac över Bayern München. Samarbetet höll inte så länge, för hösten 2019 fick Kovac sparken efter en dålig inledning på säsongen. Nu, knappa tre år senare återvänder Kovac till München, men denna gång som tränare för Wolfsburg.

ANNONS

I somras tog Niko Kovac över posten som huvudtränare för Wolfsburg. Dessförinnan hade han varit en sväng i Frankrike och tränat Monaco efter sin tid i München. Nu har Kovac som mål att lyfta Wolfsburg efter fjolårets besvikelse. Sett till truppen ser Wolfsburg starka ut. Flera spelare har en hög högsta nivå, dock har laget varit för ojämnt och inte lyckats leva upp till sin potential. I säsongspremiären tappade man poäng mot nykomlingen Werder Bremen. I den matchen gjorde nyförvärvet och den svenska landslagsspelaren Mattias Svanberg sin ligadebut. Det blev dock ingen lyckad sådan, utbytt i paus och hans ersättare stod för målet som slutligen gav Wolfsburg en poäng.

ANNONS

Jag har svårt att se hur den gamle Bayern München-spelaren Niko Kovac ska stoppa Julian Nagelsmanns Bayern. Mästarnas uppvisning i ligaöppningen mot Eintracht Frankfurt var talande. Jag vill till och med sticka ut hakan och säga att Bayern ser starkare ut nu än vad de har gjort på väldigt länge. Det låter kanske märkligt med tanke på att storklubben har förlorat sin bästa målskytt i modern tid, Robert Lewandowski, men med Sadio Mané och de resterande offensiva pjäserna är denna upplaga av Bayern betydligt mer svårläst och giftigare. Denna trupp och Nagelsmanns sätt att spela fotboll passar som handen i handsken. Med sin 4-2-2-2 formation har Nagelsmann en extrem frihet i det offensiva spelet. Müller, Musiala, Coman, Gnabry, Sané och Mané kan alla spela på de offensiva positionerna. Detta gör det möjligt för Bayern att skifta positioner under matchens gång och därmed göra det extremt klurigt för motståndaren att försvara sig. Tidigare har det varit tydligt att bollen nästintill alltid skulle hamna hos Lewandowski. Även om detta som bekant var ett starkt recept, så ger den nuvarande upplagan Bayern många fler alternativ när det kommer till att lösa upp motståndarens försvar.

ANNONS

DEBUTEN

Ikväll kan vi få se en svensk spelare debutera i Bundesliga, nämligen Jordan Larsson. För cirka en vecka sedan blev det klart att storklubben Schalke värvade svensken på fri transfer. Larsson kommer till en klubb som är under enorm ekonomisk press. Som nykomling är deras största mål att säkra ett nytt kontrakt. Det kommer bli tufft, men lyckas S04 och Larsson hitta rätt kan vi få se en spännande resa.