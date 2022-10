Vill inte Hammarby lyfta pokalen?

Viktor Elm

Låt mig förklara. Utan att veta exakt varför vissa byten genomfördes eller varför taktiken ändrades från 4-2-3-1 till 5-3-2 så sände dessa ändringar ändå signaler utåt. Byter man ut sina två mest kreativa spelare (Bojanic och Besara), dock ganska sent i matchen men ändå, mot Vagic och Sandberg för att sedan gå ner till en fembackslinje så tänker alla vi som tittar att Hammarby är nöjda med en poäng. Har jag fel? För mig är det helt oförståeligt! Vi pratar om stora, starka och dessutom välspelande Hammarby som har initiativet i matchen. Borde inte Hammarby ha växlat upp och gått på offensiven. Vill de inte ikapp Djurgården och Häcken?

ANNONS

Jag tror lite att det har med motståndet att göra. När MFF tar ut Knudsen och sätter in Christiansen (MFF går för att vinna matchen) sprider det sig en liten osäkerhet i Hammarby-lägret. Man har lite för mycket respekt för MFF. Visst, de är bra men inte bättre än Hammarby just nu. Jag tror dock ännu mer på att det har med vinnarkultur att göra. Malmö är absolut inte nöjda med att ligga fyra utan vill ikapp de lagen längst upp. De vill vinna för det brukar de göra. Hammarby brukar inte vinna. De vill säkra sin plats ut i de lägre europacuperna istället för att bli besvikna om de missar Champions League. Kan jag ha rätt?

I matchen imponeras jag av Pinas! Vilken spelare. Bollbehandlingen är grym och han är ständigt steget före motståndarna. Men vem gillar inte vänsterfotade mittbackar;-). Även Oliver Dovin får mig att småle lite inombords. Väldigt säker med fötterna och bra målvaktsspel. Om han fortsätter så här dröjer det inte länge förrän Janne Andersson ringer och vill ha med honom för att se och lära i landslagsdressen. Räddningen han gör på AC:s skott i slutet är ju fenomenal!

ANNONS

Djurgården gör ett huvudlöst agerande i matchen i Värmland (då menar jag inte Danielssons självmål för där användes huvudet ordentligt). Efter många matcher på kort tid där man presterat bra är det lätt att gå in i ett lite längre uppehåll och vara nöjd. Vilket man ska vara så klart. Men då är det också lätt att slappna av lite för mycket. Nu motsäger jag mig själv lite från föregående inlägg men jag tror att Djurgården har mått bra av den påtagliga anspänningen och stressen som har varit när matcherna har kommit tätt. Ofta är det just då huvudena inte orkar med. Dock verkar det nu snarare som att huvudena i Djurgården varvade ner lite väl mycket under ledigheten.

Förutom första fem-tio minuterna så är det Degerfors som får matchen dit de vill. Och nu är det lätt att säga att Djurgården var dåliga men det är ju faktiskt också så att det stod ett bra motståndarlag på andra sidan. Degerfors har inte förlorat på sex matcher om vi räknar in cupen. Då har de ändå mött Häcken, Djurgården, AIK och Mjällby. Med andra ord är det ett lag i form och som dessutom slåss för sin Allsvenska existens. Två komponenter som gör att Degerfors just nu är svårspelade. Sen är det ju kul när botten kan slå toppen ibland.

ANNONS

Kalmar trummar på. På Guldfågeln slogs HIF tillbaka relativt enkelt. Trots några kanonräddningar från Friedrich så var segern aldrig hotad. Nu tror jag på allvar att Kalmar kan knipa tredjeplatsen. Det kommer bli oerhört spännande att följa kampen i toppen. Alla som bryr sig om Allsvenskan har mycket att se fram emot de sista omgångarna! Skrabb fick äntligen göra mål och det är starkt av domaren att se att andra målet inte är offside. Domarna måste ju få lite beröm ibland också. Inte bara skäll.

Antonsson är seriens bäste spelare just nu. Vad vore Värnamo utan honom? Av Värnamos 29 mål har Antonsson gjort 19! Otroligt starkt av Marcus men lite oroande för Värnamo så klart. Om han försvinner blir det att bygga om helt. Nu är de oerhört beroende av honom.

Liksom Värnamo har Elfsborg nu fyra raka segrar. Det som under sommarmånaderna gick emot IFE går nu stolpe in. Inte mycket har ändrats i deras sätt att agera utan det handlar enligt mig bara om självförtroende. Undrar för mig själv om de har jobbat med mental träning på något sätt? Det är annars ett område som är nedprioriterat i fotbollsvärlden. Det skulle jag vilja ändra på!

ANNONS

Jag anser att Elfsborg är klart bättre än IFK i måndagsmatchen. Kvickare, aggressivare, vassare och smartare. 3-1 var ett rättvist resultat och fortsätter deras fina form kan även de blanda sig i fighten om europaplatserna! Vem trodde det för en månad sen? Bernhardsson och Baidoo leker fotboll för tillfället och jag beundrar Elfsborgs tålamod med Jimmy Thelin. Det hade varit lätt att tacka av honom efter många år när det nu verkade som att det hade kommit grus i maskineriet. Men återigen gjorde Elfsborg rätt.

AIK och Häcken får bara med sig en pinne var i sina matcher. Varberg borde ha vunnit över ett Häcken som saknade för många av sina viktiga spelare för att vara tillräckligt bra (men J—-R vad Sadiq är snabb förresten, otroligt!). AIK borde ha vunnit över Sirius men står där återigen med en besvikelse att hantera. Fy vad jobbigt det är när det går troll i ens fotbollsprestationer! Man gör allt man kan (kanske lite för mycket ibland) för att det ska vända. Men ibland behöver man en ordentligt turlig stolpe in för att man ska spåra in igen och vinna matcher. AIK behöver lite tur just nu.

ANNONS

Avslutningsvis vill jag nämna de tråkiga scenerna i Malmö efter matchen. Åt vilket håll är vi på väg? Är fotbollsläktaren en spegling av samhället i stort? Låt oss alla se till att istället göra arenorna till festlokaler där stämningen är intensiv, respektfull och kärleksfull. Hata inte på de andra lagen. Utan de andra lagen vore just DITT lag ingenting. Älska istället ditt eget lag gränslöst och skapa festen vi alla vill att fotboll ska vara. Hur svårt kan det vara?

Omgångens spelare – Pinas i Hammarby gör enligt mig en fläckfri insats både med och utan boll. Wow!

Omgångens “cykel” – Ortmarks cykelspark måste väl ändå vara årets mål så här långt? Trodde inte att han var så smidig.

Omgångens “nick” – I den hårda kampen mellan Danielsson och Moros Garcia vinner ändå Danielsson. En väl avvägd nick med precis rätt hastighet. Synd att det var i fel mål.

ANNONS

Håll det snyggt i kommentarerna. Samma sak gäller där som på arenorna. Diskutera och heja med respekt och kärlek. Saknar Hammarby vinnarkulturen? Kommer Elfsborg kunna ta upp kampen om Europa? Är Dovin en man för landslaget inom en snar framtid?