Viktor Elm

Seriefinal! Jag har spelat några genom åren. Eller jag har spelat EN närmare bestämt! En i exakt samma skede av säsongen som nu Djurgården mötte Häcken. 28/9 2008 i omgång 24 mötte vi i Kalmar Elfsborg på hemmaplan. Vi ledde serien och Elsborg var hack i häl. Precis som nu snackade media upp matchen som den som kan avgöra den slutliga tabellplaceringen och självklart är man spänd under hela veckan inför. DEN HÄR MATCHEN KAN AVGÖRA ALLT! Det är det enda folk pratar om på stan. Det är det enda man själv tänker på och sällan har man fått så många “Kom igen! Det här tar ni”-peptalks som då. Som spelare bygger man upp en känsla av att det är det viktigaste man någonsin ska göra. Med all rätt. Just där och då är just den matchen det viktigaste man har gjort i hela sitt liv. En emotionell berg-och-dalbana där spektrat går mellan att det känns underbart till att det bara är skräckfyllt. Sen kommer matchen.