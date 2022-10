Inte bara älgjakten som är igång

Viktor Elm

Därför är det lätt att tro att Hammarby som möter Sirius bör jogga hem den matchen. Sirius har ju inget att spela för. Kalmar ska ju enkelt avverka Mjällby hemma. Mjällby kan ju inte ha samma motivation till att vinna eftersom de är ett mittenlag? Så enkel är inte fotboll. Det kommer bli tuffa matcher för båda topplagen.

Omgången som var innehöll det mesta. Som vanligt! Allt från frisparksmål till röda kort och läktarbråk. Vi tar i det nattsvarta först.

Hur kan bråket mellan Djurgårdens och AIKs fans ens få hända? Var kommer alla bengaler ifrån? Jag har hört lite olika teorier om hur bengaler smugglas in. De göms i flaggor som läggs på plats på läktaren i god tid innan alla visitationer sker. Någon i min bekantskapskrets hävdar att det är personal på arenorna som smugglar in bengalerna åt de små människorna som sen väljer att kasta dem mot motståndarfansen. En annan källa säger att vakterna som visiterar inte vågar göra det de borde. Jag vet inte vad som är sant men jag vet att det som hände under derbyt förstör för oss alla.

ANNONS

Utan de andra lagen och utan de andra lagens fans så är DITT lag ingenting! Visa lite j—a empati och respekt. Vad är felet med folk? Det är inte bara evenemangsansvariga som bär skuld för detta. Det är även alla vi MÄN som inte aktivt motarbetar våra så kallade kompisars enfaldiga beteende. Vi som står jämte den som kastar en bengal. Vi måste skärpa oss! Vi som vill att fotboll ska vara en plats där familjer kan få en fantastisk upplevelse. Vi som vill att fotboll ska vara känslor, glöd och passion utan att våld och glåpord ska förekomma. VI måste hjälpas åt.

Som spelare är det skitsvårt att hantera den ofrivilliga pausen som blev. Ska vi fortsätta spela? Vad händer nu? Vinner/förlorar vi matchen utan att spelafärdigt? Spelas matchen om? Är folk skadade? Hoppas ingen i min närhet har kommit till skada? Så många tankar och frågor gör att fokus hamnar på helt andra ställen än på det som ska hända på planen.

ANNONS

Derbymatchen i sig hade det mesta. Bra fotboll, passion, fart, rött kort, mål och en argentinare som blev historisk. AIK kom ut från omklädningsrummet som jakthundar. Det verkade inte bara vara älgjakten som är i full gång utan även jakten på Djurgårdsspelare. AIK gasade i 110 med hög press och löpvilliga spelare. Precis så ska man starta ett derby. Det är lätt att stundens allvar i en viktig match gör en passiv och avvaktande. Bästa botemedlet mot passivitet är att se sig som formel-1-bilar som gasar från start. AIK gjorde det inte heller huvudlöst (vilket ibland kan ske när man är övertänd) utan med en tanke och som ett sammansvetsat lag. Därför kommer 0-1 helt logiskt då Gnaget är hetare även i straffområdena

Jag tycker det är kul att Guidetti gör mål. Han sätter färg på Allsvenskan. Han provocerar genom att vara den han är och jag misstänker att motståndarna hoppas att få se honom misslyckas. De kommer även göra allt för att just det ska hända. Men i derbyt gav Radetinac honom en halvmeter för mycket och vips…..0-1. Jag läste/hörde att han var 100%-ig i avsluten i år! Utan att vara källkritisk antar jag det kan ligga något i påståendet. Antingen kan man se det som att han är grym. Applåder! ELLER är det stort svaghetstecken att han bara fått fyra bollar på mål under alla de minuter han spelat i serien sen han kom. Jag tycker att en forward ska komma till massor av avslut och skjuta på allt som kommer i dennes väg. Guidetti måste komma till fler avslut och laget måste hjälpa honom genom att ge honom både bollar och understöd. Där har AIK lite att jobba med.

ANNONS

Enligt mig har Stefanelli varit AIKs bäste spelare på sistone. I derbyt visade han återigen upp sin rörlighet och förmåga att “vara hal”. Nu är han även historisk. Mål i fyra raka tvillingderbyn måste göra honom speciell inom AIK-kretsar. Ett imponerande facit så klart. Men som sagt är det viktigare för AIK att han fortsätter prestera som han för tillfället gör än att han gör ett mål i ett derby.

Djurgården spelar upp sig och tar över matchen ganska kraftigt. I grunden är Djurgården just nu lite bättre än AIK men det hjälper föga när man inte gör fler mål än sin motståndare. Kalle H är återuppstånden och får göra mål för andra matchen i rad. Om jag vore Kalle skulle jag försöka hitta en ny klubbadress snarast. Han är för bra för att nöta bänk vecka in och vecka ut. Ett lag som skulle passa honom just nu är Kalmar FF. Där skulle han blomma på nytt. Slutresultatet då. 1-2 till AIK påverkar ju verkligen tabelläget i toppen. Nu är Djurgården inte alls säkra i kampen om en europaplats. Dock kan de lägga mer krut på Allsvenskan nu när de är klara för slutspel i Conference League.

ANNONS

I toppen vinner förutom AIK även Hammarby, Häcken och Kalmar.

Hammarby är riktigt bra för tillfället. En kanoninsats mot Varberg följdes upp av en kanoninsats mot Mjällby. Insatsen personifieras av Ludvigssons och Joel Nilssons mål. De är på tårna och ständigt snäppet före motståndarna. De offrar sig helhjärtat för framgång. Återigen vill jag hylla Cifuentes för att han har fått ordning på försvaret och för att offensiven är både vacker och vägvinnande. Det blir tufft att utse årets tränare i år. Cifuentes, DIF-duon, Högmo och Rydström har alla gjort topprestationer och förtjänar verkligen det där bekräftande priset.

Kalmar hade problem med Värnamos press under långa stunder. Värnamo är helt klart det lag som lyckats bäst med att pressa Kalmar. Matchen hade kunnat ta en annan vändning än den den tog. Antonsson missade ett gyllene läge att sätta 2-1. Istället gör Kalmar 1-2 och Värnamo åker på ett rött kort. Tillfälligheter kommer bli avgörande under de sista omgångarna. Två av Kalmars tre målskyttar imponerade lite extra. En pigg och aktiv Sachpekidis spelar väldigt bra för tillfället och ytterbacken Johan Karlsson är just nu en av Allsvenskans bästa på sin position. Hur kunde han vara bänkad i Sirius?

ANNONS

Häcken slog med viss möda Sundsvall. Förstå mig rätt, Häcken var bättre och förtjänade vinsten men de kontringslägen man gav till Sundsvall måste man skala bort inför alla tuffa matcher som är kvar. Precis som jag sa i en artikel efter förra omgången så anser jag att bröderna Gustafsson måste skärpa till sin defensiv. Häcken har ett guldläge att få lyfta Lennart Johanssons Pokal men de kan inte lämna hål i mitten när de i de avslutande omgångarna möter i ordning: AIK, Malmö, IFK Göteborg och Norrköping. Då kan guldet bli till sand. De lagen har betydligt mer kvalitet än Sundsvall när de får sådana lägen. Men fortsätter offensiven att prestera på den nivån den gör (Sadiq var grym mot Sundsvall) kanske man har råd att släppa in två mål per match?

Degerfors fortsätter plocka poäng och går mot kval. Jag är imponerad av Degerfors sätt att spela. Så klart ger det självförtroende när man tar poäng i match efter match, men med tanke på tabellpositionen är det ändå långt ifrån självklart att våga. Mot Elfsborg är det Degerfors som är drivande och välspelande. Faraj osar pondus och är finurlig. Han klackar, går på avslut och gör livet surt för motståndarna. Han blir inte kvar där nästa säsong. Degerfors kommer ta fler poäng men kommer ändå inte hinna ikapp lagen över. Med andra ord tar Degerfors kvalplatsen och Sundsvall och HIF får bygga om i Superettan. För visst försvann allt hopp för HIF när Varberg taktiskt manövrerade ut dem hemma på Olympia. Starkt av Varberg och godnatt HIF!

ANNONS

Avslutningsvis IFK Göteborg mot MFF. Egentligen är det ingen rolig historia. Båda lagen är lättpåverkade av saker som händer. Malmö är bättre tills det görs ett misstag av Lewicki (vad gjorde han?) och då faller allt. Göteborg är ganska gråa fram tills att de bli bjudna på ett mål. Båda lagens prestationer lämnar en hel del att önska. Båda lagen får sätta sig vid ritbordet och göra en tydlig skiss på hur de ska förbättra sina prestationer till säsongen 2023. Så klart ett stort misslyckande för Malmö framför allt.

Nu längtar vi redan till kvällen! Snart avgörs det.

Veckans “vobbel” – Sadiqs skott till 1-0 var en riktig projektil. Just nu är han väldigt viktig för Häcken.

Veckans “kolla hemma på TV istället” – Till alla er som inte vet hur man kan bete sig på en arena. Stanna hemma!

ANNONS

Veckans spelare – Som vanligt svårt då flera spelare gör fina insatser. Sadiq, Stefanelli och Fenger var grymma. Men jag tycker att Johan Karlsson i Kalmar bör dra fler ögon till sig. Om ni inte sett honom så kolla in honom.

Håll det snyggt i kommentarer. Vilka tar europaplatserna? Kan Degerfors komma ikapp lagen över? Hur kan Guidetti få fler avslut på mål? Vad tycker ni ska ske för Kalle Holmberg?

// Viktor