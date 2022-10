En oerhört medioker spelare

Viktor Elm

I matchen mot Malmö höll Jeremejeff på att ställa till det. Jag är övertygad om att han var ur balans efter allt tjafs och bråk som har varit under veckan. Det är inte kul att höra saker om sig själv som är av negativ innebörd och jag är rätt säker på att det satt där innanför pannbenet någonstans. En gnagande tanke och känsla som påverkade honom mer än han någonsin kommer erkänna. För det han gör på Toivonen är rött kort vad än Jens Fjellström säger. En spelare i harmoni som dessutom leder skytteligan och Allsvenskan borde kunna hålla sig cool i det momentet. Istället sätter han sina lagkamrater och tränare i en ordentligt knepig sits efter det att de kört över Malmö i första halvlek. För det var vad som hände. Det såg ut som att vuxna mötte 15-åringar. Häcken var snabbare, smartare, starkare och hela tiden steget före.

Jag vet inte vad som har hänt med Malmö mer än att självförtroendet har fått sig en ordentlig törn. Det är i botten. Så här svaga ska Malmö aldrig behöva vara. Det som kallas GRIT (googla det om ni inte vet vad det är) saknas just nu i MFF. De behöver ett lok. Någon som drar övriga framåt. Ibland hjälper det inte med ett lok utan det krävs 3-4 stycken. Malmö har just nu inte någon. Den som är närmast att utstråla någon form av tro är Beijmo. De som borde vara lok är inte längst fram och drar just nu. Det är dags för MFF att göra sig av med dyra spelare som inte längre presterar på toppnivå i Allsvenskan. Satsa stenhårt på Hugo Larsson, Sebastian Nanasi och Hadzikadunic. Behåll IKT och AC och ta in Pontus Jansson. Sno Taha Ali från HIF och bygg om laget. Det är tydligen dags för det.

Även i andra halvlek gjorde Häcken lite som de ville med MFF. Trots en man mindre. Rygaard tävlar om att bli bästa värvning 2022. Bröderna Gustafsson gör en finfin match och backlinjen är riktigt bra. Larsen och Sadiq är virvelvindar. Häcken är på många sätt ett riktigt jävla bra fotbollslag för tillfället. De förtjänar topplaceringen. Punkt!

Degerfors förtjänar att klara kontraktet. Nio raka utan förlust och ett självförtroende som gör MFF avundsjuka. De spelar bra! De tar poäng! Mot HIF inkasserades tre nya. Ingen skugga ska falla över HIF i just den matchen dock. Sett över hela matchen är HIF lite vassare än Degerfors och jag vill berömma deras insats och försök. De gjorde vad de kunde. HIF har dock saknat både kvalitet och tyngd under säsongen. Rogne tillförde en viss stabilitet efter sommarens fönster. Han har varit trygg, stabil och hjälpt laget. Men de hade behövt en Antonsson. Någon som bara smäller in bollar. Van der Hurk lämnade ett litet hål efter sig men gjorde sig själv större än klubben. Han berättade rakt ut att HIF var för dåliga för honom. Med stor sannolikhet påverkade det agerandet både gruppdynamik och självförtroende. Uselt gjort. Truppbygget har helt enkelt inte blivit så bra som HIF och Granqvist hoppats. Allsvenskan är bättre än HIF.

En annan oerhört medioker spelare som har gjort sig omöjlig är Forrest Lasso. Jag skrattar nästan för mig själv här vid tangentbordet när jag tänker på honom. Jag har inte följt hans hyllningar av sig själv i sociala medier. Däremot har jag flertalet gånger högt sagt till folk i min närhet att det är en ytterst inkompetent mittback. Men alltså är det inte nog med att han presterar dåligt på planen utan han har även behovet av att hylla sina insatser så att alla kan ta del av dem. Höjden av taktlöshet och egoism kan jag inte påminna mig om i Allsvenskans nära dåtid. Ett stort fett minus till den i Sundsvall som tyckte det var en bra idé att värva in den stjärnan.

Vi säger hejdå till både HIF och Sundsvall för den här gången. Rätt lag åker ur. Istället välkomnar vi BP tillbaka. Kul! Det måste kännas speciellt för många spelare i Allsvenskan att möta BP. Hur många har inte gått genom deras ungdomslag och senare nått Allsvenskan? Ska bli kul att se Guidetti på Grimsta.

Avslutningsvis gjorde Djurgården ett ryck i europaplats-racet. Sundsvall hade inget att sätta emot. Samtidigt har Hammarby och Kalmar båda tappat fart och nu ställs de snart mot varandra i en (vill jag påstå) direkt avgörande match om tredje platsen. Vinner Kalmar så kommer de ta tredjeplatsen då de har Sundsvall kvar i sista. Vinner Hammarby så är det redan avgjort. Jag tror Hammarby tar det. Förutom IFK Göteborg vs Häcken är det den absolut mest intressanta matchen i nästa omgång. Djurgården tar andraplatsen när de slår Norrköping i nästa match. Varberg kommer få kvala mot Öster och Halmstad kommer göra comeback i högsta serien.

Nu vet ni hur det slutar. Om ni inte kan se nästa omgång så kan ni vara lugna i att ni redan nu vet hur det kommer att gå. Häcken vinner SM-guld i Göteborg. Men på fel arena. Allsvenskan har verkligen allt.

Omgångens “målvaktskamp” – det var lite komiskt när Nordfeldt hoppade in i Hahn vid sista hörnan. Mer tacklingar mellan målvakter åt folket.

Omgångens “assist” – Rygaards passning till 2-0 målet är underbar. Den kan tyckas enkel men det krävs en hel del för att vara så kylig. Vilken spelare!

Omgångens spelare – Mikkel Rygaard! Toppklass rakt igenom. Ett enkelt val trots flera bra prestationer. Nämnas kan Sadiq, Lund Hansen, Rejnhold, Saetra och Hahn.