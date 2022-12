AIK behöver någon som maskar

Viktor Elm

Med den kraften fotboll har bör politik blandas in. Det är min ståndpunkt. Med så många förebilder och så mycket uppmärksamhet som dras till många fotbollsevenemang, fotbollslag och fotbollsspelare har fotbollen möjlighet att göra skillnad i samhället på riktigt. Är man stark så måste man vara snäll! Är det inte så? Jag förstår att folk vill att fotboll ska få vara bara fotboll, för det är underhållning, glädje och spänning. Alla världsproblem får vila under de 90 minuter som ska skådespelas. Vad skönt att fly verkligheten. Vi är dock förbi den punkten i västländerna. Tycka vad man vill om det men så ligger landet just här och just nu.

Med detta vill jag också säga att bland annat Fotbollskanalens Olof Lundh gör ett enastående jobb i just dessa frågor.

Vad händer i Allsvenskan då mitt under brinnande VM-tider? Några rykten om övergångar sprids. Några andra övergångar blir verklighet. Just nu känns det ändå som att AIK och Djurgården är mest aktiva på marknaden. Djurgårdens fönster är oerhört starkt. Gracia, Berg, BP-killarna. Sedan gillar jag värvningen av Bergström väldigt mycket. Han är en spelare som rätt fine med att vara isolerad längst fram. Han kan ha tålamod att vänta med att delta i spelet tills laget har byggt upp för att kunna attackera i sista tredjedelen. I Djurgårdens system där det ofta kommer mycket inspel från kanterna tror jag att Jacob kan vara en oerhörd tillgång i Allsvenskan 2023. Kul att han får chansen i en storklubb.

Runt AIK ryktas det en hel del just nu. Durmaz, Durmaz och Mattias Johansson är några namn som verkar vara nära Gnaget. Jag tycker redan att AIK har värvat bra men de skulle må bra av lite mer rutin nu när Karlsson, Larsson och Lustig fällt in årorna. Därför tror jag att både Mattias och Jimmy skulle kunna tillföra mycket. Inte bara för att de är duktiga fotbollsspelare utan även för att de medför en internationell rutin som är så viktig för ett lag som vill hamna överst i tabellen.

När man har varit utomlands inser man vilken skyddad verkstad Sverige och Allsvenskan är. Klimatet i Europas fotbollsligor är hårt. Det är på liv och död. I Sverige kan man sätta sig och spela TV-spel och gå på bidrag om man inte lyckas inom fotbollen. På många andra ställen slåss man för sin egen och sin familjs överlevnad. Förstå mig rätt, jag tycker det är underbart i Sverige och fantastiskt att få förmånen att få spela i vår allsvenska. Men den erfarenhet man får av spel i andra länder är guld värd när man väl kommer hem.

De högt ställda kraven som ställs på en i utlandet är till godo när man kommer hem till Sverige. Här hemma är det ibland lite för mycket daltande och duttande. Mixen av de båda kulturerna är oslagbar. Hårda krav med massa kärlek. Då blir det ofta jävligt bra. När man är på träning är det inte bara för att ha kul utan det är en utveckling som ska ske. Då håller det inte att man står och tänker på något annat än den passningsövningen du deltar i just här och nu. Eller att det är okej att tramsa bort tio minuter av träningen. Alldeles för många gånger har man varit med om att spelare gör övningar lite halvdant, lite slentrianmässigt. Varför då? Man tränar i ca 90 minuter. Se då till att göra allt så perfekt du bara kan. Den mentaliteten behöver vi mer av i Sverige. Halvdant duger inte!

Det man också märker när man spelar mot spelare från olika delar av världen är hur slipade många är när det kommer till att tänja på reglerna till den absoluta gränsen. Vi spelade en gång en träningsmatch mot det Irak-lag som skulle delta vid OS. Även i en match som inte gällde något alls så maskade de, filmade, tjafsade och tog taktiska frisparkar. De brann hela tiden. Många spelare och tränare från andra länder är villiga att göra allt för att vinna. De brinner! Den erfarenheten kommer Mattias Johansson och Jimmy Durmaz ta med sig till AIK om de skulle hamna där. AIK förlorade den erfarenheten med Larsson och Lustig och skulle verkligen må bra av att få in den igen. Precis som MFF fått när de värvade hem Anton Tinnerholm.

Det ska även bli kul att se Mellbergs återkomst i Allsvenskan. Jag har fått ett bra intryck av Olof som tränare och det ska bli kul att se vad han kan åstadkomma med ett relativt svagt men hungrigt BP. Olof står för en positiv fotboll där hans lag ska ta initiativet. Ofta kul att titta på men det kan bli svårt med det material han har just nu. Klarar de sig kvar är det oerhört starkt gjort.

Kalmars sökande efter tränare verkar leda dem till Danmark. Dessutom hittade de en anfallare där när de ändå besökte pölse-landet. Anfallaren ser ut som en riktig målskytt och kan säkerligen bli ett spöke för några allsvenska försvar. Men hur ska de kunna ersätta Henrik Rydström? På så vis tror jag att det är klokt att de letar i utlandet. En inhemsk tränare hade vetat precis vad det fanns för förväntningar att leva upptill. En utländsk har inte samma koll och kan mer köra sitt race från början. Dock tror jag helt plötsligt att tålamodet hos spelare och supportrar inte är så stort om det visar sig att spelet inte funkar lika bra som det gjort under Rydströms ledning. Kalmar har blivit bortskämda med väldigt fin och vägvinnande fotboll under de senaste två åren.

För övrigt väntar jag med spänning på vad som kommer att hända på värvningsfronten i Malmö, Hammarby, IFK Göteborg och Norrköping. För jag antar att det ligger saker och pyr just nu. Jag tror att Elfsborg får svårt att ersätta oerhört duktige och nyttige Väisänen om han skulle försvinna. Häcken sitter lugnt i båten och det med all rätt. De har ett slagkraftigt lag redan. Silly season är alltid rolig. Vad händer härnäst?

VM-final på söndag klockan 16:00. Jag hoppas att Messi för kröna sin karriär med ett VM-guld. Det är han värd. Jag tror till och med Mbappe hoppas det innerst inne.

Vad tror ni kommer hända på värvningsfronten i Hammarby och Malmö? Kommer BP ha en god chans att klara sig kvar? Har Djurgården gjort det bästa fönstret?

// Viktor