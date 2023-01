Ny i laget

Viktor Elm

Träningen är igång på vissa håll i Sverige. Alltså de allsvenska klubbarnas. Första träningen för året är alltid speciell. Kommer man tillbaka till en grupp som varit ihop ett tag infinner sig alltid samma undringar; Vem har tränat bäst under uppehållet? Man har alltid lite ångest över att inte ha tränat tillräckligt även om man egentligen vet att man tränat mer än tillräckligt. Hur ser nyförvärven ut? Passar de in i gruppen? Man hoppas att de är sköna personer och bra fotbollsspelare som kan göra laget bättre. Men inte så bra så att de tar just min plats. För värvas det in en etablerad spelare på din position så vet du att du inte har varit så bra som ledningen hoppats på. Det har hänt mig en gång och det är verkligen inte en kul känsla. Samtidigt finns det ju alltid fler platser att konkurrera om när du är utespelare, men stressen som infinner sig när du vet att du kanske ligger i farozonen för att petas ur laget önskar man slippa. Vissa blir bättre av den men de flesta blir snarare sämre. Jag blev förbannad och när jag är förbannad är jag ofta mitt bättre jag!