Varför är det så när det kommer till förbundskaptener?

Viktor Elm

Först och främst vill jag kort behandla andra matchen under Januari-turnén . Resultatet var bra men prestationen var inte lika bra som i första matchen. Spelarna hade svårt att hantera Island och det var Elias Anderssons vänsterfot som ordnade segern. Först med en underbar frispark och sen med en välriktad hörna. Ökar Elias sina kunskaper i att kunna försvara är det en ytterback av väldigt bra kvalitet. Det är inte helt mycket som krävs av honom för att nå dit. Möjligen räcker det med att kika på hur de bästa ytterbackarna försvarar och sen att vara fokuserad på varenda träning och varenda match.

Om man kollar på hur spelarnas prestationer ökade deras chanser att närma sig det “riktiga” landslaget skulle jag säga att det är målvakternas positioner som stärkts. Framför allt var det Widell Zetterström och Wahlstedt som fick visa vad de går för. Dovin hade oturen att inte sättas i spel riktigt. Tredje-målvaktspositionen efter Olsen och Nordfeldt är vidöppen och dessa tres prestationer i klubblagen kommer vara avgörande vem som får hänga på de stora grabbarna. Fördel Wahlstedt just nu då han varit med tidigare.

Utespelarna som visade sig vara på en nivå högre än de andra var egentligen bara två skulle jag säga. Samuel Gustafsson var bäst. Hjalmar Ekdal strax därefter. Bakom dem var det några som ändå visade framfötterna. Ayari stack ut och Noah Persson är en liten bubblare. Kurtulus har gjort landskamper redan och kommer säkert bli selekterad framöver om han fortsätter prestera i Hammarby. Sen är det inte alls säkert att de spelare som är längst fram nu är det om fem månader. Jag själv ansågs knappt hålla måttet på Januari-turnén men ändå var det jag som stod där i det riktiga landslaget några månader senare.

Förresten, hur konstigt är det inte att en förbundskapten får vara från ett annat land än det de representerar? Om det är ett lag som representerar en nation borde väl rimligtvis tränaren också ha samma nationalitet. Lagerbäck på Island i all ära men jag anser att en belgare ska leda Belgien, en polack Polen o.s.v. Det är säkert toppen ur en PR-synpunkt att Gerrard är på väg att ta över Polen men för mig blir det bara konstigt. Ett landslag ska vara de bästa spelarna ett land har och ledas av en inhemsk coach som landets fotbollsförbund utsett.

Nu drar de Allsvenska lagens träningsmatcher igång och det händer saker i de Allsvenska klubbarna. Nalic från Malmö till Hammarby. Jag tror det är bra för Nalic att komma till en ny klubb. Jag vill inte påstå att han kört fast i MFF men ett miljöombyte kan göra honom gott. Dessutom tror jag att hans kvaliteter kan passa utmärkt in i Hammarbys sätt att spela. Han är bra på att hitta ytor högt upp i plan och bra på att ta sig in i straffområdet. Det kan bli bra för båda parter.

Annars är jag lite orolig för Hammarby. Nu har även Sandberg och Andersen lämnat. Lägg till Magyar på det. Trots lite mindre speltid har de kvaliteter som gör truppen starkare. De kostar säkert en del pesetas så det går inte att behålla dem ur den synpunkten men Hammarby behöver få in några bra spelare! Tankovic, Antonsson och även Carlén från Degerfors skulle vara bra för laget tror jag.

AIK fortsätter värva starkt. Durmaz är en otroligt skicklig spelare med mycket rutin. Har han drivet att visa vad han går för är det en kanonvärvning. Trots den smärtsamma förlusten av Stefanelli anser jag att AIK gjort ett kanonfönster. Bra spelare som vill spela fotboll som är anfallsinriktad. Brännström ler nog lite när han går till kontoret på morgnarna.

Levi lämnar för Puskas Academy. Kul med ett annorlunda äventyr och jag har sett laget spela vid flera tillfällen på olika träningsläger. Levi kommer säkert passa bra in i den bollhållande fotbollen som de försöker spela. Men frågan jag ställer mig istället hur attraktivt IFK Norrköping är för spelare? Flera bra spelare lämnar och just nu är det tunt på nyförvärv av kvalitet. Har förra årets dåliga prestationer avskräckt spelare från att skriva på? Som jag skrivit tidigare så spelade Peking ganska defensivt och räddhågset. Även om jag tror att det kommer vända nu på försäsongen så känns det som att spelare inte är jättesugna på att spela i Östergötlands bästa lag. Vi får se om jag har fel och det trillar in några fina förvärv.

Taha Ali och Derek Cornelius är enligt mig två bra spelare som Rydström kommer ha mycket nytta av. En vänsterfotad mittback med både timing och fart är precis vad MFF behöver. Efter att ha kikat på honom i några matcher är jag övertygad om att han kommer att prestera på en hög nivå i Malmö. Sen är det alltid avhängt på hur väl man synkar med den bredvid sig och hur man trivs i gruppen. Inget kan tas för givet men grundförutsättningarna för succé finns där definitivt. Likaså med Ali. Jag sa förra året att om han bara lär sig skjuta ordentligt så är det en spelare som kommer producera många poäng. Dessutom jobbar han hårt och är en lagspelare. Intressant värvning enligt mig.

Lagen längre ner i näringskedjan (Hamlstad, Varberg, BP, Värnamo och Degerfors) får nöja sig med att värva från lägre divisioner. Det är alltid ovisst. Svårigheten ligger i att se hur väl dessa spelare kan anpassa sig till ett högre tempo och en högre kvalitet på motspelarna. Mest intresserad är jag av Halmstads nyförvärv som har presterat bra på lägre nivåer. Granath och Mohammed är ju målgörare och de växer inte på träd. Kan de göra livet surt för försvarare även i Allsvenskan?

I veckan som kommer börjar många av lagen spela matcher. Även om man inte kan dra för stora slutsatser av första träningsmatchen så är det alltid intressant att se hur lagen angriper matcherna. Ofta kan man i alla fall se hur lagen har tänkt sig att spela. Nu är det snart igång igen och det ska bli väldigt kul att få följa lagen i matchspel igen. 2023 kommer bli ett kanonår för allsvenska supportrar.

Vad tycker ni om att förbundskaptener får vara från ett annat land? Vilka tror ni Hammarby värvar? Har jag rätt om Norrköping?

// Viktor