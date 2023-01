Viktor Elm

Nu är matchandet igång på många håll i vårt avlånga land. Flera allsvenska lag har tagit sig igenom de första träningsmatcherna. Anledningen till att jag skriver “tagit sig igenom” är att det är ofta så det känns när man står där inför den första matchen. Förstå mig rätt, man vill alltid visa framfötterna, fungera väl ihop med de andra i laget och man vill alltid vinna! Men, efter ca två-tre veckors träning efter en längre ledighet har många spelare extremt tunga ben. Första veckan av träning brukar gå smärtfritt då man lever på glädje och inspiration. Äntligen är man igång igen! Det är även så att träningen mjukstartar lite för att inte spelarna ska dra på sig några skador. När man sen går in i den andra veckan och träningen blir tuffare blir man rätt ödmjuk när kroppen gör ont från topp till tå. Därför brukar första matchen efter två-tre veckor inte vara något man jublar över.

Grejen är ändå den att fans och media har förväntningar på så väl lag som individ och ofta längtar supportrarna minst lika mycket som spelarna till den där träningsmatchspremiären. Säkert mer. Därför haussas den upp en aning och folk vill se hur lagets form har bevarats, hur nyförvärven “ser ut”, om någon oväntad spelare verkar ta chansen i år och om tränaren ändrar eller utvecklar något. Ofta är första matchen en besvikelse för de flesta inblandade. Man hade hoppats på mer helt enkelt. Eller om det är så att det blir tvärtom och laget presterar skitbra, då är de SM-guldskandidater. Nyanserna kan vara svåra ibland. Det jag vill säga är att det hinner hända väldigt mycket under världens längsta försäsong och att januari är sällan den månad man presterar som bäst.

ANNONS

I AZ spelade vi alltid första träningsmatchen mot ett regionalt ihopplockat lag. Det var alltid storpublik på en mysig idrottsplats någonstans bland Nederländernas alla åkrar. Ihopplocket kom väldigt ofta supertaggade medan vi hade mjölksyra upp till tänderna innan matchen ens börjat. Vi lyckades ofta besegra det här laget, som var oerhört tekniskt skickliga, men det satt ofta långt inne. Flera gånger var det oavgjort fram tills slutminuterna då de andra laget tröttnade och vi kunde avgöra. Jeffrey Gouweleeuw som numera är lagkapten i Augsburg hade värvats in inför en säsong och jag har sällan hört en spelare få mer skäll än han efter just den här första matchen. Allt gick fel. Men under säsongen som följde var han vår absolut bäste spelare. Så vänta med att dra era slutsatser om prestationer och nyförvärv tills serien närmar sig. Då ska det blixtra till!

ANNONS

Kalmar fick storstryk av danska jumbon Lyngby. Inte alls enligt plan misstänker jag. Med nya tränare, ny taktik och tunga ben kan det lätt bli lite halvtaskigt i början. Inga stora slutsatser behöver dras ännu gällande KFF. Mjällby slog tämligen enkelt Olymic med 1-0. Patrik “Bagarn” Rosengrens pojk Otto blev ende målskytt. Som jag skrivit innan tycker jag att han är spelaren att ha koll på i Mjällby i år. Efter förra årets debutsäsong med massa erfarenhet i bagaget kan det bli ett kul år för unge herr Rosengren.

Precis som lagen nämnda ovan bytte AIK hela laget i paus. Det gillar jag. Alla ska spela i början och varje minut av matchspel kan vara viktig när cupen snart drar igång. Vad jag förstod det som så hade AIK inga större problem mot Sollentuna egentligen. Nyförvärvet Modesto imponerade och Durmaz gjorde mål. Kul och viktigt för dessa två i jakten på startplatser. Hammarby förlitade sig på Besara när de vände underläge till vinst. När spelarflykten verkar vara färdig så inser man hur mycket Nahir Besara kommer att betyda för detta Hammarby. Poängspelare som Bajen behöver nu mer än någonsin.

ANNONS

HBK fick storspö av Öster. Öster är enligt mig kandidat att gå upp till Allsvenskan men att HBK ska förlora med 0-4 på hemmaplan känns inte förtroendeingivande. Men som sagt tidigare; det är farligt att dra slutsatser efter en kall och disig januarimatch. MFF slog Randers vilket på flera sätt är starkt eftersom mycket är nytt i Skånelaget. Man är ju nyfiken på hur Rydström förändrar laget och hur lång tid det tar. Häcken vann och gjorde många mål som vanligt. Förresten hoppas jag så att det går bra för Jeremejeff i Grekland. Han förtjänar det. Likaså Antonsson som flyttar till Saudi. Förmodligen pengar som är väldigt intressanta för någon över 30. Hur som helst är dessa herrar ett tapp för Häcken respektive Värnamo.

Säsongen är igång och cupspelet närmar sig snabbare än man tror. Det är som Nanne alltid sa: “den närmaste vägen ut i Europa”. Lagen borde verkligen satsa allt för att ta hem pokalen. Just detta år känns det som att AIK och Malmö är de som hungrar mest efter den där pokalen. De vill ut i Europa och kriga med större lag. Ett år utan europaspel skulle nog svida i Malmö när de nu har varit där i så många år. Hur som helst, jag tror att Elfsborg tar hem cupen i år. Efter deras cupfiasko förra året är jag säker på att de kommer att komma väl förberedda.

ANNONS

Slänger in ett litet extra stycke här om AIK:s värvning av Fischer. Jag har mött Viktor Fischer ett antal gånger. Det ska sägas att jag inte har sett honom spela på flera år men kan han nå i närheten av de toppar han hade i Ajax så är det ett otroligt bra nyförvärv. När han presterade som bäst var det hög internationell nivå. Förmodligen har väl något gått lite i fel riktning eftersom han väljer spel i Allsvenskan och AIK. Men all cred till AIK som tar en liten chansning med en sådan typ av spelare. Kul!

Hur såg era lag ut i premiärmatchen? Vilka spelare tror ni kommer att glänsa hos er i år? Vad är ert Kamikaze-tips gällande cupen?

// Viktor