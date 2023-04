Första omgången av Allsvenskan är årets säkraste vårtecken

Viktor Elm

Det säkraste vårtecknet av de alla är här. För många fotbollsälskare (framför Allsvenska-älskare) är det inte bara solen som gör att livsglädjen bubblar upp från vintermörkret som under några månader tagit över kroppen, utan det är även Allsvenskans pånyttfödelse som ger endorfiner. Äntligen är det igång!

Den första omgången gjorde många glada och en hel del besvikna. Den där känslostormen som idrott kan skapa inom en är något alldeles extra. För oss som smakat på den betyder det att vi förmodligen har svårt att se ett liv utan den. Ni AIK-fans är nog besvikna och har dissekerat och analyserat matchen HBK tills ni varken vet ut eller in. Medan ni Halmstadsupportrar är helnöjda och snackar om topplaceringar. Precis så ska det vara. Att hålla på ett fotbollslag är ett enda långt lidande egentligen. Man får sällan vara glad särskilt länge. Själv är jag Liverpoolsupporter och från att det mesta har gått Liverpools väg under några år så är man nu tillbaka i lidandet. Inget går lätt! Visst är fotboll fantastiskt?

Premiäromgången då? Den gav oss mycket att fundera på. Allt från väntade segrar till skrällar. Från diskussioner om domarna förmåga och VAR till självmål. Lägg till ett Suarez-bett på det och du vet att festen är igång. Lördagen bjöd på ett Djurgården som var numret för stort för BP. Inte helt oväntat så klart men ingenting är säkert i en premiär. Nerver och förväntningar kan ställa till det för både David och Goliat. Dock visade Djurgården ganska tydligt var skåpet ska placeras när det kommer gäster till Tele2. De hade fart, aggressivitet och finess under stora delar av matchen men kanske framför allt under första halvan. Oscar Linnér fick sina fiskar varma och räddade BP från större siffror. Kul för honom efter några lite tyngre år. Kanske inte lika kul var att Djurgården gjorde både 1-0 och 2-0 innan vilan. Helt rättvist! Spelar Djurgården så här så kommer de att bli svårslagna. De har en tyngd som få andra lag i serien har. Finndell gjorde det han är så bra på, med andra ord dyka upp på rätt plats inne i straffområdet. Oliver Berg osar klass och Magnus Eriksson är bara bra. En drömstart för DIF och den här matchen ger säkerligen en bra skjuts för självförtroendet.

Halmstad – AIK: Ett smart spelande HBK tog inga risker och jobbade stenhårt. Med det menar jag att bollinnehavet var AIKs men det blev sällan farligt. Halmstad var bekväma i att ligga och vänta i sina positioner tills tillfälle gavs att anfalla. Inte sällan genom en fin skärande pass från Al Ammari till Granath. Nordin Gerzic tyckte Granath hade det svårt med AIK:s försvarsspelare men som gammal mittback blev jag snarare imponerad av Granaths felvända spel. Många fina touchar på ett tillslag. Istället förvånar det mig att AIKs backlinje faller av lite väl mycket och blir passiva. De hade absolut kunnat våga gå upp hårdare i kropp på HBK:s anfallare vid fler tillfällen för då hade det blivit mycket svårare för just Granath (för visst har Nordin rätt i att han hade det tufft när backarna gav honom hård uppvaktning). De tendenserna blir tydliga vid båda Halmstad-målen. Ett fint första mål så klart med fina prestationer av de blåas ytterbackar. Utmärkt inlägg och underbar satsning av Boakye. Men där är det Modestos joggande som blir avgörande. Var alert och spring med din spelare! Samma sak vid 2-0 målet. Milosevic springer hemåt helt okej men helt plötsligt stannar han och Granath kan nästan jogga framför honom och stöta in sitt första Allsvenska mål. Sånt slarv har inte AIK råd med.

Timbuktu…eller jag menar Bilal Hussein borde kvitterat kort efter HBK:s 1-0. Men den där sista skärpan saknades i AIK för dagen. De spelade okej fotboll men inte tillräckligt snabbt för att slå sönder motståndarnas organisation. Visst fanns det ljusglimtar som Fesshaies mod och driv och Modestos anfallsspel, men det fanns också saker som kan förbättras. Durmaz den äldre är en underbar spelare men han har en del att lära i den positionen. Framför allt att värdera risk. Men även att hjälpa backlinjen lite bättre. Klacken i eget straffområde som nästan ger HBK en målchans och att släppa förbi för många passningar upp till motståndarnas forwards måste så klart slipas bort. Men det kommer han att göra om han fortsätter spela i den positionen.

Halmstad vinner kanske inte rättvist men de vinner på ett smart sätt. Hårt kämpande för varandra och med en skarp inställning. Inget skönlir men effektivt. När man dessutom har en riktigt bra målvakt i Malcolm Nilsson så har man en grundtrygghet som ger poäng. Jag skrev inför premiären att HBK kommer att ta poäng mot många tippade topplag men att de kommer få svårare mot lag de förväntas slå. Kanske blir det så? Men slår man topplagen så är det gott nog.

Både Degerfors och Kalmar förlorar sina premiärer men matcherna liknade varandra. Hammarby ägde bollen mot Degerfors och Malmö mot Kalmar. Men visst hade resultaten i de båda matcherna kunnat bli annorlunda. Degerfors hade mängder med chanser att göra 2-1 innan luften går ur lite efter snabba 2-1 och 3-1. Hammarby är skickliga men utan Dovin, Besara, Djukanovics klassavlsut och lite tur hade premiären kunnat sluta i moll. Kolla på Besaras spel i trånga utrymmen och njut av hans insikt. Kika på Dovins räddning på friläget i första halvlek där han får Vukojevic att skjuta precis där han vill. Klass!

Samma sak i Malmö. Visst är MFF helt okej men jag tror inte Rydström är nöjd med varken anfallsspel eller försvarsspel. De skapar inte många klara chanser och Kalmar borde ha gjort mål. Sen att Rajovic inte lyckas träffa mål är ju snarare ett problem KFF har än att det räddar upp MFF:s prestationer. Förvånande nog skickade Malmöstaben ut ett oerhört offensivt lag. Varken Jensen eller experter hade nog kunnat förutspå den uppställningen. Men Rydström vill överraska och det kanske inte är den sista gången något sånt här sker.

I slutändan kom matchen istället att handla om domaren och VAR-diskussionen. Många anser att VAR måste in och jag förstår deras ståndpunkt. Det blir säkert mer rättvist. Men jag tycker att det tar bort många av de här härliga känslostormarna som fotbollen ger. Misstag ska kunna ske och fansen ska inte behöva jubla över ett mål för att sedan bli varse om att det blev bortdömt för att målgörarens skosnöre var offside. Låt oss slippa VAR! Men det är så klart bara min egen åsikt, vad tycker ni?

Göteborgs och Norrköpings tunga period fortsätter in i Allsvenskan. Norrköping borde absolut kunna dominera mot ett Sirius på hemmaplan. Istället såg det lätt vimsigt ut och Gunnarsson och Lund fungerade inte friktionsfritt där bak. Sirius GAVS chanser. Något måste förändras i Norrköpingspelarnas mindset. De måste på riktigt tro att de kan och bör dominera på hemmaplan. Där är inte Norrköping just nu och jag lider lite med dem. Jag lider även med Blåvitt! De gör en bra första halvlek även om man ser vissa tveksamheter i olika beslut. Istället för att försöka spela framåt spelar man ibland safe och när målchanserna kommer har man inte det där flytet som bara kommer med självförtroende. Sen blir det ju extra jobbigt när man skulle haft en straff och sen gör ett självmål i 90+2. Ridån går ner och man gräver sig ännu djupare i självförtroende-gropen. Dock tycker jag att Värnamo spelar bra och lite småtrevligt så ingen skugga ska falla över Göteborg för att de inte enkelt slår Värnamo på hemmaplan. MEN så klart borde de göra det.

Till sist vill jag prata om Häcken, Sadiq och Rygaard. Tvärtemot Göteborg och Norrköping så osar det självförtroende om Häcken och spelarna där. Allt går med dem och det är välförtjänt så klart. Sadiq glider fram och även en halvtaskig nick går in i mål (det hade inte hänt Göteborg just nu). Sadiq kommer att lämna i sommar. Hoppas Häcken tar skäligt betalt. Rygaard är oerhört härlig att se in action. Tittfint hit och genomskärare dit! Frågan är om det är någon i Allsvenskan som är lika skicklig? Allt görs med en tanke och med fin precision. Får de behålla honom? Elfsborg spelar mest långa diagonala krossbollar och hoppas att ytorna ska öppna sig. Det funkade ibland och ibland inte. Över tid håller det kanske inte att ha så hög andel långa bollar eftersom många inte ens går fram. Undrar om det bara var mot Häcken det skulle se ut så eller om vi får se det framöver också? Med kvaliteterna Elfsborg har borde de spela snabbt längs marken antingen i kontring eller i uppställt spel. Det återstår att se om det blir så eller inte.

Första omgången är över och det är underbart att det är igång. Nu ser vi fram emot nästa omgång.

Omgångens “bett” – Hoppas Degerfors Campos blir ordentligt straffad för sitt tilltag. Sådana saker hör inte hemma på en fotbollsplan och inte någon annanstans heller för den delen. Usch!

Omgångens WOW! – Alexander Johansson vänstervolley är ju en sån träff man bara älskar. Direkt när den lämnar foten vet man att den kommer att bli bra.

Omgångens magsjuka – Sebastian Olsson blev utbytt med “magsjuka”. Den första halvleken han gör när saker är på väg ut från båda håll är imponerande. Straff skulle han med ha haft!

Omgångens spelare – Så klart Mikkel Rygaard! Rygaard är fantastisk. Det enda som saknades mot Elfsborg var ett mål från hans fötter. Den vänsterfoten håller internationell klass!

Vad tycker ni stack ut i första omgången?

// Viktor