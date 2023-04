Han slog en inspark i eget mål…

Viktor Elm

Med den inledningen vill jag fortsätta med att det ofta saknas konstanter i Allsvenskan. Visst har det funnits olika lag under olika perioder som har varit väldigt starka. Vilket eller vilka lag som det har varit har växlat. Men även om man tror att Malmö alltid ska slå BP på bortaplan relativt enkelt så är ändå chansen att utfallet blir annorlunda ganska stor. Det såg vi ju sist de båda möttes. Det kunde ha slutat annorlunda. Man tror även att AIK ska slå Värnamo men men…ingen seger kan tas för given och det gör varje Allsvensk omgång intressant.

Den fjärde omgången bjöd på mycket. Som vanligt. Men innan jag kommenterar det måste jag nämna något om Peñas idioti. Det finns inget försvar för handlingar som denna. Människor hade kunnat få sätta livet till. Han har nog större problem utanför planen än Malmö vill låtsas om. Sen tycker jag det är grymt att Malmö fördömer handlingen men hjälper människan bakom. Nu är det upp till Sergio att visa att MFF gör rätt. Händer något liknande eller något annat litet snedsteg så blir det nog tack och adjö. Skärp dig Peña för du blev nyss katten som förbrukat åtta liv! Åter till fotbollen…

Halmstad har tre riktigt kvalificerade målchanser som borde renderat i minst ett mål. Mohammed inledningsvis, Al-Ammari sen med ett skott och sist när Friedrich är ute på turné. HBK är en positiv överraskning än så länge och deras press biter denna match bitvis bra på Kalmars bolltrillande. Magnus Haglund har fått ihop en väloljad maskin som visar att både högt och lågt försvarsspel hanteras på ett bra sätt. Bollinnehavet ger även det en indikation på att laget har självförtroende och mår bra. Till och från tvingar de ner Kalmar ganska långt ner på egen planhalva och vågar de sätta in lite fler bollar mot forwards kan det blir ännu bättre.

Dock bjuder säsongen 2023 hittills på tre lag som imponerat mer än de andra och ett av dem är just Kalmar. Jag pratar även om Häcken och Malmö. Lätt att säga kanske när de ligger i toppen av tabellen, men i mina ögon har dessa tre tydligt haft kontroll i åtminstone tre av sina fyra matcher. Man har liksom bara väntat på att målen ska komma.

Till stor del beror det på lagens försvarsspel. Visst sker det märkliga saker till och från (som Friedrich nu mot HBK eller Lasse Nielsen mot Göteborg) men lagens samspel och presspel när de tappar boll är imponerande. Med det menar jag att de tar rätt beslut nästan hela tiden. Ska man pressa hårt eller ska man dra sig tillbaka. Vissa beslut sker automatiskt när man har självförtroende men jag tror att tränarna har jobbat hårt på att få både fart och timing i denna del av spelet.

Sen är alla tre lagen possessioninriktade. Det leder inte alltid till farliga anfall men visst är det så att det ibland överdrivna passandet tröttar ut motståndarna till slut. Det är alltid roligare att ha bollen än att inte ha den. Man får energi istället för att göra av med den.

Jag minns när vi mötte Östersund med Kalmar 2017 eller 2018. Det var i cupen på en soldränkt och kall arena uppe i Östersund. Detta var under Potters tid i klubben och då slogs man av hur bra de var på att flytta bollen. Man kom aldrig nära. Det var absolut inte alltid effektivt men när man som motståndare får springa och få känslan av att man inte kommer nära så dödar det en till slut. När 1-0 sedan föll så var det över. Vi orkade inte mer! Possession är så mycket mer än bara anfall. Det är en psykologisk krigsföring på högsta nivå.

Malmö visade mästartakter bitvis. Mot Norrköping gör skånelaget sin bästa match för säsongen och vinner enkelt. De spelar fyndigt och med lite mer rörlighet än tidigare. Mittfältet var inte lika statiskt som sist mot Göteborg och när de skickliga spelarna är på spelhumör blir det svårt för motståndarna. Sen får man passa på att hylla Malmös två bästa spelare just nu. Cornelius och Kiese Thelin.

Kiese Thelin visste vi redan att han var bra. Oräddheten och näsan för mål har han visat under flera säsonger och i olika lag. Men det han har utvecklat mest på senare år är förmågan att avsluta kvickt med fötterna. I matchen mot Norrköping blev det ett i och för sig ett nickmål men när bollen dyker upp framför IKT:s fötter smäller det till. Ofta med bra riktning och precision. Om man backar bandet var han inte alls lika klinisk och farlig i de situationerna innan. Nu gör han mål på många olika sätt. Dock nästan uteslutande inne i straffområdet. Och det är där han ska vara!

Cornelius är ett välscoutat fynd. Herregud vad lugn han är och han sätter sällan en fot fel. Imponerande insatser rakt igenom. Känslan är även att han är en pådrivare och ledare där bak. Addera Pontus Jansson till laget och MFF känns oerhört starka.

BP mot Mjällby bjöd på bitvis en långdragen resa mot avgrunden men bitvis även riktig trevlig fotboll. Jag kollade lite extra på de här lagen den här omgången och tänker att Allsvenskan har en bredd som är bra. Brommapojkarna har en spelare som sticker ut ordentligt. Leach Holm! Kolla in Leach Holms passningsspel når han slår in bollar bakom Mjällbys backlinje. Om jag hade varit anfallare eller offensiv mittfältare hade jag löpt in bakom varenda gång för bollen kommer att komma och det med bra kvalitet.

Viktig seger för ett pressat BP och en realitycheck för ett annars starkt Mjällby. Så klart har Brommapojkarna mött väldigt svårt motstånd och ska inte skämmas för att enbart ha tre poäng. Jag tror fortfarande att BP kommer lösa nytt kontrakt. Just nu ser de starkare ut än både Göteborg och AIK till exempel.

Resten av omgången då? Tele2-lagen vann båda rättvist och studsar tillbaka en aning från förra omgångens förluster. Djurgården och Hammarby är båda bra men det känns ändå som att det finns fler växlar att växla upp till. Värnamo imponerar spelmässigt igen och är enligt mig ett lag för övre halvan av tabellen. AIK är sökande och kunde inte följa upp derbyvinstens prestation.

Elfsborg kommer vara starka i år och det bekräftas när de slår ett bra Degerfors i Värmland. De har enkelt att komma till målchanser och är sylvassa i sina omställningar. Häcken är precis som Marcus Mathissen sa alldeles för bra för Sirius och Lars Olden Larsens fem assist imponerar lite i skymundan. Ska bli kul att se Häcken mot Värnamo i nästa omgång.

Omgångens futsalspelare – Taha Alis mål är ursnyggt och osar futsal lång väg. Viktigt för både honom och Vecchia att få göra mål.

Omgångens inspark – Lundins inspark rakt till Oscar Pettersson. Han skyndar så mycket att han inte har kontroll. Jag tror det är Eile han missar med en meter eller två. Det påminner mig om när målvakten i min moderklubb Johansfors IF slog en inspark i EGET MÅL. Han skulle skynda och lägger ner bollen för att slå ut en bredsida på kanten. Istället för att pricka sin kamrat får han snedträff och bollen rullar stolpe in i eget mål. Fotboll när den är som bäst.

Omgångens kanon – Mathissen eller Pettersson? Eller kanske Djukanovic? Nä förresten Oscar Johansson eller Rajovic kanske? Vilka pangträffar vi bjöds på. Min röst går nog ändå till Mathissens skottfint och vänsterslägga.

Vilket mål tyckte ni var snyggast? Berätta gärna en märklig historia från ert fotbollsliv? Eller kommentera kanske bara i vilken omgång IFK Göteborg gör sitt första mål.

// Viktor