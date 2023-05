Blås straff för f-n

Viktor Elm

Brommapojkarna har vuxit in i den allsvenska kostymen efter de tre inledande förlusterna. Fyra raka matcher utan förlust och NOLL insläppta mål. Sidklevs intåg är minst sagt imponerande och även om BP har spelat ett bra och uppoffrande försvarsspel så är det inte lätt att hålla nollan i så många minuter. Det skapar givetvis självförtroende hos en ung målvakt som med all säkerhet inte visste hur väl han skulle stå sig på allsvensk nivå. Nu vet han att han kan prestera bra och det viktigaste av allt är att lagkamraterna känner sig trygga med sin sista utpost.

I tillägg spelar BP ett säkert och ganska snabbt anfallsspel. Jag förstår att lagen som kommit till Grimsta har haft problem. Oscar Pettersson har en fin fot och är rörlig. Waker är lite oberäknelig och Vasic är rätt vass och var oerhört nära att få träff på en bicicleta i första halvlek. Men mest imponeras jag av Leach Holm (jag har sagt det förut) och hans fina blick och passningsfot. Förmodligen saknar 26-åringen något i sitt spel som gör att han inte är på de stora klubbarnas radar, men jag vet inte vad? Berätta gärna för mig efter att ni tittat på hans spel.

ANNONS

Malmö gör två imponerande insatser och ser redan ut som den stora guldfavoriten. Så klart! Även en blind hade kunnat dra den slutsatsen. 6-0 mot Varberg följdes upp med 3-1 mot AIK och för att vara helt ärlig så var motståndarna totalt nedtryckta i skorna och var inte ens nära att ta en poäng. MFF:s offensiva försvarsspel biter oerhört bra och motståndarlagen lyckas inte ens ta sig över till offensiv planhalva med bollen under kontroll. Händer det att pressen misslyckas så tar spelaren bakom en frispark så laget hinner samla sig. Imponerande lagarbete och just nu ser jag inte hur de ska kunna förlora.

En sak jag reagerade på var AIK:s hörnor i första halvlek i bortamötet med MFF. Busanello står och krambrottas med Milosevic som med all rätta blir lite irriterad och ber om domarens uppmärksamhet. Enligt min åsikt är det solklar straff! När Busanello inte ens tittar mot bollen och håller armarna runt Milosevic som då inte kan röra sig måste domaren markera. Ge straffen så vi slipper det där, skärpning domarna!

ANNONS

Jag själv, precis som Milosevic, var en bra huvudspelare och gjorde en hel del mål på fasta situationer. Många gånger blev man, på liknande sätt som Busanello gjorde, helt borttagen med oschyssta medel. Precis som domarna ska skydda spelare som är tekniska och dribblingsskickliga ute på planen måste väl vi som hade andra bra egenskaper kunna få utnyttja dem. Förstå mig rätt, jag menar inte att kontakt inte ska få förekomma för jag är den förste att förespråka fysiskt spel, men det Busanello gjorde/gör är inte tillåtet. Punkt!

AIK har inlett skitdåligt rent ut sagt. Jag förstår att fansen är oroliga. Sämsta inledningen på många år och prestationerna är minst sagt svajande. Spelarmaterialet är bra. När jag tittar på truppen känner jag att det är ett lag för den absoluta toppen. Men så enkelt är det inte givetvis. En helhet ska vara på plats och samarbeten ska klicka. Självförtroende är avgörande och AIK saknar just nu både tro och en helhet som är tillräckligt bra. Dessutom har de en massa skavanker på en del spelare som måste prestera. MEN, det kan vända snabbt. Fortsätt med hårt jobb och var kritisk men positiv.

ANNONS

Halmstad fortsätter imponera mot de förmodade “topplagen” på hemmaplan. AIK, Djurgården och Häcken har alla fått stöta på halländsk patrull. Den just nu givna utmanaren till Malmö om guldet BK Häcken kom till Örjansvall och spelade som de brukar. Halmstad skapar de bästa målchanserna och är tuffa i närkamperna men Häcken är enligt mig det snäppet bättre laget sett över 90 minuter. Dock, när HBK tar ledningen på hemmaplan har de visat sig vara svårforcerade. Likaså denna gången. Häckens spel på naturgräs är av förklarliga skäl inte lika bra som på konstgräs. Men det är inget att skylla på. Man måste kunna hantera båda underlagen.

Jag imponeras av Ahlstrand! Teknisk och dynamisk. Han lägger ner oerhört många meter i försvarsspelet men är ändå ofta med längst upp och försöker göra skillnad. Som tia ska du givetvis göra skillnad offensivt men han springer lika mycket i defensiven i minut 90 som i minut tre. Nästa år kommer han att vara förlorad för HBK. Ni vet allt det där med näringskedjan och det där.

ANNONS

Djurgården studsar tillbaka efter andra halvleks-debaclet på Hisingen och tar en säker seger mot Kalmar. Visst, Kalmar är inte på något sätt dåliga men släpper ändå in tre mål. Och då förlorar man mot Djurgården borta. Snabbt och effektivt dödar DIF matchen. Asoro är farlig i djupled och har en talang som väntar på att få blomma ordentligt. Viktigt för både honom och laget att han har börjat producera mål. Anfallet som föranleder 1-0 är två snabba passningar framåt via Oliver Berg till Asoro som nyttjar sin snabbhet på bästa sätt. Och vilket avslut! perfekt ner i bortre hörnet. Nu har DIF fyra raka matcher på Tele2 och kan absolut ta full pott i dem.

Elfsborg gör 10 mål på två matcher och har nu fem raka vinster. Det var inte längesedan det ropades på Thelins avgång men ni ser hur snabbt vindarna kan vända. Spelet som inte funkade alls då funkar nu utmärkt och framför allt är det effektivt. Få lag kommer till så många målchanser som Elfsborg gör. Snabbheten i deras attacker gör det svårt att försvara sig och räkna med att Elfsborg kommer ta många poäng på konstgräs 2023.

ANNONS

Hammarby är svaga framåt! Helt ärligt så händer det för lite. Även när de så kallade en-mot-en spelarna kommer in så går det för långsamt. Visst är Mjällby starka defensivt men hur många gånger står Hammarbys kanter still och försöker göra något? Många! Madjed borde nog spela på vänsterkanten istället för just nu går han bara mot sin vänsterfot och därmed bakåt. Då är det bättre han utmanar ner mot en hörnflagga och slår inlägg. Tekie är fortsatt bra men de behöver verkligen en Besara i form. Oroande minst sagt och särskilt när det vankas derby framöver.

Det blir spännande att se om buropen på läktaren leder till lite panik i ledningen. Enligt mig bör det inte alls göra det. Cifuentes är duktig och det är snarare spelarmaterialet som försvagats från förra året som gör att prestationerna har försämrats. Laget är inte lika bra längre. Till skillnad mot AIK så behöver Bajen snarare värva någon kvalitetsspelare med erfarenhet än att börja rucka på spelsätt, inställning eller principer. De två stockholmsklubbarna har problem fast på helt olika sätt.

ANNONS

Gustav Engvalls två strutar borde göra susen för hans fortsatta prestationer. Värnamo spelar bra och kommer framåt i planen ganska enkelt. Det har de i princip gjort i alla matcher under säsongen so far. Men målskyttet har haltat lite. Om de nu kan få igång Engvall så tror jag att fler poäng kan trilla in till smålänningarna. Man kan ju inte annat än imponeras av vad de håller på med i Värnamo och samtidigt tror jag dock att Varbergs sejour i Allsvenskan slutar efter den här säsongen.

Slutligen, Axén nämnde någonstans att svenska ytterbackar har blivit alldeles för dåliga på att försvara och jag kan inte annat än att hålla med. Fokuset har flyttats till att prestera i offensiven snarare än att förhindra mål. I denna omgången såg vi tydliga exempel på detta i både Björnström och Lindahl. Fokusera först och främst på att ta bort boll och spelare runt eget mål. Därefter får offensivlustan prioriteras. Att orientera sig kan ibland vara svårt men det handlar om fokus. Var redo och alert, stäng farliga ytor och följ motståndarnas löpningar!

ANNONS

Omgångarnas målvakter – Oscar Jansson har varit toppen! Räddat Norrköping flera gånger med viktiga räddningar. Nilsson-Säfqvist hyllar jag trots sex insläppta. En målvakt man gärna hade haft bakom sig. Till sist unge Sidklev som håller nollan återigen!

Omgångarnas tennissiffror – 6-1, 6-0, 6-0 kan låta som en enkel första match i Franska Öppna för prime Federer. Men det är vår kära Allsvenska som bjuder på fyrverkerier. Mer sånt åt folket!

Omgångarnas bästa spelare – Sebastian Nanasis två sista matcher är oerhört bra. För er som vill se både presspel och anfallsspel med hög allsvensk klass, kika in Nanasi! Bravo!

Over and out, Viktor.