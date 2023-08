Vad är det som inte stämmer?

Viktor Elm

Just när man trodde att resultaten återigen började följa ett mönster där vissa lag verkade vara mer vinstbenägna än andra så kastas allt om. Elfsborg, Malmö och Djurgården åkte på däng. Blåvitt vann men tog egentligen bara in poäng på AIK! Sirius och Degerfors tog treor och är snart ifatt “mittengänget” med Halmstad, BP, Värnamo och Kalmar. Mest oroande är det att se HBK och KFF just nu. De har svårt att hitta trepoängare.