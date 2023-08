Så slutar tabellen…typ

Viktor Elm

Vi går in i den sista tredjedelen av Allsvenskan 2023 och det är olidligt spännande (som Peter Harrysson hade sagt) i både toppen såväl som i botten. Någonstans längs vägen inser man också att det är lönlöst att försöka sig på att sia om resultat och framtidstabeller. Sällan har man rätt även om ens analyser kan kännas bra just där och då. Men det är också jäkligt kul att tippa och att spekulera. Vilka lag kommer ligga där under domedagslinjen när spelet är slut? Vilka står på sitt torg och blir hyllade av stadens invånare medan de lyfter Lennarts pokal? De frågorna är kul att fundera kring.

Malmö FF tog sig an Djurgården och kom knappt ingenstans. De försöker så hårt men lyckas inte för tillfället. Som vanligt stormar de fram första 20 för att sedan gå ner i intensitet.

Två saker som är ganska uppenbara i Malmös spel för tillfället är att de undviker att anfalla på sin högerkant och att de väldigt sällan sätter Kiese Thelin i spel. Till viss del förstår jag att man kanske inte väljer att spela ut till en aningen ensam Lasse Nielsen då hans kvaliteter snarare ligger i defensiven än offensiven. Däremot förstår jag inte varför man inte kastar in fler bollar i straffområdet mot IKT!

Annons

Malmös anfallsspel är ganska lättläst men ändå så svårt att försvara sig mot. Busanello, Taha Ali och Nanasi sampelar gärna sig fram på vänsterkanten. Motståndarna vet att det kommer att ske men har likväl svårt att få grepp om de hala himmelsblåa lirarna. Ganska enkelt tar sig MFF högt upp i planen men sällan når de sen in till Kiese Thelin. Varför slår de inte bara in bollen ibland? Han är urstark i de situationerna och det märks de gånger när bollen kommer in mot honom. Fler inspel på lite chans behövs. Då kommer Kiese Thelin stänka in några baljor.

Matchen mellan MFF och Djurgården var annars av det kokande slaget. Lite tjafs här och några sena tacklingar där. Ganska underhållande även om målchanserna uteblev. Djurgården brann igen som Djurgården ofta har gjort på senare år. Då är de så jäklar svårslagna! De måste upp i en högre lägsta nivå och brinner man som man gjorde mot Malmö så kommer de lite sämre lagen avhandlas på löpande band.

Annons

Något jag reagerade på innan matchen startade var när de båda lagkaptenerna hälsade på varandra. Visst är de goda kompisar sen tidigare men en knuff och lite hårda tag när man tycker om varandra känns lite bakåt om ni förstår vad jag menar. En härlig kram känns som ett mer lockande alternativ och hade varit fint att se när stämningen redan på förhand var stridslysten. Jag får hoppas på det nästa gång istället.

En annan match som slutade noll noll var inte alls lika underhållande. Kalmar gör flera saker bra men de har svårt att komma till giftiga lägen. Det borde vara något som oroar och det är säkert något de pratar en del om. För facitet på en vinst på de tio senaste matcherna måste förbättras snarast om inte lag bakifrån ska knappa in och göra KFF nervösa. Hammarby är stabila för närvarande och noggranna i det viktiga grundspelet. Med det menar jag att de inte bjuder motståndarna på ytor eller lägen. Då trillar också poängen in!

Annons

Som flera andra påpekar så har AIK återigen backat i sin nivå när det kommer till det där viktiga grundspelet. Småfusk här och där håller inte när man slåss för sin överlevnad. Just de bitarna är det som borde prioriteras om man vill samla de här viktiga enpoängarna samt fler treor. Man kan inte ligga på anfallssida om sin motståndare när man är nära sitt eget mål. Det lär man sig ju i pojklaget! Jag gissar att det kan bli någon avhyvling från Henning i veckan som kommer för han vill absolut inte ha en degradering med AIK på sitt CV.

Däremot tycker jag att AIK i övrigt presterar på en nivå som bör ta dem bort från en degraderingsplats. Det är inte den där osäkerheten och tafattheten som fanns i början på säsongen (har fortfarande Norrköpingsmatchen och Värnamomatchen i minnet). Nu skapar de chanser och de gör det relativt svårt för motståndarna i långa perioder. Desto större anledning är det att inte slarva med grunderna, för då tappas det onödiga poäng!

Annons

Oliver Berg byter alltså Djurgården mot Malmö. Inte helt oväntat om du frågar mig. Kanske att Djurgården väljer att släppa honom till en konkurrent men inte att Oliver gärna vill återförenas med Henrik Rydström. I ärlighetens namn så passar Berg väldigt mycket bättre in i Malmös sätt att spela än i Djurgårdens. Dessutom är Oliver en tänkare och han mår nog väldigt bra av att komma till tryggheten som Rydström skänker honom. I slutändan är det nog gynnsamt för alla parter att det blev så här. Det ska bli spännande att se honom stega in på plan i en ljusblå tröja och vad han i den kan åstadkomma. Kanske kan han servera Kiese Thelin en boll eller två?

För att knyta ihop säcken och spekulera lite på riktigt inför avslutningen. AIK kommer att klara sig utan kval. Elfsborg får hyllningar på det lokala torget och Hammarby hamnar i mitten. Varberg är redan ur och Degerfors gör dem sällskap. Halmstad är på god väg ner i träsket och kan mycket väl få kvala nu när Blåvitt fått upp ångan. BP, Mjällby och Värnamo är stabila mittenlag medan Kalmar kommer sjunka. Norrköping kommer bli femma efter Djurgården och de tre topplagen. Sirius kommer fightas med näbbar och klor för att undvika kvalplatsen neråt och möjligen hamnar de över HBK. Nu har jag spekulerat färdigt. I alla fall för denna gång…

Annons

Omgångens krutstänk – Oscar Petterssons kanon ekar nog fortfarande på Grimsta. Sicken bössa och vilken precision!

Omgångens comeback – Marcus Berg kanske behövde en liten motivationshöjande bänkning. För fasen vad alert han var både mot Djurgården senast och mot Degerfors nu. Kul att gammal är äldst!

Omgångens spelare – Sergio Peña var riktigt vass! Både med och utan boll denna gången. Jag tycker att han har en tendens att sänka tempot i Malmös spel ibland men mot Djurgården var han toppklass.

Förresten kommer Malmö tvåa och Häcken trea. För Häcken får slita en aning i Europa. Hoppas det går bra för dem.

// Viktor