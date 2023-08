Ser det inte lite ihåligt ut på några håll?

Viktor Elm

Fotboll är en lagsport där man som individuell spelare är oerhört beroende av sina lagkamrater och sättet som tränaren vill spela fotboll på. Passar man in i tränarens tänk? Kan lagkamraterna få mig att växa? Det är så många parametrar som spelar in om en individ ska lyckas prestera på just sin högsta nivå.