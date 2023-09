Ett kanonderby på alla sätt!

Viktor Elm

Valdimarsson, vad tänkte du?

Värnamo är ett starkt hemmalag och har ställt till med problem för många på pappret bättre lag när de har kommit på besök. Elfsborg fick stora problem! Visst, man vet inte exakt hur matchen hade sett ut om Valdimarsson inte tagit det där otroligt dumma beslutet att springa ut mot en Ademi med bollen under kontroll vid långlinjen. Vad tänkte han? Vad gjorde han där ute?

Hjärnsläppet måste ha varit totalt för det finns ingen logik i det agerandet. Den irritation och besvikelse man som lagkamrat känner i stunden när något sådant händer är total. Han sätter laget i en ytterst svår sits och mot ett lag som Värnamo som är duktiga på att trilla boll blir det en ordentlig uppförsbacke. Ridå ner!

Ademi gjorde skillnaden

Djurgården måste sitta och gnugga händerna när de ser den utveckling som Ademi haft i Värnamo. Från att ha varit lite omständlig till en början har han under säsongen vuxit till att numera vara den som gör skillnad. Tekniken är strålande och i matchen mot Elfsborg använde han den med fart! Då är han livsfarlig från sin högerkant. Poängskörden borde kunna öka i rask takt om han använder sina egenskaper på det sättet som han gjorde sist.

Elfsborgs jakt på guld!

Elfsborgs jakt på guld ser fortfarande ljus ut. Utvisningen förstörde för mycket mot Värnamo för att de skulle klara att lösa poäng. Ett olycksfall i arbetet behöver man inte haka upp sig för mycket på, utan blicka framåt och fortsätt med det som de under hela säsongen har gjort bra. Dock tror jag att laget mår bra av uppehållet som kommer. Då får de chans att träna och spela ihop sig inför slutspurten. För försvarsspelet behöver sätta sig lite på nytt.

Alla topplagen kämpar för att ta poäng

Inte bara Elfsborg tappar poäng i toppen. Både Malmö och Häcken gick på minor i sitt guldvaskande. Häcken stötte på patrull mot ett uppoffrande Degerfors. Även om Häcken i grunden är bättre var det inte orättvist att Degerfors vann matchen. Med sitt presspel tvingade de ganska många gånger Häcken till misstag som de så när kunde omsätta i målchanser. Degerfors satt samman som ett lag och lämnade inte någon ensam på planen. Ska man ta sig uppåt i tabellen är det precis så de måste spela varje match! De kan inte släppa in motståndare mellan linjerna och målchanser hur som helst. Mot Häcken gjorde de sin bästa prestation på bra länge.

Malmö gjorde en stark upphämtning och visade moral. Jag var ganska säker på att de skulle förlora när Blåvitt gjorde ett noll. MFF har inte jättelätt för att skapa chanser. De spelar många gånger fint och tålmodigt fram till den sista tredjedelen av planen för att sedan få det lite svårare. Min övertygelse är fortfarande att de måste skicka in ännu fler bollar än de gör. IKT är sylvass och han skulle må bra av att få lite mer att jobba med inne i boxen.

Något annat som MFF borde jobba mer med är Ceesays försvarsspel. Det är inte påkopplat! Med den styrkan och snabbheten räcker det med att han är påkopplad till 90% för att lösa problemen som uppstår. Att orientera sig, ta in mycket information, behandla den och sedan ta beslut är det som är svårt i fotboll. Därför måste man vara närvarande hela tiden. Då ökar chansen att ta rätt beslut och de här målen som onödigt släpps in i baken kan undvikas.

Mucolli fortsätter imponera

Återigen var Mucolli imponerande bra. När folk börjar tycka och skriva om en på ett positivt sätt är det lätt att formen bara fortsätter på den fina inslagna vägen. Jag kommer själv ihåg när media skrev bra om mig och folk klappade mig på axeln för mina prestationer. Man växer en smula varje gång och till slut känns det som att man inte behöver tänka själv. Lite som Benny Guldfot i den klassiska Buster-serien. För er som inte kan relatera så hittade han ett par magiska skor som tog beslut åt honom och gjorde honom mycket bättre än han egentligen var. Lite så känns det när man hamnar i “zonen”. Saker bara händer. BRA saker bara händer. Mucolli är där just nu.

Transferfönstret har målat om en del

Det man till viss del kunde förutspå i lagens prestationer innan transferfönstret har nu på många ställen blivit omkastat. Nya spelare, nya relationer och nya känslor har gjort att lagens styrkeförhållanden viktats om till viss del. Saker har hänt helt enkelt. Topplagen har bytt ut lite spelare och jag tycker att det syns i deras prestationer. Andra lag har reparerat sina fula fasader och ser helt klart starkare ut nu än tidigare. Med andra ord kommer sluttampen av Allsvenskan bli oviss. Bottenstriden är mumma för oss som står utanför den. Många är inblandade och the more the merrier som man säger.

Derbyt då!

Derbyt var en kanonmatch enligt mig. Sex mål varav många snygga. Intensivt spel med många bra spelare på samma plan. TIFON i världsklass och en inramning som man önskar alla kunde få uppleva. Hammarby har verkligen fått upp ångan och de yngre spelarna som såg valpiga ut innan sommaren har verkligen tagit steg i rätt riktning. Hammar brinner och Erabi använder sina egenskaper på helt rätt sätt.

Även om matchen i sig var ganska jämn kändes det hela tiden som att Hammarby skulle få sista ordet. Jag vet inte om den känslan grundade sig i att AIK ligger långt ner i tabellen och att Hammarby var uppgång eller om det var prestationerna i matchen i sig gav mig känslan. Jag är inget fan av 4-4-2 utan jag vill alltid ha tre spelare på ett innermittfält. Enligt mig är det också där Hammarby har övertaget som kanske var tungan på vågen. Det är oerhört svårt att möta tre innermittfältare om man själv är två stycken. Man behöver mycket hjälp från forwards i försvarsspelet och i den fasen tycker jag inte AIK lyckas fullt ut. Men som sagt är det ibland svårt att sätta fingret på vad det är som inte stämmer fullt ut.

Besara tänder till!

Besara behöver nog de här matcherna nu för tiden för att bli sitt bästa jag. Frisparken han slår som blir till 2-1 är magisk. Inte enbart den var av hög Besara-kvalitet i derbyt och man blir som åskådare oerhört glad av att se skickliga fotbollsspelare. Spelare som har det där lilla extra och som dessutom använder det till sin fördel.

Uppehållet kommer lägligt för de flesta

Förutom för några få lag kommer uppehållet lägligt. Nu får man chans att finslipa och bestämma riktning inför de sista viktiga omgångarna. Elfsborg får chans att nöta lite relationer. Malmö får chans att träna försvarsspel på kontring och att sätta in boll i box. Sirius behöver täppa igen och många andra lag behöver slicka sår. Själv hatade man de där uppehållen! Inga matcher innebär extra fysträning och tunga träningspass. Kul…

Omgångens…

Passning – Anton Saletros passning till 0-1 målet var godis. En liten antydan till skottförsök gör att Fenger kliver upp och då sätter Saletros en stenhård passning rakt på Farajs fot i ytan som uppstår bakom Hammarby-backen. Snyggt!

Svängigaste – BP tog ledningen. Varberg kvitterar. Varberg leder. BP kvitterar och gör sen 3-2. Varberg utjämnar och avgör med ett vänsterskott. Varberg har inte gett upp!

Spelare – Bouzaiene var ljuvlig och Ademi finfin men Mucolli är något extra just nu. Det osar självförtroende om honom och med den kvaliteten kan han då skapa magi.