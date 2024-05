Straffa fusket!

Viktor Elm

Enligt mina noteringar skrev jag att en pigg och alert Ahl Holmström kan vara skillnaden för GAIS och visst måste jag kunna säga att jag till viss del får rätt i det. I inledningen på säsongen var han på tårna för att sen få en liten dipp. Nu är han i toppslag och visar att han kan vara en avgörande faktor för GAIS. Imponerande av Ahl Holmström givetvis, men mest imponerad är jag av GAIS tränarstab som visat sin förmåga att anpassa laget och spelet till den allsvenska kostymen. Sen vill jag påstå att framför allt Wängberg och Lundgren håller hög klass i ett annars mer gediget lagbygge.

Bajen och Norrköping är trevande

Jag studerade matchen mellan de båda lite mer ingående och blev ganska oförstående till Hammarbys sätt att spela i eget straffområde. Vi har pratat om det innan, men då när Kalmar gjorde det, och jag kan på ett sätt gilla att man har en tro på sin egen förmåga och vill vara dikterande. Däremot förstår jag inte varför man ska försöka småpassningar och chippar i egen box när man uppenbart är under press? Man kan spela sig ur på ett sätt utan att ta risk! Om det inte går så måste man ju ha en plan där två spelare i anfallet är nära varandra som man kan skicka en längre boll mot. Det kan ju inte vara så svårt eller? Dovin ska inte försöka lobba ut korta passningar mot Pinas som inom en sekund är under press. Enkel förbättringspunkt för Hammarby.

I tillägg är Hammarby bättre än de visade i matchen mot Norrköping. De har spelare som klarar av att spela kortpassningsspel i trånga ytor. Takie och Besara framförallt. Men när Norrköping satte en bra press hamnade Bajen allt för ofta i svårigheter. När motståndaren går man-man finns det ofta ytor mellan deras backlinje och mittfält eller bakom backlinjen. För tränare och spelare gäller det att identifiera de fria ytorna och hitta sätt att spela in i dem. Spelarna måste samarbeta och “leka” med motståndarnas positionering. När Hammarby lyckades var det när Besara kom lite djupare ner på mittfältet och gjorde så att det blev lite räknefel för Norrköping. Sen gäller det så klart att ha förmågan att hitta honom med passningar som är säkra. Annars måste man slå en längre boll mot två spelare som hjälper och underlättar för varandra. Den variationen kan Hammarby bli bättre på.

Norrköping gjorde en bra insats tycker jag. De hade en tydlig plan i presspelet och det var inte en eller två gånger de lyckades sno bollen av ett ganska slarvigt Hammarby. De gavs chanser helt enkelt. Inga 100%-iga kanske men ändå möjligheter att kunna skapa chanser och att göra mål. Den här gången lyckades de inte i avslutsmomenten även om det var flera avslut som inte var dåliga (Dovin är också en lugn och bra målvakt). Man-man som försvarsmetod är enkel att förhålla sig till och om alla spelare är på tårna är det också en bra metod. Man minskar tiden för motståndarna med bollen och det ges inte många möjligheter för dem att spela bollen till varandra med lugn och precision. Det sårbara i den metoden är ju om BARA EN spelare faller ur ramen. Helt plötsligt faller det likt ett korthus av en vindpust. En passning kan då slå ut halva laget. En risk man får ta och uppenbarligen är villig att ta. Nu gick det många gånger bra för Norrköping mot Hammarby men det gavs också bort ytor som bortalget flera gånger kunde utnyttja.

Nyman och Prica har ett fint samarbete och jag tycker att de fick ganska många bra bollar att jobba med. Båda två är smarta, starka och relativt tekniska. Får de jobba nära varandra är de bra både i det felvända spelet som i det rättvända. En högerfot och en vänsterfot. Jag gillar det jag ser i deras rörelsemönster och i deras samarbete. Däremot måste de göra fler mål! Norrköping har egentligen bara de två och Traustason som kommer till läge. Då gäller det att de gör målen. De har gjort 10 av deras 12 mål (vilket är bra), men tolv mål på åtta allsvenska matcher mot ändå anses svagt av ett lag av Norrköpings kaliber. Summa summarum har båda lagen utvecklingspotential.

Förresten, en sak till om den matchen. Skoglunds filming får mig att skämmas och vilja byta sport. En skandal att han inte får gult kort när det så uppenbart syns att han försöker fuska sig till en fördel. Skäms Skoglund! Jag blir förbannad på riktigt. Någonstans har fotbollen tappat spåret i jämförelse med många andra sporter. Straffa dessa uppenbara fuskförsök i efterhand med avstängning. Jag förstår att det ibland är svårt att se skillnad på en uppenbar filmning eller en förstärkning, men i detta fallet var det så enkelt att se att intentionen var att fuska. Våga bestraffa sådan skit!

Häcken och Djurgården är bra!

Häcken och Djurgården är riktigt bra den här säsongen också. Visst har de lite för låga dalar till och från men i sina bästa stunder är det två riktigt vassa lag. De spelar på olika sätt men båda är ofta en nivå starkare än sina motståndare. Häcken spelar kvickt och modigt framåt och lämnar kanske lite för stora ytor för sina egna backlinjespelare att försvara sig i, men deras offensiv är så stark så de klarar att vinna även om de släpper in ett eller kanske två mål. Försvarsspelet har blivit bättre under säsongens gång men det finns absolut möjligheter att förbättra den delen av spelet.

Djurgården är väldigt mycket säkrare i sin defensiv än Häcken och jobbar till synes mer systematiskt i sitt anfallsspel. De tar mindre risk helt enkelt. Individuellt sätt har de båda lagen så mycket kvalitet att allt annat än topp fyra (som jag skrev förra veckan) är att se som ett misslyckande. I helgen som gick tog de hur som helst varsin rättvis seger mot svåra motståndare och de prestationerna som de levererade ska man kunna kräva varje omgång av både Häcken och Djurgården.

Mästarmötet

Malmö slog tillbaka IFK Göteborg och visade ånyo att de är en nivå över många av de andra lagen. Nanasi är fantastisk när han flyter fram och när man slänger in Ali, Christiansen, Tinnerholm och Kiese Thelin från bänken så förstår man hur gott MFF har det ställt. Ångvälten Malmö kommer att ha jämnat allsvenskan med marken när vi summerar den! Blåvitt är bra i perioder när deras presspel är bra. Tyvärr orkar de inte hålla i det i längre perioder och blir straffade när de själva är oförmögna att sätta bollen i nät. De skulle behöva ta ledningen i matcherna och sen kunna stänga! Men då måste bollen i mål och det är det svåraste som finns i sporten fotboll. Man måste kunna förvänta sig mer av Mucolli som var den som i långa stunder bar offensiven förra året. Upp till bevis!

Omgångens bicicleta – Ahl Holmström har självförtroendet och försöker med fina saker. Och LYCKAS! Målet mot VSK var utomordentligt!

Omgångens “fuskare” – Skoglund försökte söka fördel och det är inte annat än fusk. Usch!

Omgångens klapp-klapp – Innan Ahl Holmströms fina mål byggde GAIS upp ett kanonanfall med båda klackar och väggspel. Wängbergs inlägg satt perfekt och GAIS går från klarhet till klarhet.

Omgångens spelare – Sebastian Nanasi är för bra! Underbart flyt i steget och gjorde återigen poäng. Vem ska köpa killen?

Omgångstipset – omgång 9

Jag suger på att tippa! Så har jag tippat mot ditt favoritlag så har de god chans att ta poäng.

Elfsborg – AIK 1-1

Halmstad – Häcken 1-4

Mjällby – Hammarby 2-1

Västerås – Värnamo 2-0

Malmö – GAIS 3-0

Sirius – Göteborg 2-2

Kalmar – Norrköping 2-2

BP – Djurgården 2-3

Omgångstipset – omgång 10

Hammarby – AIK 1-2

BP – Norrköping 2-0

GAIS – Elfsborg 2-2

Värnamo – Kalmar 0-1

Djurgården – Halmstad 3-1

Sirius – Västerås 2-0

Häcken – Malmö 2-2

Göteborg – Mjällby 1-2

Over and out

// Viktor