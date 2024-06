Positivt i det negativa

Viktor Elm

Paus i vår allsvenska och EM står för dörren. Jag fick aldrig uppleva att spela i ett mästerskap. Det är något jag känner att jag gärna hade velat vara med om. Egentligen hade jag bara chansen vid två tillfällen under den tid som jag var uttagen i landslaget. VM 2010 och EM 2012. VM-kvalet till Sydafrika gick inte riktigt som tänkt och vi slutade efter både Portugal och Danmark i gruppen. Mest minns jag matchen hemma mot Malta då jag fick starta efter ett starkt inhopp mot Danmark. Ett par gånger under matchen hade jag tillfälle att göra mål men lyckades inte riktigt. Det hade varit kul att få ha gjort ett landslagsmål. Tyvärr förblev den kolumnen nollad. Under den samlingen minns jag också att vi spelade en hel del rundpingis och att Chippen var expert på att psyka sina motståndare med en stor portion glimt i ögat. Jag vet inte om jag någonsin skrattat så mycket som när Chippen lägger sig som en sten jämte bordet istället för att springa. Mitt i en pågående runda! Så klart var det någon som stressade iväg efter ha slagit över bollen och ramlade över den konstgjorda stenen och kaoset var igång. Matchen mot Malta vann vi med 4-0 om jag minns rätt.

Att representera landslaget var alltid speciellt. Man ses inte så ofta och även om man trivs bra med varandra vid sidan av planen är det inte alltid kemin stämmer på planen. Man vet helt enkelt inte riktigt hur sina lagkamrater agerar och reagerar i olika typer av situationer. Som förbundskapten i ett landslag är det viktigt att försöka identifiera spelarnas naturliga spelsätt samt att skapa relationer mellan spelarna. Få spelarna att förstå spelidén och att förstå varandra. Svårt på kort tid så klart, men inte omöjligt.

Positivt i allt negativt

Sverige har en väg att vandra för att bli ett landslag att räkna med igen. Dock är jag inte riktigt så pessimistisk som många av mina kollegor kanske har varit efter de två förlusterna mot Danmark och Serbien. Varför det då? Jo för att det är ganska kul att se Sverige spela fotboll. Visst måste de jobba med sitt försvarsspel men i offensiven ser det faktiskt riktigt bra ut. Väldigt enkelt tar de sig upp till motståndarnas straffområde och nu fattas bara det där lilla sista offensivt. Det som kommer när relationerna blir ännu lite bättre i JDT:s sätt att spela.

Annons

Defensiven behöver så klart förbättras och det snabbt. Ihåligheten i mittens rike gör det svårt att försvara för en backlinje. Dessutom är Sveriges backlinje inte urstark, vilket betyder att de verkligen behöver att de framför gör sitt jobb på bästa sätt. Saletros är inte spelaren som klarar av det i en internationell miljö. Det behövs något mer. Allsvenskan bedrivs i ett lägre tempo och där kan han briljera, men mot starkt internationellt motstånd blir det lite för svårt. Hugo Larsson och Cajuste är båda bättre alternativ enligt mig. För visst borde en “riktig” vänsterback spela i den positionen! Någon som är van vid att spela där. I min bok ska spelare i ett landslag kunna spela så likt möjligt så som de spelar i sitt klubblag. Det blir ofta bäst.

Nu blev det ganska negativt ändå men det är inte riktigt vad jag ville lyfta fram. Egentligen är det jag vill säga att defensiven är det enklaste att rätta till. Ligg tight när bollen ägs av motståndarna och var lite mer cyniska när det kommer till att vara spelförstörande. Ta en frispark när det behövs. Jävlas lite mer med motståndarna. Där är vi fortfarande lite typiskt svenska, men det finns stor potential i det här landslaget som jag hoppas kommer fram snabbare än Erik Erlandsson springer 200m.

Annons

Jag hade ställt upp med följande elva just nu

Robin Olsen

Emil Holm Nilsson Lindelöf Isak Hien Samuel Dahl

Hugo Larsson Jens Cajuste

Dejan Kulusevski Viktor Gyökeres Anthony Elanga

Alexander Isak

Framåtlutat javisst och kanske hade jag valt ett 4-4-2 istället med Isak på topp tillsammans med Gyökeres. Hur som helst så finns det mycket positivt att välja att se om man siar lite om framtiden. Håll ut och ha förtröstan. Sverige kan resa sig igen.

EM-tips

Många tror att Frankrike och England ligger bra till för att kamma hem slutsegern. Självklart gör de det men jag tror att tre lag till kommer att vara bra. Spanien, Portugal och Tyskland. Inga högoddsare direkt! Spanien tar hem guldet och Morata vinner skytteligan (okej, det kanske är en högoddsare förresten). Danmark åker ut i gruppspelet och Ungern blir laget som överraskar. Musiala får visa upp sig från sin bästa sida inför hemmafansen och Kane får inte riktigt till det. Hur det än slutar så är det alltid kul att följa ett slutspel.

Annons

Allsvenskan då?

Det känns verkligen som att alla har tagit lite välbehövlig semester. I kulisserna jobbar säkert sportchefer som dårar för att ro iland ett och annat när fönstret öppnar igen. Tränarna analyserar och överanalyserar säkert hela vårsäsongen och försöker sätta fingret på vad som kan förbättras och hur. Så klart även identifiera de bitar av spelet de faktiskt är nöjda med. Vissa tränare (tex i GAIS och Mjällby) behöver fortsätta få sina spelare att jobba hårt, dedikera sig till spelsättet och inte plötsligt tro att de är bättre än vad de är. Minsta lilla fusk och det kan gå neråt ganska snabbt. Andra tränare (Norrköping och Kalmar) behöver skapa en stabilitet och ett självförtroende i gruppen. Någon (AIK) behöver finjustera och täppa till. Alla lag och ledartrojkor har sina utmaningar att brottas med.

Annons

Ålder ska inte vara en faktor så länge någon presterar

Fler och fler klubbar vill göra business på ungdomar, vilket man kan förstå. Däremot får inte det leda till att tränare och klubbar väljer bort äldre spelare som fortfarande presterar eller kan bidra till en prestationsförbättring. Som äldre spelare utan kontrakt är det inte jättelätt att hitta en klubb längre om man inte är bland de allra bästa. Klubbar lägger hellre pengar på en spelare som kanske kan bli något än en stabil äldre spelare som ändå visat sin förmåga under en längre tid. Malmö förlänger med stabile och viktige Johan Dahlin och för mig är det en självklarhet med tanke på vad han har gjort, fortfarande gör och kommer att bidra med i framtiden.

Allsvenska transfers

Bouzaiene lämnar Degerfors för Västerås och i honom får VSK en offensivt lagd ytterback som håller bra allsvensk nivå och som kommer att göra nytta direkt. Dessutom plockar de in Ask som hade en lyckad sejour i klubben tidigare. Kanske kan lite nytt blod få det att lossna ordentligt för Västerås. Jiloan Hamad verkar vara sugen på en återkomst till landets högsta serie. Den rutinen och kvaliteten är det säkert några klubbar som är sugna på att få in. Samma sak med Rohdén som uppges vara på väg hemåt. Elfsborg skulle må toppen av att få in den typen av spelare med de svårigheter de just nu har. Erlingmark till Blåvitt kan också bli en sanning och det är en spelare som skulle bidra med något som IFK just nu inte har. En kanonvärvning enligt mig. Sen att AIK vill förstärka i backlinjen är kanske inte så märkligt efter våren som har passerat. Isherwood och Sundgren skulle båda vara nyttiga även om de inte med 100% säkerhet skulle starta varenda match. I skymundan värvar GAIS Hedlund som möjlig ersättare till Ahl Holmström? Också en klok värvning som säkert kan hjälpa laget utan längre startsträcka.

Annons

Det pratas förvånansvärt lite om spelare som är på väg att lämna allsvenskan. Peña är en som det pratats om mycket och om han har ett bra bud från sitt hemland och vill flytta hem så förstår jag att det är mycket som lockar honom i det. Vad skulle det betyda för MFF då? De skulle tappa det nav de haft under 1,5 år och en spelare som inte är rädd för att ta ansvar. I år är han enligt mig bättre än ifjol och jag ser inte att Malmö har en lika bra ersättare i truppen just nu. Däremot har de Rosengren som kommer att vara jättebra under många år framöver om han får förtroende. I stunden blir alltså förlusten av Peña ett tapp, men i längden är det inget som behöver bekymra Daniel Andersson och Toivonen nämnvärt. Men sommaruppehållet är långt och mycket kan hända när hela karusellen sätter igång efter EM. Värvar de stora klubbarna någon så skapar det effekter även längre ner i kedjorna och då kan spelare från allsvenskan bli aktuella för en utlandsflytt snabbare än man tror.

Annons

Nu ser vi fram emot EM och väntar förväntansfullt på lite spännande allsvenska övergångar. Ha en fin vecka.

// Viktor