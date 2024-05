Kollaps? Är det för hårt?

Viktor Elm

AIK:s kollaps var svår att förutspå

När jag räknade upp de lag som jag var övertygad om skulle hamna på tabellens översta positioner när serien summeras så räknade jag in AIK. Sen dess har de tre raka förluster och har blivit skärskådade av motståndarna. Den stabilitet och grundtrygghet som jag tyckte mig se finns inte längre kvar! Visst var AIK underlägsna Malmö innan de slog tillbaka ett svagt Norrköping, men i mina ögon hade AIK något extra som många andra lag inte har. Sirius fick dem att tvivla en aning på sig själva. Elfsborg dödade mycket av det som var kvar och nu senast kom Hammarby och satte in nådastöten. Nu har laget från Solna helt plötsligt ett mentalt Mount Everest att bestiga. Det krävs oerhört mycket av alla inblandade för att kunna vända skutan i det här läget.

För det första behöver de sitta ihop bättre igen och offra sig hänsynslöst. Det finns inga genvägar till att skydda sitt eget mål! Man måste vara påkopplad varenda sekund under hela matchen. Visst kan felbeslut tas och konstiga saker hända (Pinas långskott till exempel) men i slutändan är det löpmeter, uppmärksamhet och offervilja som fredar det egna målet. Där måste AIK börja om. För i de senaste tre matcherna har de varit sämre än sina motståndare i den delen. Jag vet ärligt inte om AIK någonsin har släppt in mer än två mål i snitt per match i allsvenskan? 21 insläppta på tio matcher är ganska uselt och det är bara Norrköping som har släppt in fler.

Försvarsspel i egen box

I Malmös match mot Häcken gör Sören Rieks en grov miss vid Häckens första mål. Martin Olsson gör en ännu större vid deras andra. Men jag vill återkomma till det första målet. Från barnsben får de flesta lära sig att stänga mitten först när man försvarar. Vill man ha motståndarna någonstans när de närmar sig egen holk så är det på kanterna. Därifrån görs sällan några mål. När bollen är runt straffområdet eller inuti i det så gäller det att identifiera motståndarnas mest farliga spelare, alltså positionsmässigt. Sällan är det en spelare som står fri längst ut på kanten som är farligast, snarare en som är fri i mitten. Därför blir jag aningen förvånad över hur en så rutinerad spelare som Rieks tar ett sådant felbeslut. Lindberg har helt klart en farligare position än ytterspringaren i det fallet och det hade varit enkelt för dansken att plocka upp Linberg i den farliga ytan. Men istället chansar han på att passningen ska komma ut på kanten och lämnar en autostrada in i eget straffområde. Jag misstänker att Rydström gav en hårtork till både Rieks och Martin Olsson. De gav bort segern!

En likadan situation utspelade sig i Göteborg dagen efter. Mjällbys Stroud struntar i att plocka upp Norlin i eget straffområde och IFK:aren kunde knoppa in Blåvitts första hemmaseger sen i september. När bollen närmar sig egen box (särskilt runt 90 minuten i en 0-0-match) måste man ha koll på sin motståndare och göra livet surt för denne. Stroud har flera gånger denna säsong visat sina offensiva kvaliteter, vilka man kan imponeras av, men en ytterbacks defensiva prestationer bör alltid trumfa de offensiva i min bok. I alla fall om man vill vinna matcher.

Förståelse för andra positioner

För att utveckla sin fotbollskunskap och sin spelförståelse bör yngre spelare, alltså barn, träna och spela i olika positioner. Jag skriver det här med det jag nyss skrev om Rieks i åtanke. Alla spelare bör förstå vad det innebär att spela i olika positioner och givetvis vad som krävs. Har man spelat i en backroll under en period så lär man givetvis sig hur man bör agera där. Dessutom förstår man bättre vad man behöver hjälp med av sina kamrater som återfinns runt en. Till alla tränare av barn i lägre åldrar; låt de spela i olika positioner under sin fotbollsutbildning och bestäm inte positioner för tidigt även om det missgynnar laget kortsiktigt. Jag vet, alla vill vinna och vissa springer mer än andra, men barn behöver också komma till insikt om vad som krävs av en i olika positioner. Prata om det och träna på det!

Halmstad blir jag inte klok på

3-0 hemma mot Häcken efter storspel av Erlandsson. HBK hade tre skott på mål och satte alla tre. Häcken var helt klart bättre än Halmstad men fick åka hem från Örjans med noll poäng. HBK har visat sig vara starka hemma mot de lagen som anses vara topplag. Förra året tog de flera trepoängare mot storlagen och i år har de slagit både Hammarby och Häcken hemmavid. Starkt så klart, men det finns något oroande i deras prestationer. I allsvenskans underliggande statistik ser man att Halmstad bör ligga i botten. De skapar lite chanser och släpper till ganska många. Ändå är de sjua med 15 inspelade poäng. Tur eller skicklighet? Jag vet inte, men något säger mig att korthuset bör falla förr eller senare.

För i matchen mot Djurgården blev de synade och hade tur att det inte stod mer än 2-0 efter första 45. Djurgården sköljde över Halmstad och var sådär jobbiga och dynamiska som vi såg under cupspelet tidigare i våras. Halmstad gavs inte en lugn stund då DIF-spelarna spelade både diagonala längre passningar, kortpassningar centralt, inläggsspel, instick och i djupled bakom HBK:s backlinje. En riktig topprestation av Djurgården som nu är seriens formstarkaste lag med fem raka segrar. Jag gillade Gulliksen när han kom in i en tiaposition under en del av matchen. Jag tycker hans fart har saktats ner en aning när han spelar på kanten och inne i mitten är han rätt duktig på att vrida och vända. Där slipper han springa i högre hastighet vid upprepade tillfällen. Fallenius och Wikheim gör den delen av spelet bättre än Gulliksen just nu och bör kanske starta på kanterna.

Samma visa igen Västerås och GAIS

Båda lagen imponerar men på helt olika sätt. Medan GAIS gör livet surt för alla andra lag i allsvenskan just nu, gör Västerås det förvånansvärt enkelt. Låt mig utveckla. GAIS mötte först Malmö borta och sedan Elfsborg hemma. 1:an och 2:an från 2023. De svartgröna gör så mycket rätt just nu att man återigen bör hylla spelarna och tränarstaben. Mot MFF är de sämre sett till hela matchen men hade absolut kunnat få med sig poäng hem till Göteborg. Utan bollen går de från klarhet till klarhet och ger inte bort många millimeter för tillfället. Med bollen är de modiga, vågar spela och har just nu en stark tro på att de kan vinna varenda match. Hemma mot Elfsborg var det endast ett lag på banan i stunder. GAIS var påkopplade och tryckte ner förra årets serietvåa i skorna direkt. Elfsborg hade inget motgift även om spelet jämnade ut sig efterhand. Men trepoängaren förtjänade GAIS.

Jag imponeras av GAIS högerkant. Wängberg har jag nämnt tidigare med sin fina helhet (liknande Javier Zanetti fast på en lägre nivå så klart). Solid defensiv och stark offensiv. Han känns som ett pimpat ånglok som tuffar på längs kanten, alltså han bara öser på fast kryddat med lite finess. Sen har vi Lundgren som har en riktigt fin passningsfot och en underbar spelförståelse. Krydda det med Henrikssons löpvilja och spel både med och utan boll så har du en svårläst trio som opererar på GAIS högerkant. Kul att se att en nykomling tar plats och att spelare man inte visste jättemycket om innan säsongen kan visa vilka fina fotbollsspelare de är.

Västerås imponerar med sin ineffektivitet! Har ett lag i allsvenskan någonsin skapat så många riktigt bra och klara matcher under de inledande tio matcherna och samtidigt enbart lyckas få bollen i mål vid tre tillfällen? Jag tror inte det. Kalle Karlsson måste ju slita sitt hår och sina tår och allt möjligt. I min värld går det inte att missa så mycket lägen som Västerås har gjort! Kanske får de kalla upp Mikael Lustig till a-laget och sätta honom som striker, för jag är övertygad om att han hade gjort fler än tre mål på de chanser som Västerås har skapat. En tredjedel av serien är spelad och nu är goda råd dyra! Ring Micke! Skämt åsido, något måste verkligen göras och det går inte att sitta och vänta på bättre tider, för de kommer inte att komma utan vidare.

Omgångens derbytifo – Många fans i allsvenskan är duktiga på tifon och innan derbyt i Stockholm fick se två nya snygga tifon. Hammarbys TIFO föll mig verkligen i smaken. Snyggt på alla sätt och lite mer kreativt än AIK:s 1891.

Omgångens vänsterpärla 1- Jonathan Rings vänsterskott i bortre krysset i matchen mot Värnamo var både viktigt och urläckert. Kolla in det målet om ni missat det!

Omgångens vänsterpärla 2 – Pinas skott från ungefär 104 meter i derbyt är värt att ses flera gånger om. Vilken fart bollen får upp och vilken riktning den tar! Den satt verkligen som en pjäxa i bastun, wow!

Omgångarnas spelare – Halmstads målvakt Tim Erlandsson hade mycket att stå i och gjorde riktigt bra prestationer både mot Häcken och Djurgården. Det räckte till tre poäng av sex möjliga.

Omgångstipset – omgång 11

Malmö – Kalmar 4-1

Elfsborg – Halmstad 4-1

GAIS – Häcken 2-2

Mjällby – Djurgården 1-1

Hammarby – Sirius 3-1

Västerås – Brommapojkarna 1-0

Norrköping – Värnamo 3-2

AIK – IFK Göteborg 0-0

Ha en fin vecka

// Viktor