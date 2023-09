Vissa åkte hem några kg tyngre

Viktor Elm

Ju äldre man blir desto mer ser man fram emot matcherna och desto mindre ser man fram emot träningen som är grunden till att man kan prestera på matcherna. Jag misstänker att man inom många arbeten blir lite avtrubbad i vardagen och behöver något särskilt för att lysa upp och därmed prestera på sin bästa nivå. Tragiskt på ett sätt men rimligt på ett annat. Man har vant sig vid kickarna som matcherna ger och man behöver dem, men viljan träna hårt och ofta försvinner lite med åren. Kroppen tar stryk av många års ömmande muskler och leder.

Landslaget

I väntan på allsvensk omstart är det ändå kul att se landslaget spela. På något vis är det alltid en fest oavsett hur det går. Matchen mot Estland var inget undantag. Sverige var klassen större och vann rättvist. Jag kan nämna flera bra saker som födde lite hopp om vinst i matchen mot Österrike senare men jag känner ändå oro för Sveriges försvarsspel.

Offensivt presterar backlinjen väl men defensivt lämnas det ytor som bättre lag kommer att nyttja. Förra matchen mot Österrike var ett sådant exempel. Sverige har tappat den där förmågan som kännetecknat vårt landslag under alla år; förmågan att göra livet j-vl-gt surt för motståndarna. Vi gör inte det där lilla extra för att förhindra målchanser mot oss. Sverige har fått lite hybris gällande sin egen förmåga. Vi tror vi är så pass bra med bollen att vi kan slippa att springa några få extra meter för att förstöra för motståndaren. Jag hoppas dock att jag får fel och får pudla efter matchen ikväll.

Bänknötare

När jag själv var med i landslaget under ett antal år var det sällan jag fick chansen att spela från start. Konkurrensen var givetvis hård (som sig bör i ett landslag) så det hände att jag till och med fick sitta på läktaren när vi åkte för att vinna den Gula väggens gunst. Blev man besviken? JA! Men samtidigt var det alltid ovärderligt att få komma till hemlandet i några dagar och äta landslagskocken Mats fantastiska mat.

Eftersom hela landslagsveckan handlade om att vinna de två matcherna som skulle spelas tränade vi inte särskilt hårt. För oss som inte spelade blev det nästan som en veckas semester med lätt träning tillsammans med polarna, ett enkelrum på ett trevligt hotell och god mat till både lunch och middag. Det hände att någon spelare som inte spelade med under samlingen kom hem till sitt klubblag något kilogram tyngre och fick sättas på träningscykeln för att få bort Mats goda mat.

Ångest på Friends

När Allsvenskan åter drar igång gör den det med flera väldigt intressanta matcher. Hammarby mot Malmö är alltid något extra och Bajen ser oförskämt bra ut just nu. Frågan är om Malmö fått ordning på vissa detaljer nu under uppehållet eller inte. Får de mer spel på Isaac Kiese Thelin inne i boxen och därtill täpper igen motståndarnas kontringsmöjligheter så har jag svårt att se att de inte slår Hammarby, trots att de grönvita gör väldigt många saker bra just nu.

Ångesten som hänger i luften i mötet mellan AIK och Degerfors kan kännas på mils avstånd. Framför allt från AIK:s håll. Förlorar de matchen så ligger de förmodligen under nedflyttningsstrecket och har fyra poäng upp till Degerfors med sju matcher kvar att spela. Då blir det svårt att ta sig upp högre än en kvalplats enligt mig. Jag tror att Sirius slår Varberg och att IFK Göteborg slår BP och vid en AIK-förlust ser tabelläget minst sagt prekärt ut. Särskilt med tanke på att deras närmsta matcher efter denna är: Djurgården, Häcken, Mjällby, Elfsborg.

Samtidigt talar jag från egen erfarenhet när jag säger att det är enklare att möta lagen högre upp i tabellen när man är i ett svårt läge. Då slår man ur underläge och även om man måste vinna så räknar sällan folk med att man ska göra det. Det kan tala för att AIK tar poäng.

BP och Sirius

Både BP och Sirius är ganska bra offensivt. Däremot har defensiverna varit ganska dåliga på sistone. När man fightas i botten måste man hålla tätt. Degerfors visade i senaste omgången att offrar man sig hänsynslöst kan man vinna matcher. Släpper man inte in några mål är det svårt att förlora. Tränares och spelares uppgift blir i detta skede att trigga igång varandra till den nivån där man ger allt man har för att hjälpa sina kamrater och freda sitt eget mål. BP och Sirius behöver steppa upp i de momenten för att undvika de nedersta placeringarna.

För spelare som kan avgöra matcher har båda lagen. Jag är svag för Joakim Persson och Tashreeq Matthews i Sirius. Båda spelarna har egenskaper som kan avgöra matcher. Resten av spelarna i Sirius behöver bara se till att skydda sitt eget mål och sen agera understöd till de två i offensiven. BP har Oscar Pettersson som ständigt oroar motståndarnas backlinje med löpningar och skott. BP har Leach Holm som utmanar med sina passningar och dessutom flertalet spelare som är bra på att fylla på inne i boxen. Håll tätt bakåt så kommer poängen att komma!

Vilka har bäst spelschema av de tre topplagen?

Elfsborg möter i tur och ordning: Kalmar, Halmstad, Varberg, BP, AIK, Blåvitt, Degerfors för att sen avsluta mot Malmö.

Malmö har följande spelschema: Bajen, Degerfors, BP, Kalmar, Varberg, Norrköping för att sen avsluta mot Häcken och Elfsborg

Häcken har förutom matcher i Europa League dessa matcher kvar: Halmstad, Kalmar, AIK, Hammarby, Norrköping, Mjällby, Malmö och BP

Sett till motståndarnas tabellplaceringar har Elfsborg helt klart bäst spelschema i resterande omgångar. Men det finns så klart nackdelar med att möta lag som kämpar i andra änden av tabellen. Bäst är alltid att möta mittenlagen när serien ska summeras. De är lite lagom otaggade om de inte kan nå varken uppåt eller falla neråt.

Vore det inte en rysare om vi kunde få se ett direkt avgörande mellan Malmö och Elfsborg i sista omgången? I så fall vill jag redan nu hylla personen som lägger spelschemat. Snyggt förutspått!

// Viktor