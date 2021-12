LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2021 - plats 14-10

Listan är framtagen av Fotbollskanalens experter.

14. Rúben Dias, Portugal och Manchester City

Den 24-årige portugisen Ruben Dias lämnade Benfica, där han kom fram och växte upp, inför säsongen 2020-21 som Manchester City senaste storvärvning. Hans uppgift: Fixa försvaret som Pep Guardiola under flera år försökt göra. Den uppgiften tog sig Dias an med bravur och blev en försvarsgeneral i backlinjen. När City återtog ligatiteln från Liverpool blev han utsedd till årets spelare i Premier League, sportjournalisternas årets spelare och årets spelare i Manchester City. Han var dessutom med och ledde City till lagets första Champions League-final någonsin, vilken de förlorade mot Chelsea.

ANNONS

13. Neymar, Brasilien och Paris Saint-Germain

Det blev ett skadedrabbat år för Paris Saint-Germains storstjärna Neymar. 29-åringen gjorde bara 33 framträdanden i PSG-tröjan 2021, men i matcherna han spelade höll han ständigt en hög nivå. Under sommaren ledde han sitt Brasilien till landets andra raka Copa América-final, som de dock i slutändan förlorade mot Argentina. Efter en skräckskada i PSG:s möte med Saint Etienne i slutet av november är hans 2021 över - vilket slutade med elva mål och elva assist på 33 framträdanden.

12. Gianluigi Donnarumma, Italien och Paris Saint-Germain

Sedan han slog igenom som 16-åring har Gianluigi Donnarumma haft många bra år, men 2021 toppar alla de andra. Under den första halvan av säsongen var han en nyckelfaktor bakom att Milan kvalificerade sig till Champions League för första gången på sju år. Succén fortsatte sedan under sommaren när han hjälpte Italien vann EM-guld och han blev stor hjälte under straffläggningen mot England i finalen, bland annat. I Paris Saint-Germain har det däremot blivit sparsamt med speltid under hösten på grund av den tuffa konkurrensen med Keylor Navas. Under året har Donnarumma prisats med Serie As bästa målvakt, turneringens spelare i EM och slutligen det åtråvärda Yashin-priset för världens bästa målvakt.

ANNONS

11. Jorginho, Italien och Chelsea

Under ett år där Chelsea vann både Champions League och den europeiska supercupen, samt där Londonlaget är med i toppstriden i Premier League under hösten, befinner sig den elegante Jorginho i centrum. Italienaren har gjort ett stort jobb i det tysta, där han fördelar boll och dikterar tempot, vilket varit en nyckelfaktor i Chelsea-tränaren Thomas Tuchels matchplan. Denna roll fyllde även 29-åringen i det italienska landslaget som vann EM-guld i somras. För detta tilldelades han Uefa Men’s Player of The Year och en tredjeplats i Balon d’Or-omröstningen.

10. Romelu Lukaku, Belgien och Chelsea

28-årige Romelu Lukaku gjorde en av sina bästa säsonger i karriären då han var en av Antonio Contes viktigaste spelare när Inter bröt Juventus nioåriga segersvit i Serie A. Belgaren bildade en formidabel anfallsduo med Lautaro Martinez och utsågs efter ligaguldet till årets spelare i Serie A. Det resulterade i att Chelsea värvade tillbaka honom för över en miljard kronor och därefter har han varit central i tränaren Thomas Tuchels spelidé.