LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2021 - plats 25-1

Listan är framtagen av Fotbollskanalens experter.

25. Vinícius Júnior, Brasilien och Real Madrid

Det har länge varit klart för de som sett stortalangen Vinícius Júnior spela att den 21-årige brassen har en enorm talang och potential. Trots att han varit bra i spelet så har det inte klickat för honom i den sista tredjedelen av planen. Det underlättade inte heller att Zinedine Zidane roterat honom in och ut ur startelvan. Men sedan Carlo Ancelotti återvände som tränare till Real Madrid har det lossnat och Vinícius har exploderat. Under hösten har han varit en av Europas bästa spelare och fått utdelning rejält poängmässigt, samtidigt som han lett Real Madrid framåt i både ligaspelet och i Champions League.

ANNONS

24. Dušan Vlahović, Serbien och Fiorentina

Dusan Vlahovic har fått sitt riktiga genombrott under 2021. Han har öst in mål i både Fiorentina och det serbiska landslaget, vilket har öppnat ögonen för flera storklubbar som jagar hans signatur. 21-åringen, som har Zlatan Ibrahimovic som sin stora förebild i livet, har imponerat med sitt kliniska avslutande, sin starka mentalitet och sin dominanta fysik. Han slutade fyra i Serie As skytteliga med 21 mål och som belöning för sina insatser tilldelades han priset för årets unga spelare i Serie A säsongen 2020-21.

23. Jan Oblak, Slovenien och Atletico Madrid

Den slovenske landslagsmålvakten Jan Oblak anses av många vara en av världens främsta målvakter, om inte den främste. Varför? Det visade han under året 2021. Oblak var en mur i Atletico Madrids mål när laget bara släppte in 25 mål på hela säsongen. På 38 ligamatcher höll 28-åringen hela 18 nollor, vilket var flest i hela ligan.

ANNONS

22. Harry Kane, England och Tottenham

Trots att Harry Kane haft poängstarkare år förr så bidrog han på annat sätt 2021. Tottenham-stjärnan agerade lagkapten och ledde det engelska landslaget till sin första internationella final sedan 1966, vilken de senare förlorade på straffar mot Italien. Under hösten har Kane kantats med formen och skador, men trots det förtjänar han en plats på listan för 2021:s 25 bästa fotbollsspelare.

21. Giorgio Chiellini, Italien och Juventus

Den rutinerade mittbacken Giorgio Chiellini gjorde ett av sina starkaste år på länge under 2021. 36-åringen agerade lagkapten när Italien bärgade EM-guldet och Chiellini satte knappt en fot fel under hela turneringen. I klubblaget Juventus har det varit motgång då laget missat vinna ligan för första gången på nio år samtidigt som det gått motigt i ligaspelet under hösten. Men mitt i den stormen har Chiellini stått som en positiv konstant och lett laget till bland annat en cuptitel. På grund av sina insatser 2021 slutade han på 13:e plats i Balon d’Or-omröstningen.

ANNONS

20. Édouard Mendy, Senegal och Chelsea

Efter den misslyckade storvärvningen av Kepa Arrizabalaga plockade Chelsea in den senegalesiske landslagsmålvakten Edouard Mendy från Rennes under sommaren 2020. Mendy hade bara två säsonger av Ligue 1-spel under bältet men gick direkt in som startmålvakt i Chelsea. Han höll 16 nollor på 31 Premier League-matcher under sin debutsäsong, var en nyckelspelare i Champions League-segern och utsågs till turneringens målvakt i Champions League 2020-21. Mendys reflexer och kontroll av straffområdet är bara några av de kvalitéerna som gjort att han anses vara en av världens bästa målvakter.

19. Thiago Silva, Brasilien och Chelsea

Efter åtta säsonger hos Paris Saint-Germain lämnade 36-årige Thiago Silva den franska huvudstaden för den engelska när han skrev på för Chelsea sommaren 2020. Hos Londonklubben klev han direkt in i en ledarroll och blev en försvarsgeneral i backlinjen, framför allt efter att Thomas Tuchel tog över Frank Lampard i januari 2021. Silva visade att han, trots sin ålder, fortfarande är en försvarare i världsklass när han spelade en nyckelroll i Chelseas segrar i Champions League och den europeiska supercupen.

ANNONS

18. Luis Suárez, Uruguay och Atletico Madrid

Efter en mycket offentlig skilsmässa dumpades Luis Suarez av Barcelona inför säsongen 2020-21 och skrev på för La Liga-konkurrenten Atletico Madrid för en liten, symbolisk summa. Hos Atleti visade 34-åringen sedan att Barça hade tagit fel beslut om honom. Suárez noterades för 21 mål när han ledde Atleti till La Liga-titeln, kom trea i skytteligan, och visade att han fortfarande är en målskytt av rang. Avslutade 2021 med 21 mål och sju assist på 46 framträdanden.

17. Luka Modrić, Kroatien och Real Madrid

Den tidigare Balon d’Or-vinnaren Luka Modric har återigen visat under 2021 att ålder bara är en siffra och att kvalitén fortfarande finns kvar. 36-åringen har spelat en nyckelroll som spelfördelare på Real Madrids mittfält under både Zinedine Zidane och Carlo Ancelotti. Modric har en blick för spelet som få andra har. Samtidigt har kroaten dessutom gjort ett viktigt arbete i defensiven också. Ett arbete som kan bli överglänst av hans briljans i offensiven.

ANNONS

16. Nicolò Barella, Italien och Inter

För de som följt Serie A kommer det inte som någon nyhet hur bra Nicolò Barella är och har varit sedan han debuterade i Serie A. Men under 2021 har han nått nästa nivå. 24-åringen agerade mittfältsmotor för Inter när de tog hem Serie A och Italien när Gli Azzurri tog hem EM. Han blev tilldelad pris som Serie As bästa mittfältare 2020-21 och slutade på 26:e plats i Balon d’Or. Ett riktigt succéår för Barella, där han fått mer bekräftelse internationellt än tidigare.

15. Joshua Kimmich, Tyskland och Bayern München

Bayern München har, i vanlig ordning, dominerat tysk fotboll under 2021 och en av lagets viktigaste spelare under den perioden har varit mittfältaren Joshua Kimmich. 26-åringen har arbetat outtröttligt och har ett stort värde för laget både offensivt och defensivt. Sedan Thiago Alcantara lämnade Bayern för Liverpool har Kimmich även tagit ett större jobb som spelmotor och har hittills i år mest bollkontakter per match (101). Den tyska tidningen Sport Bild gick tidigare i år så pass långt att benämna honom som Bayerns mest oersättliga spelare.

ANNONS

14. Rúben Dias, Portugal och Manchester City

Den 24-årige portugisen Ruben Dias lämnade Benfica, där han kom fram och växte upp, inför säsongen 2020-21 som Manchester City senaste storvärvning. Hans uppgift: Fixa försvaret som Pep Guardiola under flera år försökt göra. Den uppgiften tog sig Dias an med bravur och blev en försvarsgeneral i backlinjen. När City återtog ligatiteln från Liverpool blev han utsedd till årets spelare i Premier League, sportjournalisternas årets spelare och årets spelare i Manchester City. Han var dessutom med och ledde City till lagets första Champions League-final någonsin, vilken de förlorade mot Chelsea.

13. Neymar, Brasilien och Paris Saint-Germain

Det blev ett skadedrabbat år för Paris Saint-Germains storstjärna Neymar. 29-åringen gjorde bara 33 framträdanden i PSG-tröjan 2021, men i matcherna han spelade höll han ständigt en hög nivå. Under sommaren ledde han sitt Brasilien till landets andra raka Copa América-final, som de dock i slutändan förlorade mot Argentina. Efter en skräckskada i PSG:s möte med Saint Etienne i slutet av november är hans 2021 över - vilket slutade med elva mål och elva assist på 33 framträdanden.

ANNONS

12. Gianluigi Donnarumma, Italien och Paris Saint-Germain

Sedan han slog igenom som 16-åring har Gianluigi Donnarumma haft många bra år, men 2021 toppar alla de andra. Under den första halvan av säsongen var han en nyckelfaktor bakom att Milan kvalificerade sig till Champions League för första gången på sju år. Succén fortsatte sedan under sommaren när han hjälpte Italien vinn EM-guld och han blev stor hjälte under straffläggningen mot England i finalen, bland annat. I Paris Saint-Germain har det däremot blivit sparsamt med speltid under hösten på grund av den tuffa konkurrensen med Keylor Navas. Under året har Donnarumma prisats med Serie As bästa målvakt, turneringens spelare i EM och slutligen det åtråvärda Yashin-priset för världens bästa målvakt.

11. Jorginho, Italien och Chelsea

Under ett år där Chelsea vann både Champions League och den europeiska supercupen, samt där Londonlaget är med i toppstriden i Premier League under hösten, befinner sig den elegante Jorginho i centrum. Italienaren har gjort ett stort jobb i det tysta, där han fördelar boll och dikterar tempot, vilket varit en nyckelfaktor i Chelsea-tränaren Thomas Tuchels matchplan. Denna roll fyllde även 29-åringen i det italienska landslaget som vann EM-guld i somras. För detta tilldelades han Uefa Men’s Player of The Year och en tredjeplats i Balon d’Or-omröstningen.

ANNONS

10. Romelu Lukaku, Belgien och Chelsea

28-årige Romelu Lukaku gjorde en av sina bästa säsonger i karriären då han var en av Antonio Contes viktigaste spelare när Inter bröt Juventus nioåriga segersvit i Serie A. Belgaren bildade en formidabel anfallsduo med Lautaro Martinez och utsågs efter ligaguldet till årets spelare i Serie A. Det resulterade i att Chelsea värvade tillbaka honom för över en miljard kronor och därefter har han varit central i tränaren Thomas Tuchels spelidé.

1:28 Nästa Avbryt

9. N’Golo Kanté, Frankrike och Chelsea

N’Golo Kanté var med och vann Champions League och den europeiska supercupen med Chelsea - där han hade en nyckelroll bakom succén. Fransmannens outtröttliga arbete på mittfältet var utan konkurrens och tillät Chelsea utföra sin offensiva spelidé, då Kanté skapade en balans mellan lagdelarna genom att täcka upp ytorna som de offensiva spelarna lämnade bakom sig. Under hösten var 30-åringen dessutom med och vann Nations League med det franska landslaget och slutade femma i Balon d’Or-omröstningen.

ANNONS

1:30 Nästa Avbryt

8. Cristiano Ronaldo, Portugal och Manchester United

Trots att Juventus nioåriga Scudetto-svit bröts och Inter vann Serie A så hade Cristiano Ronaldo en individuellt briljant säsong. 36-åringen vann skytteligan innan han sedan lämnade Juventus och återvände till klubben där han fick sitt stora genombrott: Manchester United. I United har han varit den stora offensiva kraften under hösten och har lett laget framåt under en tuff period. Ronaldo vann dessutom skytteligan i sommarens EM-mästerskap.

1:15 Nästa Avbryt

7. Kevin De Bruyne, Belgien och Manchester City

Kevin de Bruyne kanske, poängmässigt, inte hade sitt starkaste år 2021 - men han var utan tvekan en nyckelspelare för Manchester City när de återtog ligatiteln från Liverpool och tog sig till Champions League-final. Belgaren har likt förr varit spelmotorn i Pep Guardiolas lagbygge och var dessutom en stor ledargestalt i laget. 30-åringen spelade även en viktig roll när Belgien tog sig till kvartsfinal i EM innan de åkte ut mot Italien.

ANNONS

1:30 Nästa Avbryt

6. Erling Braut Haaland, Norge och Borussia Dortmund

Det norska fenomenet fortsatte ånga på likt ett lokomotiv under 2021, trots att han kantats en hel del med skador under hösten. Haaland låg bakom tredje flest mål i Europas topp fem-ligor under 2021 efter Robert Lewandowski och Kylian Mbappé. 21-åringen fick vidare vara med och vinna sin första titel med Borussia Dortmund när laget vann den tyska cupen. Innan han skadade sig i oktober var han på väg att leda Norge till sitt första mästerskap sedan år 2000, genom fyra mål på tre matcher i VM-kvalet, men till slut misslyckades Norge kvalificera sig i Haalands frånvaro. Avslutade 2021 med 43 mål och 16 assist på 43 framträdanden.

1:26 Nästa Avbryt

5. Kylian Mbappé, Frankrike och Paris Saint-Germain

22-årige Kylian Mbappé hade ett lysande kalenderår både ur ett individuellt- och Paris Saint-Germain-perspektiv. Han vann skytteligan i Ligue 1 för tredje gången efter 27 mål och vann sedan franska cupen och den franska supercupen med PSG. Året tog en negativ dipp när han missade den avgörande straffen som såg till att Frankrike åkte ur EM, men det stoppade in Mbappé under hösten då han ledde landslaget till seger i Uefa Nations League och en stor serieledning för PSG i Ligue 1. Allt som allt har han legat bakom näst flest mål i Europas topp fem-ligor.

ANNONS

1:30 Nästa Avbryt

4. Mohamed Salah, Egyptien och Liverpool

Liverpool hade en av sina tuffaste säsonger under Jürgen Klopp-eran 2020-21, mycket på grund av en stor skadekris i försvaret. I slutändan säkrade de Champions League-platsen som länge såg ut att vara förlorad - och det var mycket tack vare Mohamed Salah. Egyptiern noterades för 22 mål och sex assist förra säsongen. Det har han följt upp med en sagolik start på säsongen 2021-22 som har hjälpt Liverpool att hålla sig fast i toppstriden.

1:27 Nästa Avbryt

3. Lionel Messi, Argentina och Paris Saint-Germain

Under den första halvan av 2021 bar Lionel Messi mer eller mindre ett krisande Barcelona på sina egna axlar. Till slut räckte det inte och säsongen slutade endast med en Copa del Rey-titel, men utan Messi hade det med stor sannolikhet sett mycket dystrare ut. Efter säsongen ledde han sitt Argentina till sin första Copa América-titel sedan 1993 och sin första titel med landslaget - innan han gjorde den kanske största övergången genom alla tider och skrev på för Paris Saint-Germain som Bosman. Trots att han handskats en del med skador under hösten har han ändå levererat gott poängmässigt i sin nya klubb, där han hittat ett fint samarbete med Kylian Mbappé.

ANNONS

1:42 Nästa Avbryt

2. Karim Benzema, Frankrike och Real Madrid

Real Madrid var med i La Ligas guldstrid hela vägen in i den sista omgången innan de föll mot lokalrivalen Atletico Madrid. En av huvudrollerna var, som så många gånger förr, fransmannen Karim Benzema. Inte bara gjorde 33-åringen 23 mål och spelade fram till 12 under säsongen 2020-21, utan han var en även inflytelserik ledare. Under hösten har han lett genom exempel då han varit lagets ledande offensiva kraft när Real sprungit ifrån med serieledningen och, efter att gjort comeback i det franska landslaget under sommaren, hjälpte han Les Bleus till seger i Nations League.

1:13 Nästa Avbryt

1. Robert Lewandowski, Polen och Bayern München

33-årige Robert Lewandowski har mer eller mindre alltid varit en målgaranti under sin tid i Bundesliga, men under 2021 tog han det till nya höjder. Under kalenderåret 2021 gjorde Lewandowski fler mål än någon annan i Europas topp fem-ligor och han vann Bundesligas skytteliga med 41 mål samt bröt Gerd Müllers målrekord på vägen. Utöver det var han med och vann Bundesliga, tyska supercupen och klubblags VM. Avslutade 2021 med 56 mål och sex assist på 45 framträdanden.

ANNONS