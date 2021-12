LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2021 - plats 9-6

Listan är framtagen av Fotbollskanalens experter.

9. N’Golo Kanté, Frankrike och Chelsea

N’Golo Kanté var med och vann Champions League och den europeiska supercupen med Chelsea - där han hade en nyckelroll bakom succén. Fransmannens outtröttliga arbete på mittfältet var utan konkurrens och tillät Chelsea utföra sin offensiva spelidé, då Kanté skapade en balans mellan lagdelarna genom att täcka upp ytorna som de offensiva spelarna lämnade bakom sig. Under hösten var 30-åringen dessutom med och vann Nations League med det franska landslaget och slutade femma i Balon d’Or-omröstningen.

8. Cristiano Ronaldo, Portugal och Manchester United



ANNONS

Trots att Juventus nioåriga Scudetto-svit bröts och Inter vann Serie A så hade Cristiano Ronaldo en individuellt briljant säsong. 36-åringen vann skytteligan innan han sedan lämnade Juventus och återvände till klubben där han fick sitt stora genombrott: Manchester United. I United har han varit den stora offensiva kraften under hösten och har lett laget framåt under en tuff period. Ronaldo vann dessutom skytteligan i sommarens EM-mästerskap.

7. Kevin De Bruyne, Belgien och Manchester City

Kevin de Bruyne kanske, poängmässigt, inte hade sitt starkaste år 2021 - men han var utan tvekan en nyckelspelare för Manchester City när de återtog ligatiteln från Liverpool och tog sig till Champions League-final. Belgaren har likt förr varit spelmotorn i Pep Guardiolas lagbygge och var dessutom en stor ledargestalt i laget. 30-åringen spelade även en viktig roll när Belgien tog sig till kvartsfinal i EM innan de åkte ut mot Italien.

ANNONS

6. Erling Braut Haaland, Norge och Borussia Dortmund

Det norska fenomenet fortsatte ånga på likt ett lokomotiv under 2021, trots att han kantats en hel del med skador under hösten. Haaland låg bakom tredje flest mål i Europas topp fem-ligor under 2021 efter Robert Lewandowski och Kylian Mbappé. 21-åringen fick vidare vara med och vinna sin första titel med Borussia Dortmund när laget vann den tyska cupen. Innan han skadade sig i oktober var han på väg att leda Norge till sitt första mästerskap sedan år 2000, genom fyra mål på tre matcher i VM-kvalet, men till slut misslyckades Norge kvalificera sig i Haalands frånvaro. Avslutade 2021 med 43 mål och 16 assist på 43 framträdanden.