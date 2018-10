Efter anklagelserna - Juventus försvarar Ronaldo: "Har visat sin stora professionalitet"

Det var i slutet av förra veckan som amerikanskan Kathryn Mayorga klev fram som kvinnan som anklagat Cristiano Ronaldo för våldtäkt efter en händelse 2009. Mayorga gjorde en intervju med tyska Der Spiegel, vilken var tidningen som avslöjade nyheten från första början, där hon berättade om beslutet att träda fram.

I söndags meddelade Las Vegas-polisen att utredningen kring fallet med Ronaldo och Mayorga har öppnats upp igen, samtidigt som Ronaldo för första gången i går gick ut och uttalade sig om anklagelserna mot honom.

"Jag förnekar bestämt anklagelserna mot mig. Våldtäkt är ett avskyvärt brott som går emot allt jag är och tror på. Jag är angelägen om att rentvå mitt namn och jag vägrar mata media med det här spektaklet som skapats av människor som vill frjämja sig själva på min bekostnad", skrev han på Twitter då.

Nu kommenterar Juventus situationen och tar Ronaldo i försvar.

"Ronaldo har under de senaste månderna visat sin stora professionalitet och hängivenhet till alla i Juventus", skriver klubben på sitt Twitter-konto.

"De påstådda händelserna dateras till för tio år sedan och förändrar inte den här åsikten, vilken delas av alla som har kommit i kontakt med den här stora stjärnan", skriver klubben vidare.

Tidigare i dag meddelade Portugals landslag att Ronaldo inte kommer att vara med under landslagets samling nästa vecka och uppges heller inte, enligt Record, vara med till nästa landslagssamling i november, då gruppspelet avslutas i Nations League.

- I framtiden finns det inget som hindrar Cristiano från att bidra till landslaget, sa förbundskatenen Santos under en presskonferens tidigare i dag.

