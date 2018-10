Lundh: Konstigt att behöva köpa någons tystnad om du är oskyldig

Helgens måste

Ingenting. Även om det givetvis blir allsvensk toppstrid på söndag med studiojobb i C More. Kanske gläntar in på Blåvitts ångestmatch mot Trelleborg under lördagen. Sugen på att se Invasionen av Danmark på Netflix.

Helgens avstå

Det mesta.

Veckans pressade

José Mourinho som körde en presskonferens på tre minuter och 32 sekunder inför helgens ligamatch.

Veckans häftiga laginsats

Malmö FF skakade liv i sin grupp i Europa League genom att slå Besiktas efter en stark insats. Europa-kvällarna i Malmö är speciella och ovanpå att gruppspelet lever trillade det in 5,6 miljoner kronor till på MFF-kontot. Onekligen häftigt att laget kan resa sig på det viset och nu har Malmö två matcher mot norska Sarpsborg, som efter sju raka förluster slog Genk med 3-1 hemma på konstgräset, och det är trots allt rätt öppet. Önskar att Markus Rosenberg får en avslutning som gärna får sträcka sig över årsskiftet.

Veckans program

Granqvist|Backe|Lundh kommer på tisdag. Kort och rappt diskussionsprogram om svensk fotboll.

Veckans oklara

Initiativet Segerpotten har samlat in 234 742 kronor till det lag som vinner allsvenskan för damer, men det verkar inte som om klubbarna vill ha pengarna. Ännu är det oklart om vinnarlaget vill ta emot nästan en kvarts miljon kronor. Svensk fotboll är inte direkt öppen för initiativ som inte gått den rätta vägen…det är en inställning som är direkt deprimerande.

Veckans hårda tag

Hela Café-redaktionen utom nye chefredaktören Kristofer Steneberg blev av med sina jobb när Egmont i veckan köpte titeln av Aller. Intervjun med Egmonts förlagschef Johan Taubert var ett tecken på att det knappast var någon förlagsvärme som väntade de tidigare medarbetarna.

Veckans rapport

CIES Football Observatory tar ofta fram intressanta studier. Även om man kan misstänka att bruk av många spelare kontra få spelare i ett lag är negativt så kan man här visa det. Om färre spelare är på plan fler minuter så är det sportsligt positivt, enligt studien av de fem högsta ligorna.

Veckans plågsammaste

Att följa turerna kring Svenska Akademien. Vuxna människor och där en hel del inte klarar av att ta ansvar. Särskilt med tanke på domen för våldtäkt mot den så kallade kulturprofilen.

Veckans riktiga Blåvitt-ångest

Trelleborgs FF i en ångestmatch och en hotande bottenstrid är sin sak, men frågan är om inte den värsta oron borde kopplas till den vinstvarning som byggbolaget Serneke skickade ut i veckan. Serneke är inte bara storsponsor till klubben utan är även majoritetsägare i klubbens nya riskkapitalbolag. I Dagens Industri skriver analytikern Johan Wendel att det är en oroande vinstvarning och att den ”ger en dålig känsla om framtiden då en olycka sällan kommer ensam. Frågan är vilket pris Serneke fått betala för tillväxten och vad lönsamheten egentligen landar på.”

Veckans jobbjakt

Olof Mellberg borde väl vara intressant för Aston Villa nu när Steve Bruce fått sparken.

Veckans Je Suis…

Harakiri-korven försvinner från Gamla Stan.

Veckans förebild bland fotbollsförbund

Ibland kan vi i Sverige skoja om att engelsk fotboll är bakåtsträvande och fastlåst men det engelska fotbollsförbundet, FA, är faktiskt i framkant i många frågor. Redan för ett år sedan bröt man avtalet med sin spelsponsor för att man insåg det problematiska i relationen med tanke på att man styr sporten som samtidigt är spelobjekt och där det följer problem. Nu visar FA även vägen mot att få till mer mångfald på ledarsidan i ett riktat initiativ och där målet är att få in fler med en annan bakgrund i både ledarroller och som anställda. I veckan blev det klart att Paul Nevin ska jobba med A-landslaget, Sol Campbell med U21-landslaget och Terry Connor med yngre landslag under hösten. Tänk att det svenska fotbollsförbundet inte är mer i framkant i den här frågan. Det borde man verkligen vara, vilket jag skrivit om många gånger. Kanske kan Håkan Sjöstrand o Co åka till England och lära sig hur man gör? Kolla bara Janne Anderssons ledarstab från VM senast.

Veckans klarläggande

Svensk Elitfotboll gick till botten med publikrekorden i svensk klubbfotboll efter AIK-Hammarby med hjälp av Sveriges Fotbollshistoriker och statistiker och följande gäller:

1) IFK Göteborg – Örgryte IS 52 194 – Allsvenskan 1959

2) Djurgårdens IF – IFK Göteborg 50 750 – Allsvenskan 1959

3) IFK Göteborg – GAIS 50 690 – Division 2 Södra 1976

4) AIK – Hammarby IF 49 034 – Allsvenskan 2018

5) IFK Göteborg-Elfsborg 48 296 – Allsvenskan 1977

Veckans reklam-fönster i SVT

Förstår på ett sätt att SVT tackar ja till att sända sju NHL-matcher under säsongen. Samtidigt är det ju ett bra reklamfönster för Nent som har rättigheterna till NHL och nu kan placera sju matcher på bästa sändningstid. Apropå fri television.

Veckans läsning

För 50 år sedan höjde Tommie Smith och John Carlos nävarna under prisutdelningen under OS i Mexiko 1968. Sports Illustrated har gått i deras fortspår och sökt upp både Smith och Carlos och det är fascinerande läsning. New York Times berättar den för mig okända historien om den London-födde finansmannen som påstås ha blåst danska staten på 18 miljarder kronor.

Veckans läsarbrev

Hej, Förstår inte riktigt grejen med Nations league. Trodde en anledning var att bli av med träningsmatcher. Men i september spelade Sverige mot Österrike och nu i oktober möter vi Slovakien i just träningsmatcher. Mvh, Anders

Svar: Tanken var att minska på antalet träningsmatcher och det gör man också. Även om Sverige spelar två träningsmatcher i höst så blir det troligen noll under 2019 då hela EM-kvalet ska tryckas in under ett år. De 24 bästa lagen i Europa får möjlighet att spela två träningsmatcher under en höst med Nations League men de 31 sämsta lagen får det inte.

Veckans överraskande klubbval

Manchester United tänker införa könsneutrala toaletter.

Veckans Ryssland

England siktar på att arrangera VM i fotboll 2030 och ytterligare upp emot 60 sportevenemang för att väga upp vad man tappar av Brexit och att man lämnar EU.

Veckans artist

Kennedy Bakircioglu som först drog dit en makalös frispark mot Blåvitt och sedan fångade en inkastad öl och drog i sig slatten.

Veckans tecken på att det går trögt

IMG valde att lägga rättigheterna för serie A och La Liga på den egna plattformen Strive. Med tanke på att det gick att se både Madrid-derbyt och Rom-derbyt via Sportbladet i förra veckan och det aviserades fler matcher är det rätt givet att det knappast går som planerat. Ännu inga svenska kommentatorer heller, men det kanske kommer framöver.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Är det inte dax för SvFF att ta krafttag mot spelare som firar genom att fånga inkastade ölmuggar, för att sedan halsa dem i språnget? Ett växande problem! (Aldrig trodde jag att Malte "Plösen" Lindemans upplevelser från landskampen mot Tyskland skulle upprepas) Hälsningar, Thomas

Svar: Jo, det är dax… Nej, det känns som en engångsgrej och det är klart att det kan följa en debatt om dubbelmoral kring inkastade grejer. Samtidigt måste man kunna ha känsla nog att se detta som en udda grej där något inkastat vändes till något kul och inte farligt. Mindes inte Malte ”Plösen” Lindeman med Hasse Alfredson men det var kul att lyssna på den.

Veckans Leeds United

Först kryss borta mot Sheffield W och sedan bortaseger mot Hull och återtagen serieledning. Ja, jag får nypa mig i armen. Marcelo Bielsa KAN gå på vatten också.

Veckans rättighetsaffär

ESPN+ köper både danska och svenska ligan.

Veckans siffra

450. Antalet miljoner kronor som vd:n för Madison Square Garden och därmed även för de nästan alltid underpresterande New York Knicks och New York Rangers får betalt.

Veckans låt

”Jag är en vampyr” – Markus Krunegård.

Veckans poddintervju

Nyblivne landslagsmannen Kristoffer Peterson är gäst i Lundh som även går att se på Sportkanalen, 21:00 på måndag. Peterson pratar bland annat om landslagsuttagningen, succéhösten i Heracles och varför han lämnade Sverige för spel i Liverpool som tonåring. Sedan tidigare finns över 200 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler via länken.

Veckans citat

”Han behöver sälja spelare först om han ska toksatsa.”

Hammarbys vd Henrik Kindlund kom med klart besked apropå sportchefen Jesper Janssons möjligheter att förstärka Hammarby under vinterns transferfönster.