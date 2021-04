Lundh: Problemet är inte Zlatans ägande - utan att hela fotbollsvärlden lever på spel

Helgens måste

Hammarby-Häcken lördag. Fotbollssöndag Europa med Valencia-Barcelona.

Helgens avstå

Brasa.

Veckans riktade kampanj

Det började med att alla organisationer i engelsk fotboll bestämde sig för att bojkotta sociala medier med start 16:00 fredag och med ett slut måndag kväll. Efter det har en rad olika idrotter, mediaföretag samt Uefa och Fifa hakat på. Under fredagen kommunicerade även det svenska fotbollsförbundet att man ansluter till bojkotten. Grunden till missnöjet med Facebook, Instagram och Twitter är att plattformar låter rasism och andra former av trakasserier få finnas och att man agerar alldeles för tamt. Återstår att se om bojkotten under några dagar bidrar till att få techjättarna på knä. Man kan hoppas det då det är alldeles för mycket skit som får passera och detta trots att plattformarna visar rejäla vinster och knappast kan ha problem att finansiera bättre kontroll. Vad Facebook, Twitter och Instagram säger om bojkotten? De vägrar att svara på frågor och det säger mycket om de här skapelserna. Samtidigt är många i fotbollsvärlden beroende av sociala medier för att nå ut och även kapitalisera på räckvidden. Tyvärr är det stora problemet att rasism finns bland människor i stort och att plattformarna bara är medel för att nå ut.

Veckans kollaps

FC Barcelona hemma mot Granada. Så svårt att förstå hur Ronald Koemans lag kan slarva bort ett läge att rycka åt sig serieledningen med ledning 1-0. Slappt försvarsspel kostade.

Veckans läsning

Diamant Salihu har skrivit ”Tills alla dör” och det är en stark skildring av gängkriget kring Järvafältet. Direkt deprimerande läsning, men samtidigt ett måste att ta del av.

Veckans dokumentär

Jens Linds ”Tumba – en släktsaga” är svår att sluta titta på. Även om jag hade lite koll på Sven Tumba målade Lind upp något mer än bara idrottshjälten och det var både fascinerande och sorgligt att följa skildringen av den rastlöse hockeyspelaren. Vill man veta ännu mer om Tumba och om Jens Linds arbete så bjuder podcasten Snett inåt bakåt på ett fylligt samtal. Efter att ha hört det hade man velat ha en timme till med Sven Tumba.

Veckans skifte

Dublin blev Göteborg för det svenska landslaget. Det blev en EM-bas på Hisingen med närhet till Häckens träningsanläggning och även en golfbana som gäller istället för Dublin. Skälet är att Uefa i förra veckan flyttade Sveriges matcher från Irland och Dublin till Ryssland och St Petersburg och då kunde man övertyga Uefa om att få flytta EM-basen till Göteborg.

Veckans diplomat

Jens Gustafsson har legat lågt under lång tid men gav i veckan min kollega Andreas Sundberg en lång intervju. Visst, det finns en del bitar som är intressanta (som att han vill vinna titlar och var färdig med IFK Norrköping) men om tränarkarriären inte lyfter kan han bli diplomat i en framtida karriär.

Veckans författare

Jonas Eriksson släpper i oktober Korthuset om sin tid som domare. Blir spännande att se om han vågar leva upp till löftet om att beskriva en värld ingen skrivit om. Hoppas det, för även kring domarna finns givetvis en tystnadskultur och allt som sker i omklädningsrummen ska inte stanna där.

Veckans kollaps II

Milan som legat högt upp i tabellen har nu halkat ner från Champions League-plats i Serie A. Vänder det med Zlatans comeback?

Veckans åtstramning

Inter är på väg att ordna lo scudetto och med det följer bonusar till spelarna. Nu visar det sig att Inter-spelarna avstår pengarna för att hjälpa den pressade kinesiska företagsjätten Suning som äger klubben. Kinesiska myndigheter har gjort det svårare att ta ut kapital från Kina för att satsa på exempelvis fotbollsklubbar man äger och dessutom är man pressat av pandemin.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof, Från en följare i USA. Tell me - vad har Daniel Eks ersättningspolicy i Spotify med att göra om han är en lämplig ägare till Arsenal? Är inte det skilda världar? Kroenke, Philip Anschutz, Abramowitz eller shejkernas affärsmetoder utanför fotbollen är väl en annan sak? Om han är en lämplig ägare till Arsenal eller inte är väl om han anställer de bästa att sköta klubben och stöttar finansiellt när det behövs? Han ska väl inte vara en Jerry Jones (Dallas Cowboys) eller en totalt perifer figur som bara väntar på siffrorna. Allt väl! Einar

Svar: Mejlet kom efter mitt gästspel i TV4-Sporten i onsdags (se inslaget här). Det spelar väl en roll om just Spotify är det enda vi kan bedöma Daniel Ek på. Du har lika lite som jag en aning om Eks planer eller tankar. Att tala svepande om att Arsenal ska tillbaka till som man var under storhetsperioden men inga detaljer gör att Spotify givetvis blir en del av bedömningen.

Veckans in

José Mourinho är klar för både tidningen the Sun och Talksport Radio under EM. Money in!

Veckans crowdfunding

Norska Josimar samlar intäkter för att ge ut en bok med sina bästa texter. Väl värt att bidra för ett magasin som stått för en rad avslöjanden och även en hel del kritisk granskning.

Veckans moderna tyska fotboll

Bayern München plockar RB Lepizigs tränare Julian Nagelsmann och försvararen Dayot Upamecano. Har tappat räkningen på hur många gånger Bayern plundrat sina närmsta rivaler. Om det är kul? Nej.

Veckans på tiden

Uefa har gjort om upplägget för Champions League för damer och med det nya gruppspelet följer även ökande intäkter. Det är naturligtvis inga större belopp i ett manligt perspektiv, men för damernas klubbar är det en injektion och en signal om att man flyttar resurser för att bygga en redan växande verksamhet.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof Allsvenskans 6 bästa värvningar hittills och alla levererar. David Mitov Nilsson, Christian Koakou, Joseph Colley, Marcus Mathiesen, Jacob Ortmark & tränaren Daniel Bäckström👍 Ola Andersson måste vara ett geni Konstigt att ingen av alla ”Experter” såg detta komma Jag vet, det är bara 3 omgångar spelade men som Sirius spel ser ut så här redan nu Mvh Roger

Svar: Du har svaren i ditt mejl: ”experter” och tre omgångar. Återkom. Oavsett kul för Sirius, Ola Andersson, Daniel Bäckström och spelarna.

Veckans reträtt

Att Storbritanniens motsvarighet till Telia, British Telecom, 2013 klev in och satsade på en egen sportkanal bidrog till att elda på prisutvecklingen för rättigheter till fotboll, rugby och en del annan sport. Inte minst Premier League och Uefa (Champions League) fick se rejäl utväxling när Sky fick en konkurrent. Nu förbereder BT någon form av reträtt från marknaden. Något Financial Times skrev om och som BT sedan bekräftade. Det talas om allt från en ren försäljning av sportverksamheten till att inleda samarbete med andra kanaler eller ta in kapital. Amazon, ITV, Disney och Dazn pekas ut som möjliga köpare eller partners. Uppenbart att det inte är helt lätt att få snurr på sportverksamheten när man egentligen har sina grunder i en annan typ av verksamhet.

Veckans moderna franska fotboll

Bordeaux är i behov av minst en miljard kronor. Annars riskerar klubben att gå i konkurs efter att de amerikanska ägarna lämnat skeppet först av alla.

Veckans tecken

Rättighetsmarknaden svalnar på en del ställen i världen. Under våren har man sett hur Serie A haft svårt att ens nå upp i närheten av ligans mål. Nu försöker Premier League avstå från en auktion i Storbritannien och vill bara rulla vidare med de existerande partners som finns. Redan förra budrundan i Storbritannien föll priset och nu är Premier League redo att lämna en viss rabatt för att samma aktörer ska köra vidare.

Veckans äntligen I

Folkhälsomyndigheten ändrade sig i veckan och öppnade för matcher och tävlingar för unga. Begränsat till en match eller en tävling per vecka, men ändå ett logiskt kliv.

Veckans gynnsamma lottning

Sveriges VM-kvalgrupp inför VM 2023 i Australien och Nya Zeeland är klar. Följande gäng står i vägen för svenskt deltagande: Slovakien, Georgien, Irland och Finland. Det går knappt att missa förstaplatsen som ger en plats i VM. Om Sverige inte klarar av att vinna gruppen så finns möjligheten via playoff som grupptvåa där tre av nio grupptvåor går till VM.

Veckans moderna franska fotboll II

Le Havre har inte lyft från Ligue 2 med sin amerikanska ägare. Nu är klubben till salu. Runt 150 miljoner kronor för att ta över.

Veckans läsarbrev III

Hallå Olof, Jag var och handlade idag, hundratals människor i affären. Sen slog jag på fotbollen från i helgen och såg att det fortfarande bara är 8 personer. Hur kan det vara så!? Hur kan fotbollen misshandlas så mycket? Amanda Lindh... Mvh Nils-Johnny

Svar: Nu har man öppnat för 500 från 17 maj. Vi får väl se, men det är ologiskt.

Veckans låt

”Serotonin” – girl in red.

Veckans Leeds United

Klubben är nu matematiskt klar för spel i Premier League nästa säsong. Då dyker frågan om Marcelo Bielsas framtid upp. I veckan bad argentinaren om att få parkera den frågan till efter säsongen är slut.

Veckans äntligen II

Regeringen och Folkhälsomyndigheten öppnade under fredagen för en ökning av publik till 500 personer. Vis av erfarenheten från i höstas ska man väl inte jubla för tidigt och det är verkligen ett litet kliv, men det är glädjande att det aviseras steg i rätt riktning. Efter EM-upphållet borde det vara möjligt att öka på publiken rejält när vaccineringen rullat på.

Veckans siffror

1 451 000 000. Antalet pund som klubbarna i Premier League är skyldiga andra klubbar för spelartransfers. I topp finns Arsenal. Det handlar om cirka 17-18 miljarder kronor.

Veckans läsarbrev IV

Hej Förvånas över matchrapporter från derbyt AIK-Hammarby.

Där Goitom bl a säger att vi var "svinigare" än Hammarby. Alltså var inriktningen att påverka domaren till deras fördel genom att ständigt protestera och driva "trashtalk" och filma och maska. Hur blir domarnas miljö, situation? Detta måste debatteras, att under täckmantel av att så här gör man internationellt räcker inte som argument till att göra domarnas situation omöjlig. Förbjud rusningar mot domaren Varna/utvisa spelare vid ständiga protester. Att inte ni sk experter debatterar domarnas miljö förvånar mig. Att t ex Sebastian Larsson, Ola Toivonen och Pontus Wernblom tilläts trakassera domare och motståndare utan att det debatteras. Att detta tilläts fortgå utan debatt påverkar våra unga spelare i fel riktning. Dom tror man ska uppträda så Hälsningar Bengt

Svar: Det är naturligtvis ett problem och det går inte att säga att det aldrig diskuteras. Vi har i perioder diskuterat det, men även domarnas insatser. I grunden handlar det om att domaren måste agera om han blir trakasserad eller utsatt av spelare. Precis som att matchdelegat, liga och/eller förbund kan agera om det går över styr. Sedan kommer vi alltid få leva med att det är hårda tag, det är trots allt en kontaktsport. Att det sedan sägs en del hårda ord är bara en del av spelet och det går nog inte heller att plocka bort annat än om vi sätter mikrofon på alla involverade.

Veckans poddintervju

Aly Keita är gäst och Östersunds målvakt talar om att vara kvar i klubben när de flesta av hjältarna försvunnit, om tron att ÖFK kan fortsätta prestera, om synken på Daniel Kindberg och drömmen att vinna något med Guinea. Sedan tidigare finns det närmare 310 avsnitt av podcasten. Gå in via länken här. Då kan ni garanterat hitta en hel del att lyssna på.