Ronaldo anklagad för våldtäkt - uttalar sig nu på Twitter: "Förnekar bestämt"

Det var i slutet av förra veckan som amerikanskan Kathryn Mayorga klev fram som kvinnan som anklagat Cristiano Ronaldo för våldtäkt efter en händelse 2009. Mayorga gjorde en intervju med tyska Der Spiegel, vilken var tidningen som avslöjade nyheten från första början, där hon berättade om beslutet att träda fram.

Anledningarna var flera: Numera har hon nya advokater som menar att tystnadsavtalet mellan parterna inte är bindande, vilket gjort att hon skickat in en stämningsansökan för att visa att tystnadsavtalet är ogiltigt. Metoo-rörelsen är ett annat - och ett tredje att hon menar att beslutet att gå ut med anklagelsen är det enda sättet att få reda på om fler kvinnor blivit drabbade.

I söndags meddelade Las Vegas-polisen att utredningen kring fallet med Ronaldo och Mayorga har öppnats upp igen.

"Från och med september 2018 har utredningen öppnats igen och våra poliser följer nu upp information som getts till oss av offret. Det är en pågående utredning och inga ytterligare kommentarer kommer att ges vid den här tidpunkten", vidaremedlade BBC:s journalist Dan Roan på Twitter via en bild som han har lagt upp från ett pressmeddelande av Las Vegas Metropolitan Police.

Nu uttalar sig stjärnan för första gången i en längre form om anklagelserna mot honom.

"Jag förnekar bestämt anklagelserna mot mig. Våldtäkt är ett avskyvärt brott som går emot allt jag är och tror på. Jag är angelägen om att rentvå mitt namn och jag vägrar mata media med det här spektaklet som skapats av människor som vill frjämja sig själva på min bekostnad", skriver han på Twitter.

Vidare skriver Ronaldo på Twitter att han vill invänta polisens resultat av utredningen.

Christoph Winterbach, en av reportrarna på Der Spiegel, har tidigare i en lång tråd på Twitter förklarat hur de jobbat med avslöjandet och vilka dokument som styrker berättelsen. Ett särskilt dokument kan komma att vara besvärande för Ronaldo, skriver han. Det är en utfrågning av hans eget advokatteam som gjordes efter tillfället.

På frågan om kvinnan någon gång höjde rösten eller skrek svarar Ronaldo:

- Hon sa "nej" och "stopp" flera gånger.

Enligt Der Spiegel-reportern bekräftar Ronaldo delvis Mayorgas historia under utfrågningen, att hon inte ville, men just de här frågorna ska i en senare version sedan tagits bort. Ronaldo säger då att det ska ha rått samtycke mellan de båda.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.