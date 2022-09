Avslöjar: Landslaget tvingas välja bort Friends Arena

Sverige laddar upp inför Nations League och oväntat nog tränar man på Stockholms Stadion i stället för på Friends Arena. Uppgifter till Fotbollskanalen gör gällande att landslagsledningen inte är jättenöjd med det, och att en stor del i valet av träningsplan beror på att det är ekonomi som ligger bakom.



Enligt vad Fotbollskanalen erfar är Svenska Fotbollförbundets strategi att under vinterhalvåret vara mer på Friends Arena och under stängt tak, och att man under sommarhalvåret lägger ut träningar på andra ställen än Friends Arena för att det är så mycket dyrare där.



- Det stämmer att det är lite dyrare på Friends än på Stadion, säger landslagschefen Stefan Pettersson till Fotbollskanalen.

Hur mycket dyrare?

- Det är inget jag kan säga eftersom det är ett avtal.

Hur ser du på att landslaget måste betala en hel del pengar för att träna på nationalarenan där förbundet är delägare?

- Jag tycker inte att det är konstigt att det kostar att använda arenan.

På tisdag och onsdag tränar landslaget på Stockholms Stadion. På torsdag är man på Friends Arena innan man åker till Belgrad för lördagens Nations League-match mot Serbien.