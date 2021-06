Forsberg historisk - hyllas av experterna: "Gör vad han vill"

Emil Forsberg var aktiv i första halvlek när Sverige mötte Ukraina i EM-åttondelsfinal. Mittfältaren blev också målskytt då han kvitterade för Sverige i slutet av halvleken. Målet var Forsbergs fjärde i EM, vilket gör att han är förste svensk att göra så många mål i turneringen.

Under matchen var Hasse Backe lyrisk kring Forsbergs spel och efter målet öste C More-experten beröm över "Foppa".

- Han har varit flygande hela den här halvleken, sa han i sändningen och fortsatte:

- Han gör ju lite vad han vill. Det är ändå internationell fotboll vi pratar om mot kvalificerat motstånd. Men han vänder bort vem som helst, felvänd eller rättvänd.

Kim Källström, även han expert på C More, var imponerad av Forsbergs spel i första halvlek.

- När man har det självförtroendet vågar man. Han tar skott och visst, han har lite flyt. Men det handlar om att våga ta sådana avslut, sa Källström i studion från matchen.

Jimmy Durmaz stämde in i hyllningskören:

- Han har grymt självförtroende. Han kommer till sin rätt och kommer till rätt ytor. Det kanske inte alltid leder till något, men han är där och är ett hot.

- Det är den här Emil man vill se.

Lotta Schelin om Forsbergs mål:

- Han gjorde det med en sådan självklarhet.

3 - Emil Forsberg is the first Swedish player to score in three consecutive major tournament appearances since Kennet Andersson at the 1994 World Cup, who is also the only Swedish player to net more at a single major tournament than Forsberg's 4 at #EURO2020 (5 in 1994). Streak. pic.twitter.com/g9qA4l0n0b