TV: Sverige utslaget ur EM - föll efter förlängningsdrama

Sverige ställdes under tisdagskvällen mot Ukraina i EM-åttondelsfinal i Glasgow, Skottland. Janne Andersson gjorde ett skifte i sin elva gentemot Polen-matchen, då Dejan Kulusevski fick chansen från start i stället för Robin Quaison. I Ukraina fick Atalanta-stjärnan Ruslan Malinovskyj, lite oväntat, inleda på bänken.

Sverige var lite passivt inledningsvis, men kom sedan igång med ett par fina framstötar. Först slog Dejan Kulusevski ett inlägg till Emil Forsberg, som Leipzig-mittfältaren nickade utanför och sedan kom Alexander Isak till ett bra läge, men fick inte bollen på mål. Robin Olsen fick i sin tur också vara på tårna lite, då han i början av första halvlek fick stoppa ett farligt avslut från anfallaren Roman Jaremtjuk.

Trots Sveriges övertag tog Ukraina ledningen genom Oleksandr Zintjenko i den 27:e minuten. Efter ett inspel i straffområdet av Andrij Jarmolenko sköt Manchester City-spelaren bollen i mål. Olsen var på bollen, men lyckades inte förhindra att den gick i mål.

Strax före halvtid kom Sverige ikapp. Forsberg tog avslut från en position utanför straffområdet och fick sedan se bollen gå via en motståndare i mål till 1-1. Det var Forsbergs fjärde mål i år i EM och nu är han på andra plats i skytteligan i mästerskapet. 1-1 stod sig sedan första halvlek ut.

- Han (Forsberg) har varit flygande hela den här halvleken, sa C Mores expert Hasse Backe i sändningen.

I andra halvan av matchen turades Sverige och Ukraina om att trycka på mot mål. Först sköt Ukraina i stolpen och sedan var det Forsbergs tur att först pricka stolpen och sedan ribban. Leipzig-spelaren var dominant, men fick inte utdelning igen under ordinarie tid.

- Vad är det för klass han visar? Han gör precis vad han vill. Han leker med dem. Det är en helt annan division som han befinner sig i, sa Backe i sändningen.

Det blev inga fler mål under ordinarie tid och därmed gick matchen till förlängning. Några minuter in i förlängningen blev Marcus Danielson utvisad. Danielson kom fel in i en duell och träffade Artem Besedins ben med sin ena sula. Först fick mittbacken gult kort, men efter VAR-granskning blev det i stället rött kort. Filip Helander kom då in i stället för Kristoffer Olsson, medan Besedin tvingades utgå skadad.

- Jag har inte sett det (röda kortet) själv, men jag hörde av mina kollegor på läktaren att det var rött, men jag har inte sett det. Jag utgår från det i och med att vi har VAR och det är en bra domare normalt sett. Han tar inte fel beslut där, säger förbundskaptenen Janne Andersson till TV4 och fortsätter:

- Jag har bara kramat om honom (Marcus Danielson).

När matchen väl såg ut att gå mot straffar avgjorde i stället Ukraina. Artem Dovbyk klev fram, i den 121:a minuten, och satte 2-1. Det blev slutresultatet i matchen, och därmed blev Blågult utslaget ur EM. Ukraina ställs mot England i kvartsfinal i mästerskapet.

- Jag vet inte, om jag ska vara ärlig... Vi har åkt ut och det spelar ingen roll hur. Vi är ute ur EM, säger Sebastian Larsson till TV4.

- Vi har alltid varandras rygg. Vi är en grupp som vinner och förlorar tillsammans. Ibland får det göra jävligt, jävligt ont också, fortsätter han.

Janne Andersson är också besviken över förlusten.

- Jag tycker att vi var det bättre laget och att åka dit på en utvisning är tungt i sig. Sedan krigade killarna och vi åkte på det i slutsekunderna. Det är så hemskt och brutalt att det inte kan vara värre när vi pratar idrott, säger han.

Emil Forsberg delar Larssons och Anderssons känslor:

- Det känns oerhört tungt, säger han till TV4 och fortsätter:

- Det är jobbigt. Det är riktigt jobbigt om jag ska var ärlig. Vi var det bättre laget och släppte in ett onödigt mål. Vi hade en i stolpen och en i ribban, men det ville sig inte.

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig (Emil Krafth, 83), Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson (Pierre Bengtsson, 83) - Sebastian Larsson (Viktor Claesson, 97), Kristoffer Olsson (Filip Helander, 101), Albin Ekdal, Emil Forsberg - Dejan Kulusevski (Robin Quaison, 97), Alexander Isak (Marcus Berg, 97).

Ukraina: Heorhij Busjtjan - Oleksandr Karavajev, Ilja Zabarnyj, Serhij Kryvtsov, Mykola Matvijenko - Serhij Sydortjuk (Roman Bezus, 118), Taras Stepanenko (Jevhen Makarenko, 94), Oleksandr Zintjenko - Andrij Jarmolenko (Artem Dovbyk, 106), Roman Jaremtjuk (Artem Besedin, 91, ersattes av Viktor Tsyhankov, 101 ), Mykola Sjaparenko (Ruslan Malinovskyj, 61).