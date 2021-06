TV: Danielson utvisad under förlängningen: "Löjligt"

Sverige ställdes under tisdagskvällen mot Ukraina i åttondelsfinal i EM. Efter full tid var det 1-1 och därmed gick matchen till förlängning. Då tvingades mittbacken Marcus Danielson lämna planen i den 98:e minuten.

Danielson gick på boll och träffade bollen först, men kom sedan med sulan mot den ukrainske anfallaren Artem Besedins ena ben. Det gav först ett gult kort och sedan ett rött kort efter VAR-granskning och därmed fick han lämna planen.

- Det blir rött, det kan inte bli annat, sa C Mores expert Hasse Backe i sändningen.

- Den är glasklart, fortsatte han.

Den tidigare engelske landslagsanfallaren Gary Lineker menar i sin tur att det inte borde ha blivit rött kort, då Danielson träffade bollen först.

"Det är inte ett rött kort. Han har full rätt att gå för den bollen. "Slow motion"-bilder gör att en oskyldig satsning kan se ut som att den är värre än vad den är. Löjligt", skriver ikonen på Twitter.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson valde efter det att sätta in Filip Helander i stället för Kristoffer Olsson, medan Besedin tvingades lämna planen på grund av skada.

Sverige förlorade i slutändan efter förlängning och åkte ur EM-slutspelet.

