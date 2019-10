TV: Granqvist om akilleshälen: "Så klart har vi tittat på det"

VALLETTA. Malta imponerade på Sverige mot Norge och Rumänien. Under fredagen tryckte samtliga blågula profiler som mötte media på samma sak när de pratade om EM-kvalmotståndaren. - De har utvecklats, säger förbundskaptenen Janne Andersson.

Sverige är stor favorit till att ta hem segern när man ställs mot Malta under lördagen. Janne Anderssons mannar vill behålla sin andraplats i kvalgruppen (som innebär en direktbiljett till EM nästa sommar) inför hemmamötet med Spanien på tisdag.

Under fredagen mötte Andersson, Tom Prahl (som scoutat Malta för Sverige), Kristoffer Olsson, Andreas Granqvist och Marcus Berg pressen inför lördagens drabbning - och då tryckte samtliga på en sak: Malta släppte inte in ett enda spelmål mot Norge (0-2) och Rumänien (0-1) under senaste EM-kvalsamlingen.

- Så de är defensivt starka, säger Janne Andersson.

- Jag tycker att Malta i de senaste matcherna mot Norge och Rumänien var väldigt bra defensivt. Defensivt har de utvecklats under kvalet.

Forwarden Marcus Berg, som låg bakom Sveriges avgörande mål senast lagen möttes i Valletta (2009), ser på drabbningen som "spännande".

- Det är väldigt viktigt för oss att åka härifrån med en trea. Det kan bli rätt tufft. Vi har ju sett att de släppt in tre mål på fasta situationer i de två senaste matcherna bara. De kan försvara bra. Men vi har gjort det bra mot sådant här typ av motstånd tidigare och gör vi våra saker rätt ska vi fixa det här, säger Berg.

Lagkaptenen Andreas Granqvist:

- De släpper inte till så många chanser i vanliga spelet. De är väldigt disciplinerade.

- Jag tror det kommer bli ganska tufft för oss. De släppte inte in något spelmål mot Norge och Rumänien under senaste samlingen. Men vi har också visat mot den här typen av motstånd att vi kan hantera deras spel på ett bra sätt. Det kommer handla om oss, är vi disciplinerade och koncentrerade ska vi lösa det här.

Att de senaste målen som de släppt in kommit till i samband med fasta situationer är alltså något som Sverige är väl medvetet om - och något man hoppas kunna utnyttja.

- Så klart har vi tittat på det (fasta situationer). Vi har analyserat det, men också att de är skickliga i sitt omställningsspel och att vi då ska ställa om på Malta. För de kommer ha boll ibland och när vi väl vinner boll ska vi kunna utnyttja det, säger mittbacken Granqvist.

Malta-Sverige har avspark klockan 20.45 under lördagen. Matchen visas på TV4 och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.