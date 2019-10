Lundh: Landslagets mående visar sig på planen

Helgens måste

EM-kvalet dominerar och Malta-Sverige är höjdpunkten men det är klart att Norge-Spanien och Färöarna-Rumänien (som spelas redan 18:00). Dessutom vill man ju ha koll på de andra grupperna när upploppet är inlett.

Helgens avstå

Jobb söndag? Landslaget hade inte tid för pressaktiviteter så det blir en dag på Malta.

Veckans deppigaste

Banderollerna mot polisen som sköt Eric Torell på Friends Arena. Bra att AIK och Sef är tydliga i sina fördömanden. Självklart är det förståeligt att det finns en enorm frustration i supporterkretsar över hur polisen hanterar villkorstrappan och vilka följder det får, men det kan aldrig vara acceptabelt att gå så långt över gränsen. Eric Torells mamma Katarina Söderberg var också tydlig om sina känslor.

Det är bra att det blir en politisk inblandning i den här frågan nu när Gustav Fridolin (MP) skriver en motion för det är uppenbart att parterna hamnat för långt ifrån varandra. Risken är snarare att klimatet blir värre och många fler blir drabbade. Dessutom är det kontraproduktivt av polisen att agera så här för i slutändan får de alla emot sig. Min kollega Sebastian Pearson har fördjupat sig i problematiken kring visitering som väckt mycket ilska.

Veckans sliding doors

Roy Hodgson som nu leder Crystal Palace i Premier League var klar för Lunds BK inför säsongen 1983. Allt var underskrivet och klart, men det krävdes att ”Krubban” skulle kvala sig upp till division 2 men man föll i kvalet mot Linköping och därmed gällde inte kontraktet. Via Lunds BK:s instagram kan man se hur Roy Hodgson kritat på för ett tvåårskontrakt, men nu gick han till Örebro SK och tog upp klubben i allsvenskan.

Veckans Qatar-diskussion

Under friidrotts-VM i Qatar lyfte DN:s Johan Croneman frågan om sportjournalister ens ska åka till fotbolls-VM i november 2022. Kanske hade en pressbojkott varit rätt väg att vandra? Även Sportbladets Johanna Frändén hakade på och skrev att hennes gräns var nådd. Tyvärr tror jag att Fifa och Qatar hade jublat över en pressbojkott för då slipper de jobbiga frågor och kan bara visa matcher och tillrättalagda intervjuer. Dessutom är det så att många är så intresserade av fotboll precis som friidrott att de tittar om det så går i Mordor. Därför tycker jag att svenska sportjournalister borde åka dit på VM och även före VM för att belysa hur det är i emiratet. Trots allt hjälper medier till att berätta om sådana här hemska rapporter från Qatar.

Veckans världskrig i England

Efter att Coleen Rooney hängde ut Rebekah Vardy för att ha sålt historier från Rooneys instagram till the Sun så har engelsk press gått i fullständigt spinn. Här är en sammanfattning. På något sätt är det som om engelska journalister hanterar detta bättre. Marina Hydes kolumn är rätt kul.

Veckans skämskudde

Internationella sportjournalistförbundet lyfter ett nytt kommande mästerskap i Qatar. Även svenska OS-höjdaren Gunnilla Lindberg är med och hyllar och tackar emiren, Qatar och landets OS-kommitté. Heja. Det är snarare här man hade behövt en kritisk journalistik så att inte sådant här bara får passera.

Veckans korrigering av verkligheten

I samband med att Oscar Lewicki skrev ett nytt kontrakt med Malmö FF så gjorde klubben en intervju med mittfältaren som bland annat gick ut på Twitter. Där talar Lewicki om stöttningen han får av klubbens fans… Det ordvalet gillade inte klubben som textade Lewicki och skrev då supportrar. Ja, jag vet givetvis att supportar och fans är en sådan vattendelare, men det är ändå humor att Malmö FF känner sig tvunget att texta ett annat ord än fans.

Veckans insikt

Ekonomen Kristof Vogel bloggar under namnet Osynliga Handen och i veckan kunde han i ett inlägg peka på att transfersummorna planar ut i fotbollens värld. Intressant läsning. En utveckling som skulle kunna vara dåligt för svenska klubbar som hoppas på en effekt att det rasslar ner pengar i systemet när storklubbarna shoppar.

Veckans lite men inte tillräckligt

Iran öppnade läktarna för 3 500 kvinnor till ett VM-kval mot Kambodja. Öppna helt! Maryam Shojaei skriver om det i New York Times. I Danmark är man ännu tydligare om Amnestys syn: Iran tager röven på Fifa.

Veckans svenska the Athletic

ESMG äger en rad sportsajter och sedan tidigare har man lanserat Hockeysverige plus och nu kommer Fotbolldirekt plus. Blir spännande att se hur det går för en sådan satsning där material ska låsas in och där det kostar 49 kronor i månaden för att få tillgång till det.

Veckans läsarbrev

Olof! Skriver detta mail till dig eftersom jag läst en del av vad du skrivit och lyssnat på en hel del poddar. Till saken: Är det inte dags att damma av frågan om underlaget på våra fotbollsplaner? I årets Allsvenska har 10 av lagen plastmatta - man kallar det visserligen konstgräs, men det finns inget i underlaget som är i närheten av gräs. Till nästa år kan vi - om jag och många med mig får som vi vill - se tre "plastlag" ersatta mot lag som har gräs (eller hybrid, som till mer än 90% är gräs) som underlag. För att detta skall uppnås måste Falkenberg FF hålla sig kvar i Allsvenskan och IK Brage får inte komma topp 3 i Superettan. Stadsparksvallen i Jönköping skall renoveras och man har planer på att byta ut gräset mot plast. Hur länge skall detta få fortsätta? Borde inte SVFF ha direktiv om att det är gräs som gäller som underlag för fotboll i Allsvenskan och Superettan? Någon dispens för lag norröver, men definitivt inte för spel i Stockholm, Norrköping, Borås m.fl. Vad kan du göra åt detta? Jag är övertygad om att folk lyssnar på dig och tar intryck av vad du säger. Med detta förutsätter jag att du tycker att fotboll skall spelas på gräs. Med detta förutsätter - eller hoppas - jag att du vill engagera dig i frågan och ta SVFF på pulsen. Varför är de så slappa i sina krav? Mvh Alf

Svar: Håller med dig och det borde vara en del av elitlicensen och nu när klubbarna får in större pengar så borde man kunna driva på i den riktningen. Problemet är att många arenor är kommunala och i deras ekvationer är konstgräs bättre ekonomi än gräs. Min möjlighet att påverka är minst sagt begränsad, men jag backar dig.

Veckans jakt på fotbollssajt

Inför 2020 ska Discovery ta över sändningarna av allsvenskan och superettan. Nu talas det om att Discovery är ute på sajtmarknaden och talar med olika aktörer för att hitta en plattform. Dobb, FotbollSthlm, SvenskaFans och Fotbolldirekt (de två sistnämnda har samma ägare i ESMG) är några man kollar på. En gång i tiden satsade man på Eurosport.se men den sajten är mest, livesändningar, tablå och klipp i dag.

Veckans saknad

Skådespelaren Roland Janson.

Veckans deppigaste II

Hoten mot Hedvig Lindahl under VM efter straffräddningen mot Kanada. Det är svårt att förstå varför någon skriver så men uppenbarligen är det svårstoppat. Bra att hon polisanmäler och starkt att hon kunde prestera under VM och efter det.

Veckans marknadstecken

VM i Frankrike var en succé för de sändande franska tv-bolagen TF1 och Canal Plus. Nu har tv-bolagen säkrat rättigheterna till EM 2021 i England efter ett köp av Uefa. Priset gick från 50 miljoner kronor för VM till 130 miljoner för EM – trots 21 färre matcher eftersom EM är färre lag.

Veckans quick-step

Håkan Sjöstrand klarade av att både backa Janne Andersson och inviga Zlatan Ibrahimovic staty samma dag som Zlatan gick hårt åt Janne Andersson. ”Två olika frågor”, säger Sjöstrand som inte vill säga vad han och Zlatan pratade om.

Veckans det var annorlunda förr

När Sverige VM-kvalade mot Malta 1973 så greps flera svenska sportjournalister och det handlade om fylleri. Någon hjulade naken i en hotellkorridor. Sydsvenskans förre sportchef Åke Stolt – 80 år i veckan, grattis! – har skrivit om det i en bok.

Veckans det var annorlunda förr

När Sverige VM-kvalade mot Malta 1973 så greps flera svenska sportjournalister och det handlade om fylleri. Någon hjulade naken i en hotellkorridor. Sydsvenskans förre sportchef Åke Stolt – 80 år i veckan, grattis! – har skrivit om det i en bok. Vet att det gick vilt till och det sägs att inte alla svenska journalister var på matchen. Men på den tiden skrev man åt varandra.

Veckans läsning

Även om jag läst en del om skandalerna kring Nya Karolinska i Dagens Nyheter gillar jag verkligen vad jag hittills läst av Konsulterna – Kampen om Karolinska som DN-journalisterna Lisa Röstlund och Anna Gustafsson skrivit. Stark och viktig journalistik.

Veckans slut på köpfesten

Qatar-ägda Bein Media Groups vd Yousef Al-Obaidly gav en mörk bild när det handlar om utvecklingen av priset på idrottsrättigheter. Skälet som han angav var främst att piratsändningar – som ju Bein Sports råkat ut för – gör att det inte är värt att betala för en exklusivitet som inte är säker. Inte övertygad om att Yousef Al-Obaidly har rätt.

Veckans tecken på ÖFK-krisens allvar

Advokaten Tom Pripp var på väg in som styrelseledamot i Östersunds FK men nöjde sig med att förbli adjungerad. Skälet? Jo, om klubben går i konkurs med skatteskulder så blir styrelsen personligt skyldig. Nu ska ÖFK ha fått hjälp att betala en miljon kronor av skulden på 1,4 miljoner kronor men det är bara att inse att när Pripp som har insyn i klubbens affärer inte vågar kliva in i styrelsen kan det ta slut.

Veckans Leeds

Inga matcher. Känns bäst så.

Veckans ÖFK-hjälp

Kliver Djurgården och Hammarby in och ser till att ÖFK kan slutföra säsongen. En konkurs för Östersund skulle slå mot både Djurgården och Hammarby och Malmö FF skulle plötsligt ha Lennart Johanssons pokal inom räckhåll.

Veckans tidningar blir ännu mer tv

I Sverige satsar Sportbladet på att sända derbyt i Elitettan mellan AIK och Hammarby. Om du löser abonnemang får du se matchen. I Norge har Verdens Gang köpt näträttigheter till Salzburgs ligamatcher då intresset för den norska supertalangen Erling Håland är stort.

Veckans låt

”Kronan” – Joel Alme.

Veckans poddintervju

U21-landslagsmannen och Parma-spelaren Dejan Kulusevski är gäst och talar om den första tuffa tiden som ungdomsproffs, om att vinna Primavera-slutspelet, om att få vänta på sin serie A-debut och varför han drömmer om att spela för Sveriges A-landslag. Sedan tidigare finns 240 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.