West Ham stod för en fenomenal insats

Lördagens Stryktipskupong var kryddad med fina matcher från det europeiska fastlandet. Det gav dock tyvärr bara negativ effekt då favoriterna segrade i samtliga dessa matcher och bidrog till katastrofal utdelning. 13 rätt gav endast 1 362 kronor.

Både City och United tog stabila segrar och befäste sina positioner som etta och tvåa i Premier League-tabellen. På lördag möts lagen i ett sprakande derby och då säkrar säsongens ljusblå giganter ligatiteln vid seger.

Lördagens tyngsta trepoängare tog annars West Ham. The Hammers stod för en fenomenal första halvlek och ledde med 3-0 i paus, vilket också blev slutresultatet, i sexpoängs-matchen mot Southampton. För The Saints ser det dock mer och mer dystert ut och The Championship närmar sig med faslig takt.

I Serie A fick Juventus stopp på Milans förlustfria svit. Den gamla damen avgjorde med tio minuter kvar att spela genom Juan Cuadrado och gjorde troligen i och med segern det avgörande rycket mot Scudetton. Ett Napoli jagandes fyra poäng bakom lär få svårt att komma ikapp.

Den svaga utdelningen i helgen förde åtminstone med sig något positivt. Denna vecka är det därför en massiv jackpot på Stryktipset på 14 miljoner kronor. Bortsett från en allsvensk match är dessutom kupongen helengelsk med Manchester-derbyt som den stora huvudattraktionen. Missa inte veckans uppsnack!