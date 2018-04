Sunderland fortsätter att falla

Det skrällde på en hel del ställen i lördags, något som banade väg i den högsta utdelningen på ett par veckor. 20 rader lyckades med konststycket att pricka in samtliga rätt och belönades med hela 650 000 kronor vardera.

På Wembley hade Tottenham och Manchester United en hård uppgörelse. Spurs tog där tidigt ledningen genom Dele Alli och kontrollerade händelserna. Efter en bollvinst av Pogba och ett fantastiskt inlägg till Alexis Sánchez, som inte gjorde något misstag, kunde dock United kvittera och komma in i matchen. Ander Herrera kunde sedan i den andra halvleken avgöra från nära håll och skjuta The Red Devils till klubbens tjugonde FA-cupfinal. Där väntar Chelsea om knappt fyra veckor.

I The Championship tappade Sunderland ännu en gång en ledning sent när 1-0 förvandlades till 1-2 i bottenmötet mot Burton. Det var troligen nådastöten och The Black Cats kommer med största sannolikhet degraderas för andra säsongen i rad och spela i League One till hösten.

En av de största skrällarna kom dock inte på de brittiska öarna utan här hemma i Sverige. Östersund åkte nämligen på ännu en förlust när Örebro gästade Jämtkraft Arena. Trots spelmässig dominans kunde Närke-laget vinna med 2-0 och förra säsongens succélag står nu på ynka fyra poäng efter fem omgångar.

På lördag står april månads sista Stryktips för dörren och det innebär ännu en gång en fin jackpot på 13 miljoner kronor. På kupongen är det som brukligt fokus på Premier League och The Championship, där det bara återstår ett par omgångar. Dessutom väntar ett mycket intressant allsvenskt derby i Göteborg.