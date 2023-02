Peña avslöjar samtalet som vände allt i MFF: "Jag ville lämna - jag var väldigt arg"

Sommaren 2021 landade Malmö FF ett nyförvärv som small högt med allsvenska mått mätt. Man hämtade in den peruanske landslagsmannen Sergio Peña från den nederländska högstaligan. Men tiden i Malmö för mittfältsstjärnan har långt ifrån bara varit frid och fröjd. Framför allt var fjolåret struligt för Peña.

27-åringen åkte in och ut ur startelvan och tycktes aldrig riktigt hitta rätt under de tre olika tränarna som MFF hade under året. Vid sidan om planen blev också flera utspel från honom stort uppmärksammade. Exempelvis publicerade han ett inlägg på Instagram på väg från Malmö till en landslagssamling som innehöll följande ord:

ANNONS

"Jag kommer inte sakna er, inte ens lite”.

Men trots Peñas missnöje med situationen i himmelsblått har han blivit kvar i klubben. Han har startat igång en ny säsong under ledning av nye tränaren Henrik Rydström och när Fotbollskanalen träffar honom under MFF:s träningsläger i Spanien skiner han lika starkt som solen utanför hotellet.

- Jag har så mycket energi, säger han glatt.

- Det känns så bra. Vi har fått in en bra tränare, vi har en fin relation till varandra här och känslan är att alla mår bra. Den nye tränaren har en härlig "vibe" och kontakt med spelarna. Han pratar mycket med oss.

Peña gillar Rydströms avslappnade stil och det faktum att han vill ha en nära relation till sina spelare.

- Det är viktigt. Ibland startar vi våra teorimöten med ett skämt, exempelvis. Sånt är viktigt. Tränaren säger att fotboll är viktigt och vårt jobb men det är inte det viktigaste i livet. Vi ska njuta av det. Vi måste vinna för vi är inte bara det bästa laget i allsvenskan utan hela Skandinavien men bara för att det ska vi inte kunna ha en fin energi i laget. Vi måste njuta.

ANNONS

Under vintern har Peña haft en dialog med just Rydström och beskedet som han fått har varit tydligt: tränaren vill satsa på honom, vilket peruanen uppskattar.

- Jag har pratat med honom om vad han vill ha av mig, vad han gillar hos mig och så vidare. Han vill få ut det bästa av mig. Han tror att jag kan hjälpa laget och han tror verkligen mycket på mig.

Just nu är det tänkt att 27-åringen kommer konkurrera om en av platserna på det centrala mittfältet bakom MFF:s "tia".

- Jag spelar där tränaren vill ha mig men just nu spelar jag bakom "tian". Det är min bästa position. Jag gillar att ha stora delar av planen framför mig när jag har bollen.

Det är uppenbart att Peña gillar sättet som Rydström tänker fotboll på och planen om att han ska kunna få ut sin kreativitet.

- Vi ska så klart följa hans instruktioner men han säger alltid att vi spelare är de som fattar sista beslutet ute på planen. Jag ska följa mina intuitioner ibland.

ANNONS

Ert sätt att spela som lag i år, kommer det vara stora skillnader jämfört med i fjol, under Åge (Hareide) exempelvis?

Peña skrattar till:

- 100 procent.

Med den norske tränaren klickade det aldrig för Peña, som inte var bekväm med inriktningen på spelet.

- Förra året var det inte många av oss spelare som spelade bra fotboll. Ibland ska det inte bara handla om att vinna, vinna, vinna. Det var som att vi skulle kunna göra mål i minut ett och sen ställa alla våra spelare i eget mål. Det kändes inte bra. Jag tror alla tycker likadant. Vi slutade ju sjua, det är inte bra. Jag hoppas att det blir helt annorlunda i år. Vi måste göra förändringar till 100 procent, inte bara 50 procent.

- Vi måste hitta bra "vibes". Och det känns bra just nu.

Han förklarar att det var svårt att anpassa sig till de tre olika tränarnas tankesätt under 2022 och vad gäller sin relation till Hareide säger han:

ANNONS

- Jag hade inget band till honom. Han pratade inte med mig.

Han pratade inte med dig?

- En gång. När jag kände att allt var över ändå.

Hur var det att hantera?

- Jag förstår att fotbollen är så där ibland. Jag är 27 år och har spelat utomlands i tio år. Jag förstår och som spelare måste man respektera tränarens beslut. Ibland känns det inte bra, men man får respektera det.

Faktum är att Peña känner att 2022 blev fel redan från början för hans egen del.

- När jag anslöt till laget i fjol gjorde jag det i Marbella på grund av ett landslagsuppehåll innan dess. Jag kom dit och då sa nye tränaren (Milos Milojevic): "Hallå, välkommen". Efter det pratade jag aldrig med honom. På sex månader. "God morgon, hej då" var allt vi sa.

- Nu har jag en bra känsla med alla lagkamrater, tränaren pratar med mig. Det känns som att jag fyller en roll i laget. Mitt huvud är i Malmö nu. Jag vill stanna här och jag hoppas att vi kommer ha en bra säsong.

ANNONS

Så vad var det egentligen som förändrade allt? Vad ligger till grund för att Peña känner optimism och vill få till en nystart i MFF? Ett telefonsamtal med nämnde Rydström.

- Innan jag pratade med tränaren, han ringde mig när jag var på semester, så gick mina tankar ut på att jag skulle vänta på ett alternativ och lämna. På grund av många olika saker, och jag tror att folk förstår det, ville jag lämna innan dess. Jag har alltid sett på Malmö som den bästa klubben i Skandinavien och en fantastisk klubb med underbara supportrar, men ibland känns bara inte en klubb eller stad rätt för dig i den stunden.

- Så innan tränaren ringde mig sa jag: "Jag vill lämna, jag måste lämna". Det kändes inte bra för mig (i Malmö), men då ringde han mig och sa många bra saker. Då fick jag känslan: "Jag måste stanna, han gillar mig och vill ha mig här".

ANNONS

Det klaffade direkt mellan Peña och Rydström.

- Han förstår mig. Han frågade vad som hände förra året och jag förklarade allt.

Hur var det i fjol för dig?

- Jag var väldigt arg förra året. Väldigt arg. Jag ville lämna många gånger. Det var många saker runt omkring fotbollen som hände i mitt liv i Malmö.

- Och när jag är arg så säger jag allt jag tänker. Jag har inget filter. Det där inlägget jag la ut på Instagram… det var dumt av mig.

Ångrar du det?

- Alltså, du vet, när jag känner något - då gör jag det. Förstår du? Det är som på planen, känner jag att jag måste skjuta, då skjuter jag. I den stunden kände jag så, då lade jag ut det.

Inlägget väckte reaktioner hos Malmö-supportrar, berättar Peña. Mestadels ilskna sådana.

- Många skrev till mig då. De flesta skrev till mig: ”Lämna Malmö, du är dum”. Jag svarade aldrig. Men folk har inte hela historien bakom. Och jag ville inte förklara för alla varför jag gjorde som jag gjorde.

ANNONS

- Om folk hade känt till hela historien hade de förstått mig. Men jag har bestämt mig för att jag inte vill prata mer om det, jag vill visa min professionalitet och mitt bästa jag på planen.

Han fortsätter:

- Gör jag det, då kommer kanske folk tänka: "Okej, den här killen är dum, men han ger 100 procent på planen".

Mittfältaren förklarar att det främst var med tränarna som det krockade under 2022. För sportchefen Daniel Andersson håller han väldigt högt.

- Daniel är en av personerna i klubben som alltid stöttat mig. Han tror på mig. Han är en viktig del i varför jag kom hit. Han gillar mig och om jag behöver prata med någon om någonting, ansikte mot ansikte, så finns han där. Om jag är arg eller klubben är arg på mig, för det har hänt någon gång, så är det honom jag pratar med.

- I fjol var han den som pratade med mig, bortsett lagkamraterna. Det var han som sa till mig: "Jag gillar inte det här, jag gillar inte det här, men det där gillar jag". Det är honom jag vänder mig till, för jag vet att han är ärlig mot mig.

ANNONS

Vad ser du framför dig kommer hända i år?

- Vi kommer vinna allt. Vi kommer vinna allsvenskan, vi kommer vinna svenska cupen, vi kommer gå till Europa. Allt, säger Peña och skrattar.

Och för din egen del?

- Jag är redo för allt. Jag ska kämpa, jag ska göra mål, jag ska göra assist. Allt. Jag är redo. Jag har en bra ”vibe”.

- Det här året kommer vi alla visa oss från vår bästa sida. Ingen av oss vill ha ett år till som i fjol.

Du tror att ni kommer vinna allsvenskan?

- Jag tror inte. Jag är säker på det. 100 procent. Vi kommer vinna.

Varför?

- För att vi har de bästa spelarna.

Hade ni inte det i fjol också?

- Jo, men vi nådde inte vår bästa nivå. Det här året… jag bara känner att det blir bra.

Peña lägger ribban väldigt högt för 2023.

- Självklart kommer vi kanske förlora någon match. En eller två matcher, kanske. Men jag hoppas att det blir noll. Jag tror att vi kommer spela som ett storlag i år. Förra året tappade vi den känslan. Då spelade vi som ett litet lag ibland.

ANNONS

- Och vi är det bästa lag i Skandinavien och allsvenskan. Då ska vi spela som det. Vi måste visa de andra lagen att vi fortfarande finns här, att vi fortfarande är bäst.

Han avslutar:

- Kanske kommer andra lag underskatta oss på grund av fjolåret. Men då är det deras eget fel. För vi är fortfarande bäst.