Larsson i MFF-träning - och samtal med Andersson - på deadline day

I dagarna uppgav Aftonbladet att Premier League-klubben Bournemouth vill värva in Hugo Larsson från Malmö FF, för över 100 miljoner svenska kronor. Under MFF:s första dag på sitt träningsläger under måndagen var Larsson den ende spelaren som inte var tillgänglig för media och samma gällde under tisdagen.

Det brittiska transfönstret, och många andra ligors transferfönster, stänger i natt. Ändå tränade alltså den 18-årige mittfältaren med MFF under tisdagsförmiddagen.

- Det finns inte mycket mer att säga än i går, kommenterar sportchefen Daniel Andersson.

Att han är här i dag på deadline day, vad ska man tolka in i det?

- Man kan tolka in hur mycket som helst i det, det kan man göra, säger Andersson och ler.

- Det är fritt att tolka.

Tror du det kan bli en affär innan transferfönstret stänger i kväll?

- Vi låter den här dagen gå så är det bättre att prata i morgon.

Ni stod och pratade nu efter träningen. Var det om det här?

- Nej, det handlade lite om träningen. Det var några situationer där.

Andersson medger att de märker av ett stort intresse för Larsson.

- Men det är tre parter som ska komma överens och det ska kännas rätt. Vi får se.

Hur är Hugo i den här situationen?

- Han är lugn och behärskad. Det blir bra vilket som.