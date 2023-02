Ceesay garvar åt Rydströms liknelse: "Håller med honom"

Trots att Joseph Ceesay hämtades så sent som i somras och dessutom haft en skadeperiod i himmelsblått har kantspringaren redan gjort 18 framträdanden för Malmö FF.

Nu har 24-åringen dragit igång en ny säsong med MFF, efter flytten från polska Lechia Gdansk - och det med ännu en ny tränare i form av Henrik Rydström.

- Kul med ny tränare som har bra idéer. Det verkar som att han har koll på det han pratar om. Han försöker få ihop gruppen riktigt bra, säger Ceesay.

Just nu ser Ceesay främst ut att konkurrera om speltid på högerbackspositionen.

- Jag trivs ju på båda positionerna. Jag kan spela både ytter och högerback. För mig spelar det inte riktigt någon roll. Det är upp till honom (Rydström) att bestämma. Jag är glad över att få spela var han än väljer att spela mig.

- Det blir så klart mer fokus defensivt om jag spelar högerback. Sen ska inte det hindra mig från att kunna gå offensivt heller. Det är där mina kvaliteter finns först och främst.

Ceesay utvecklar:

- Jag har spelat ytter under större delen av mitt liv så det är offensivt som jag är skolad. Sen när man spelar ytter så blir det mer presspel än vad det blir om man spelar högerback. Men jag tycker att jag att jag kan hantera båda positionen.

Nyligen sa nämnde Rydström följande om Ceesay i en intervju med Expressen:

- Josef är ju en outnyttjad... Man pratar om reaktorer som man inte har i bruk, och nu är min hjärna kanske lite sjuk som gör de här associationerna men...

Expressen: Han är er Ringhals?

- Precis. Det är underhåll just nu på den. Nej men skämt åsido så handlar det om att frigöra den jävla energin som finns där hos honom. Han är snabbast, mest explosiv. Han skulle egentligen kunna vara en sån jävla plåga för varenda jävla motståndare. Som jag ser det finns det inte en spelare som ska kunna ta sig förbi honom. Han ska defensivt inte få stryk av en enda spelare egentligen, men han måste bestämma sig. Där hjälper vi honom men det är till slut spelaren själv som bestämmer.

När Fotbollskanalen frågar Ceesay om han förstår vad nye tränaren menar brister han ut i ett stort leende och skrattar till.

- Haha. Det håller jag med om. Ibland kan jag ha lite svårt att få igång det, eller veta hur jag får igång det. Men när jag väl får igång det så kommer jag upp i en hög nivå.

Känner du att din "power" gör dig svårstoppad överlag?

- Min snabbhet är ju min styrka. Så när jag får igång den och utnyttjar den på bästa sätt presterar jag på topp.

- Det handlar väl för mig om att tänka på det och utnyttja det så mycket som möjligt. Det handlar om att vara 100 procent ute på planen hela tiden, att vara fokuserad hela tiden.

Aktiverar du kärnkraftverket i år?

- Ja, det får vi hoppas, säger han och ler.

Hur ser du tillbaka på fjolåret?

- Det är klart att det inte var det optimala året för oss (Malmö slutade sjua i allsvenskan). Men fotboll är fotboll. Sånt händer ibland. Man kan inte alltid vara på topp.

- Men jag hoppas bara att det går bättre än vad det gjorde då. Jag tror verkligen att det kommer att göra det.

Hur kändes det för egen del?

- Jag kom under sommaren och klev direkt in i spel. Det blev många matcher direkt. Det var tufft men jag kom in i gruppen bra. Jag kom in i spelet bra också och jag fick spela ganska många matcher. Sen var det synd att jag blev skadad på slutet. Men fotboll är fotboll. Skador kommer. Det är bara att kämpa sig igenom.

2023 siktar Ceesay på en sak: SM-guld med MFF.

- Förväntningarna är att vi ska vinna, såklart. Det är ambitionen också. Vi får kämpa 100 procent, vara fokuserade och göra det vi ska göra. Då ska vi vinna. Jag tycker att vi har den bästa truppen i allsvenskan så det är absolut det vi siktar på.

Ska han ta en startplats behöver han slå ut nyförvärvet och veteranen Anton Tinnerholm.

- Konkurrens är det alltid i de största klubbarna. Det är bara positivt att han pushar mig och jag pushar honom. Jag vill prestera på bästa sätt för att hjälpa laget så det är så det ska vara.