Guidetti: ”Fotboll handlar inte bara om att göra mål”

Rubrikämnet vid röd text, scrolla ned

ENGLAND

The Guardian sopar bort all annan sport och låter engelsk fotbollsmisär ta över hela sportettan. Här finns för och främst ”The Maestro – magisk Messi lyser upp Wembley och skjuter in Tottenham i riskzonen för ett tidigt uttåg” (4-2 till Barcelona). Här finns även ”Liverpool chockat – Insignes sena segermål spär på Klopps elände sedan Keita också blivit skadad” (1-0 till Napoli). Och så fortsätter domedagsrapporteringen från Old Trafford, i dag med ”Mourinho känner bristande stöd från Uniteds klubbledning”. Han anser, enligt Guardian, att klubben offentligt skulle backat honom i striden med Pogba.

The Sun kan ha en förklaring. För Mourinho är en ”Red Man Walking”. Enligt tidningen har styrelsen tappat förtroendet för den buttre portugisen och kan sparka honom nästa vecka om det inte blir seger mot Newcastle i helgen. ”Det enda som verkar rädda honom är bristen på tillgängliga alternativ, då Zinedine Zidane tycks distansera sig från jobbet”, spekulerar Sun.

Daily Mail ger bilden av en desperat tränare. ”José Mourinho gormade på Uniteds floppspelare i 45 minuter innan den trista matchen mot Valencia”. Mötet på Lowry Hotel i måndags, efter genomklappningen mot West Ham, skulle vara 20 minuter men blev dubbelt så långt. ”Hotellpersonal kunde höra Mourinhos höga röst under mötet”, skriver Mail.

Daily Telegraph har samma uppgifter om 45-minutersmötet, som tidningen tycker ”fördjupar krisen” i United. Men tidningen riktar också tillbaka strålkastarljusen på gårdagens CL-matcher, och särskilt en stjärna. Messi får 9/10 för sin uppvisning på Wembley. Lägst betyg i matchen får Lloris i Tottenhams mål, 3/10.

Liverpool Echo sätter bara betyg på Liverpools spelare mot Napoli. I topp Joe Gomez, 8/10, i botten Trent Alexander-Arnold och Mohamed Salah, 4/10. Tränare Klopps slutsats var enkel, ”Vi var inte tillräckligt bra, och är man inte tillräckligt bra så förlorar man”.

Sky News pratar med engelska fotbollslegendaren Paul Gascoigne. ”Gazza”, som genom åren brottats med drogproblem och psykisk ohälsa, berättar att han ett tag trodde att nyheter om Gazaremsan handlade om honom. ”Det värsta var Gazaremsan”, säger han, ”Jag satt där i lugna ro och rakade mig och nyheterna börjar, ’Och på Gaza…”, och jag blev helt ”Vad var det där?!, sedan förstod jag att det handlade om Gazaremsan, och bara längtade efter att det skulle ta slut”.

Bristol Post har upprepade gånger öst beröm över Bristol Citys Niclas Eliasson. Så inte efter gårdagens match (0-0 mot Rotherham). ”Ineffektiv, och verkade bortkommen mot ett fysiskt och dominerande Rotherham”, skriver tidningen, och ger den svenska mittfältaren 5/10. Eliasson byttes ut efter en timmes spel.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kikar på ett svartblå lag som går som tåget i Europaspelet. ”Inter, Eurostar” döps laget till efter att ha stannat till vid stationen i Eindhoven och plockat ombord tre poäng (2-1 mot PSV). I Neapel gick det också som på räls men gav större eko. ”Napoli, Europaboom”, lät det när snopna resenärer från England blev av med poängen i slutminuterna (1-0 mot Liverpool). Icardi (7,5/10) var Inters toppspelare och en alldeles lysande Allan (8,5/10) var Napolis. ”Icardi är som ett vilddjur i straffområdet”, påpekade Inters tränare Spalletti. ”Målet kom vid rätt tidpunkt…hade Mertens gjort mål några minuter tidigare (ribbträff) hade lidandet varat längre”, sa Napolis tränare Ancelotti med ett leende.

Corriere dello Sport ger ifrån sig ett utdraget ”Yesss!” efter matchen på San Paolo där ”Napoli gav Klopp en läxa”. Bredvid bilden på matchhjälten Insigne står en annan matchhjälte, men nu hämtad från Eindhoven. ”Det är Maus Inter”, som i Mauro Icardis gäng.

Tuttosport vurmar i vanlig ordning för Cristiano Ronaldo på förstasidan. Denna gång via en intervju med lagkompisen Bernardeschi. ”Jag ska ta er till CR7:s Juve”, lovar anfallaren. Sedan följer en introduktion till intervjun med, ”Cristiano Ronaldo har vunnit över oss med sin smittsamma målmedvetenhet, som är inspirerande. Juves mentala styrka var redan mycket stark., men har vuxit ytterligare med honom. Led Zeppelin, tatueringar och Monument Valley – jag ska berätta för er om mitt liv”.

SPANIEN

Marca slår fast att ”Griezmann är guld värd”. Självfallet med tanke på hans två mål för Atlético i går (3-1 mot FC Brügge). Kanske också med tankarna på Ballon d’Or (Guldbollen). ”I mina ögon var han bäst i världen den gångna säsongen. Han vann VM, vilket få gör, han vann Europa League och Supercupen, och kom tvåa i en liga där Barcelona och Real Madrid spelar”, säger hans tränare Diego Simeone. Smolk i glädjebägaren för Atlético: både José Giménez och Diego Costa fick utgå skadade. Lokalkonkurrenten Real Madrid får också en rubrik. ”177 minuter från sin värsta måltorka”. Laget har nu spelat 319 minuter utan att göra mål.

AS tränger ut gårdagens CL-spel i marginalen för att ge plats åt en Real Madridanfallaren. ”Mariano tar nästa steg”, menar tidningen, och pekar på att nyförvärvet var ett av få utropstecken i förlustmatchen mot CSKA. Som en naturlig följd lägger AS till att ”Benzema, den enda startspelaren i samtliga matcher, har inte gjort mål på sex matcher”.

Mundo Deportivo ger däremot CL allt ljus. Eller snarare Barcelona (4-2 mot Tottenham). Men mest av allt Messi. ”Wembleo” är dagens rubrik. ”Mästarklass av Messi i London: gör två mål, ligger bakom de andra och träffar stolpen två gånger”. Det var också på Wembley som Messi spelade hem Champions League åt Barcelona mot Manchester United 2011. Att vinna CL-titeln igen är ett uttalat mål. ”Champions League är kronan på verket för alla”, sa Messi efter matchen i går, ”Den är speciell, men vi kommer också att slåss om ligan och cupen”.

Sport kallar kort och gott Messi för ”The King”. The King var inte The Best på Fifas gala, men lagkamraten Rakitic har inga tveksamheter om vem som är bäst, även när det går ut över en landsman. ”Med all respekt för andra, det finns omständigheter som gör att Luka Modric har en imponerande säsong, men Luka och alla andra vet att det finns en spelare som är i en klass för sig och det är Leo Messi”, säger Rakitic.

EITB har en intervju med John Guidetti. Den baskiska tv-kanalen sätter dit citatrubriken ”Fotboll handlar inte bara om att göra mål”. Svensken är fortfarande utan mål den här säsongen. ”Jag har inte haft många chanser att göra mål. Jag spelar i ett lag som skapar en eller två chanser per match. Inte per spelare, utan hela laget. Därför måste man ha lite flyt för att få en chans och göra mål”, säger Guidetti, som trycker på att laget före jaget. ”Jag är glad om mina lagkompisar gör mål, fotboll handlar inte bara om att göra mål, man måste också spela bra. Jag har spelat från start i tre matcher, vi har vunnit två av dem och förlorat en. För mig är det viktigare att få spela och att laget vinner”. Speltiden återkommer Guidetti till. ”Det är klart jag vill spela mer, men jag är helt lugn, det återstår många matcher”, säger han, ”Om man gör mål spelar man med mer självförtroende, så är det. När man inte gör mål måste man ändå spela på samma vis, med samma energi och passion. Det är inte lätt när man inte spelar varje match. Man spelar en match, sitter på bänken nästa, det är svårt. Det är lättare om man spelar varje match”. Vad han drömmer om inför lördagens match? ”Det är enkelt, Guidetti gör ett hattrick mot Real Madrid”.

FRANKRIKE

L’Equipe bjuder på ordspråket som i en tafflig omarbetning skulle kunna bli att Röda Stjärnan ”Ser stjärnor” efter knocken på Parc des Princes (1-6 mot PSG). Matchens utan tvekan klarast lysande stjärna är av brasiliansk härkomst. Neymar svarade för hattrick och får 9/10 i betyg. Han försvann från arenan med matchbollen under armen. ”Den är till mitt museum”, sa Neymar och log, skriver L’Equipe. Tränare Tuchel öste beröm över honom, ”Han var fantastisk, magnifik”. Om tisdagskvällens andra franska lag i hetluften, suckar L’Equipe, ”Och Monaco kollapsade” (0-3 mot Dortmund). Rennes är i Kazakstan för möte med Astana i Europa League. Med i truppen finns Jakob Johansson. Det är första gången sedan korsbandsskadan i november förra året och övergången till den franska klubben i somras, som svensken finns med i a-lagssammanhang. L’Equipe har Johansson på bänken men skriver i en artikel att tränare Lamouchi ”kan vara frestad att ge mittfältet mer muskler genom att starta Jakob Johansson”.

Le Parisien lämnar också jordytan för att beskriva CL-kvällen i Paris. ”PSG går på moln mot Röda Stjärnan”. Le Parisien delar liksom L’Equipe ut 9/10 till Neymar. Men på sporten har Le Parisien också ”Våldet tillbaka på Parc des Princes”. Minst en serbisk supporter fick föras till sjukhus efter ett av de flera bråk som uppstod efter matchens slut.

TYSKLAND

Bild fyller upp förstasidan med en liten sportpuff, ”Dortmund stormar fram till första plats” (3-0 mot Monaco). På sporten konstaterar tidningen att matchvinnaren var en ung nordbo. Alexander Isak är sedan länge förpassad till klubbens bakgård med dansken Jacob Bruun Larsen däremot kom in i halvtid och slog till med ledningsmålet sex minuter senare. Han passade också fram till sista målet.

Kicker har kommentarer från 20-åringen. ”Det har nog inte sjunkit in än. Jag tror jag kommer att somna med ett leende på läpparna”, sa Bruun Larsen. Han får matchens högsta spelarbetyg, 2/6 (ett högst). Förstasidan i dag pryds annars av Bayerntränaren ”Kovacs tunga fall”.

TZ följer upp Bayerns bekymmer med kommentarer från president Uli Höness. ”För närvarande har vi lite problem, men det är normalt. Jag förstår mig inte på folks uppfattning. För tio dagar sedan sa man att ligan var över och att alla andra spelar för andra plats. Nu är plötsligt allt kaputt i Bayern”, säger han.

ÖVRIGT

Las Vegas Review (USA) var på Leslie Stovalls presskonferens i natt, svensk tid. Det är advokaten till Kathryn Mayorga, som anklagar Cristiano Ronaldo för en våldtäkt 2009. ”MeToo-rörelsen och kvinnorna som stått upp och berättat om sexuella övergrepp har gett Kathryn mycket mod”, sa Stovall. Han berättade vidare att Mayorga lidit av depression och även övervägt självmord sedan händelsen. ESPN meddelar att tv-kanalen köpt rättigheterna till bland annat Allsvenskan i USA. ESPN+ kommer att streama en match från varje omgång. Snart sitter president Trump där i Vita Huset och twittrar om sitt ”SundsWALL”.

Tipsbladet (Danmark) presenterar Månadens lag i Superligan för september. Två svenskar finns med. FC Midtyllands Joel Andersson (ex-Häcken) och AGF:s Tobias Sana (ex-Malmö). Andersson fanns för övrigt också med i Veckans lag för senaste omgången.