Zlatan om namnmissen: ”Materialaren firade för tidigt”

USA

Bar Down var nog först med artikel om att Zlatan Ibrahimovic sprang omkring i felstavad tröja i LA Galaxys segermatch i morse, svensk tid (2-0 mot Toronto). ”Irbahimovic” i stället för ”Ibrahimovic”. Det blev succé med två mål. ”Nationaldagsfirandet började tidigt för materialaren. Han firade före och inte efter matchen”, säger Zlatan om tröjfadäsen enligt Daily Breezes matchreporter. En lansering av ”Irbahimovic”-produkter finns rimligen i pipeline. CNN känner striden mellan USA:s damlandslag och president Donald Trump trappas upp. ”Jag vägrar respektera en man som inte förtjänar respekt”, säger landslagsbacken Ali Krieger på den amerikanska nationaldagen. Hon ställer sig också bakom landslagskollegan Megan Rapinoe och säger att hon ”absolut inte” kommer att acceptera en inbjudan till Vita Huset om USA vinner VM. Krieger kallar också Trump en ”översittare” och en ”mobbare”.

¡ESTO TIENE QUE SER UN CHISTE! LA Galaxy salió a jugar el segundo tiempo en la MLS, pero con un nuevo Zlatan… ¡IRBAHIMOVIC! Es la figura, muchachos… 🙄 pic.twitter.com/L0w713RdZC — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2019

ENGLAND

Metro tar fasta på Frank Lampards ord om uppdraget som ny tränare i Chelsea, ”Min största utmaning”.

Daily Telegraph har inte heller i dag plats för annat cricket och tennis på sportettan. Men förändringens vindar på Stamford Bridge går inte helt obemärkt förbi. ”Frank Lampard påpekar att hans tid som spelare i klubben inte ger honom mer än ’fem minuter’ som Chelseas tränare”, är rubriken och den krassa verkligheten som 41-åringen förmedlar längre in i tidningen.

The Guardian har en liknande Lampardrubrik, men här finns också ett löfte från Englands Jill Scott inför VM-semifinalen: ”Om vi slår Sverige ska jag rama in medaljen”. Sedan hoppar Guardian på transferkarusellen. ”West Ham säljer störande Arnautovic till Kina för 25 miljoner euro”. Ett beslut är fattat, att acceptera budet på den bångstyrige anfallaren som antas komma från Shanghai SIPG.

The Sun är The Sun. Hela nyhetsettan fylls av ordvitsen ”Del of a state”. Tidningen har bilder på Tottenhams Dele Alli som ska ha varit så ostadig på benen efter alkoholdrickande i solen på Mykonos att han fick ta hjälp av två vakter att förflytta sig från solstolen. På annan plats finns ”Exklusivt: ”Manchester Uniteds prislapp på 75 miljoner pund för Lukaku får Inter att tveka”. Så den storväxte anfallaren får nu resa med på Uniteds försäsongsläger i Australien på måndag.

BBC Sport har en mittback med initialerna ”PJ” klar för Sheffield United. Men inte tusan är det Pontus Jansson. Det är Phil Jagielka som återvänder till klubben – och tar död på ryktena om svensken?

Goal tar upp tråden efter Ander Herreras officiella presentation i PSG i går. Lönekravet är anledningen till att Manchester United sa bye-bye till spanjoren. Den 29-årige mittfältaren ville enligt Goals uppgifter ha hela 350 000 pund i veckan för att stanna på Old Trafford.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lanserar ett Interpaket: ”Barella och Vidal”. Tidningen menar att Cagliarimittfältaren är nära en övergång till Milanoklubben. Det kan påskynda Radja Nainggolans flytt till Kina men därmed också att Barcelonas Arturo Vidal är aktuell. Eller som Gazzettan uttrycker det i smeknamnsform, ”Ninjan banar vägen för Krigaren”. Nya Intertränaren hade Vidal i laget under sin tid i Juventus. Självfallet finns också en rubrik om att ”Gigi är hemma”. Buffon har återvänt till Juventus. I mercatosvepet skriver Gazzettan att Genoa nu är klar favorit framför Hellas Verona att knipa Samuel Gustafson från Torino.

Sky Sport Italia har mer om svensken. Torino vill ha Christian Kouamé från Genoa och en bytesaffär kan bli aktuell. Den ivorianske anfallaren värderas betydligt högre än den svenske mittfältaren. Torino värderar Gustafson till hela fem miljoner. För högt menar Genoa. Enligt Transfermarkt är Gustafson värd en miljon euro och Kouamé 15 milj euro.

Corriere dello Sport kommer med bild på Mauro Icardi som njuter av värmen. ”Icardi-Napoli, en plats i solen”, skriver tidningen. En möjlig affär beskrivs med orden, ”Superlön: 10 miljoner euro om året. Inter måste sälja för att kunna fånga in Lukaku. De Laurentiis uppvaktar honom, men väntar på att Juve ska ta första steget”. Till rubriken ”Barella nej, Higuaín ja”, har CdS citat från Romas sportchef Petrachi. ”Nicolò (Barella) har valt Inter, och jag vill ha motiverade spelare. Gonzalo (Higuaín) kan göra som Batistuta”.

Tuttosport ser en ”Vändpunkt för Higuaín och Icardi”. Tidningen menar att ”Juventus arbetar på att skapa plats i truppen: Higuaíns flytt – Petrchi i Roma kallar på honom – kan gynna möjligheterna för Icardis ankomst”.

Sportitalia hade sent i går kväll besök av Sampdorias färgstarka president Massimo Ferrero som bekräftar en övergång. ”För tio minuter sedan sålde jag Joachim Andersen till Lyon för 24 miljoner euro plus sex miljoner i bonusar”, sa Ferrero. Mycket tydligare än så blir det inte.

SPANIEN

Marca använder hela förstasidan till matchkalendern som presenterades i går. ”Den mest galna kalendern i ligans historia”, menar tidningen. Marca uppmärksammar också varningen ord från Atlético-presidenten Enrique Cerezo. De skickas till Barcelona efter uppgifter om att Griezmann skrivit på papper med Barcelona för flera månader sedan (se Marca i går). ”Om han skrev på redan i mars kommer det att få konsekvenser”, frustar Cerezo.

AS har ett liknande anslag med matcher på förstasidan. Men här är det stormatcherna som presenteras på skylt som vore man på en flygplats. ”La Liga är redo att lyfta”, skriver AS, och påpekar att stormatcherna är koncentrerade till höst/vinter. Tidningen gör också rubrik på den ivriga spelarhandeln, ”La Liga har spenderat 830 miljoner euro på 33 dagar”. På förstasidan skriver AS också att ”Arsenal förhandlar om Lucas Vazquez”, Real Madrid-mittfältaren.

Mundo Deportivo har standardfras nummer ett för en ny spelare som citatrubrik, ”Det är en dröm”. Den här gången är det Frenkie De Jong som uttalar dem. I dag presenteras han officiellt som Barcelonaspelare.

Sport täcker också förstasidan med en leende De Jong. Tidningen noterar också gårdagens något märkliga besked i Barcelonas klubbledning. Josep Maria Bartomeu ersätter Jordi Mestre. Klubbpresidenten blir alltså även vicepresident.

FRANKRIKE

L’Equipe är mest Tour de France. Fotbollen är bortspolad från förstasidan och dyker först upp sidan 16. I fokus är PSG-målvakten. Den som lämnat, Gianluigi Buffon, och den som ska vakta PSG-kassen framöver. ”Alphonse Areola verkar vara den naturlige ersättaren, men kontakterna fortsätter om Donnarumm”, lyder L’Equipes helgardering.

Le Parisien fortsätter syna Operation Neymar. I dag med ”Neymar ses inte som en frälsare i Barcelona”, att fansen är kluvna i sina känslor kring en återkomst. Le Parisien avvisar sedan inte gårdagens uppgifter i Bild om att PSG är ute efter Rapahël Guerreiro. Däremot påpekar tidningen att Dortmundspelaren är tränare Thomas Tuchels val. Sportchefen Leonardo kommer inom kort att säga sitt.

Le 10 Sport har en i katalansk press flitigt citerad uppgift. ”Exklusivt: Barça har satt ett pris på Umtiti”. Enligt tidningen och sajtens källor är det 60 miljoner euro. Backen är en av spelarna som enligt medieuppgifter skulle kunna ingå som motvikt i Operation Neymar.

RMC Sport uppger att Monaco, Dortmund och RB Leipzig slåss om RB Salzburgs mittfältare Diadie Samassekou. Den 23-årige maliern väntas kosta 20 miljoner euro.

TYSKLAND

Bild följer upp 35-årige Arjen Robbens besked i går om att han lägger av. ”Därför slutade han och det här planerar han nu”, kittlar till läsning men levererar dåligt. ”Hans hjärta sade ja, men hjärnan nej. Han vill sluta på topp”, säger hans pappa och rådgivare Hans Robben, ”Arjen kommer att stanna i München det kommande året, barnen går i skola här. Han bygger ett hus i Groningen och dit flyttar de sedan”. Det var det hela.

Sport1 uppger att Dynamo Dresdens målvakt Markus Schubert gjort sitt val. 21-åringen nobbar Arsenal, enligt tv-kanalen, och har skrivit på ett fyraårskontrakt med Schalke, där han väntas bli förstemålvakt.

