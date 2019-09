Haaland: ”Någon måste ta över efter Zlatan…”

Dagens rubrikämne i rött nedan, under ”Övrigt”

ENGLAND

Daily Telegraph går sin egen väg. Det är ligacupens David-mot-Goliat-historier som lockar. I går var det Tottenhams fall mot Colchester. I dag är det ”Hammarfasa”, West Hams chockförlust (0-4 mot Oxford). Tottenham återkommer Telegraph till. Enligt tidningen har klubbossen Daniel Levy satt prislappen 250 miljoner pund på sin storstjärna.

Daily Mirror har andra bekymmer för Levy med ”Real Madrid: Fixa Eriksen och sedan Poch”. Tidningen hävdar att den spanska klubben har för avsikt att skriva ett förhandskontrakt med dansken i januari, för att få honom gratis i sommar, och sedan lägga beslag på hans tränare också.

The Sun bjuder Levy på alternativ på tränarposten. ”Exklusivt: Allegri redo att ta jobbet i Spurs, klubbledningen tror Pochettino kan hoppa av”. Men sportettan är i stort sett bara ett enda ord, ”Patetiskt”. Det är åsikten om Man United, trots seger (och om Tottenham). ”Det krävs straffar för att slå Rochdale”, skriver The Sun med avsmak.

ESPN ger anledning att tro att det är nivån man kanske får förvänta sig av United de närmaste åren. Enligt tv-kanalen har ägarfamiljen Glazer antagit en treårsplan för att få det kantrade skeppet på rätt köl. Först 2022 anses det rimligt att United sak kunna slåss om ligatiteln igen.

Daily Mail passerar förbi ”Oles turseger” på vägen tillbaka till White Hart Lane. ”Exklusivt: Amazon vill göra dokumentär om Spurs”. Samtalen är långt gångna. Dokumentären ska fokusera på nya arenan och de växande banden till NFL. Den amerikanska publiken ska visst ha sitt.

The Guardian tar sig stillsamt an två andra storlags resultat i går. Chelsea, som är ”I sjunde himlen” (Chelsea-7-1 mot Grimsby), och Liverpool, med ”Gammalt och nytt” i sin seger (2-0 mot MK Dons). Tuffare motstånd väntar. Chelsea fick Man United på sin lott i nästa omgång och Liverpool fick Arsenal.

LBC hör Pep Guardiola kastas in i det politiska kaoset i Storbritannien. Den konservativa parlamentsledamoten Michael Gove jämför den framgångsrike Man Citytränaren med Boris Johnson. ”Premiärministern är född vinnare”, svarar Gove avvisande på en fråga om Tottenham eller Johnson kommer att ha längst förlustsvit, ”Man kan säga att Boris (Johnson) är den brittiska politikens svar på Pep Guardiola” (se klippet från 01.20).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport öser beröm över ”Järn-Inter”. Efter fem segrar på fem matcher (1-0 mot Lazio). ”Handanovic räddar allt, försvaret Europatoppklass och ett spel à la Conte”, summerar tidningen, och slår också redan fast, ”Det är en duell om scudetton med Juve”. Parallellt: ”Napoli halkade och är sex poäng från toppen” (0-1 mot Cagliari). Tränare Ancelotti tände till på en fråga om scudetton. ”Eftersom ni är så angelägna att hitta något att kritisera, så visst. Jag kan säga att vi snyftar när vi tittar på tabellen. Är du nöjd? Jag är inte det minsta orolig, inte alls”, svarade han Sky Sport Italia. Ingen Napolispelare nådde upp till Robin Olsens fina 7 av 10 i betyg. I Cagliari var det bara matchens lirare Nández. Andra svenskbetyg: Dejan Kulusevski (Parma) 6/10 och Albin Ekdal (Sampdoria) 5/10.

Corriere dello Sport-betygen på svenskarna var Olsen 7/10, Kulusevski 6/10 och Ekdal 6,5/10. På förstasidan helgonförklarar tidningen Inters matchvinnare med ”San d’Ambrosio”. Tränaren kanoniseras nog också snart. ”Antonio Conte har aldrig inlett så starkt”, påpekar tidningen. Chockförlusterna i söder behandlas med ”Roma, vilket uppvaknande!” (0-2 mot Atalanta) och ”Napoli, nattsvart”.

Tuttosport bläddrar i kalendern och skriver sedan ner, ”Vi ses den 6 oktober”. Det är då seriesuveränerna Inter och Juventus möts på San Siro. Juvetränaren Sarri uppges redan skruva på taktiken, ”4-3-1-2 med Ramsey bakom Cristiano Ronaldo och Higuaín”. Sedan petar Tuttosport i det infekterade såret efter The Best-galan. ”Fifa, vilken skandal, CR7 blev rånad!”, är budskapet. Det följs av ”Sudans förbundskapten: Jag röstade på Salah till The Best men de gav mig Messi”. Även Nicaraguas lagkapten och Egyptens fotbollsförbund (förbundskapten och lagkapten) hävdar att deras röster inte räknats in.

SPANIEN

Marca rör på höfterna till tongångar från Sydamerika, ”Ligaledare till rytmen av samba”. Debuterande Rodrygo Goes gjorde mål, Vinícius gjorde mål och Casemiro var bäst på planen i den brasseinfluerade Real Madrid-segern (2-0 mot Osasuna). Zidane hade ingen lust att prata tabelläge. ”Att Real Madrid leder ligan betyder ingenting”, påpekar han. Även Atlético vann (2-0 mot Mallorca). Marca prisar målskytten och fradgatuggaren Diego Costa som ”återuppstånden” och matchens lirare.

AS understryker den enkelspåriga bilden av brassar med ”Ledare med samba”. Rodrygo kommer till tals. ”Jag är mållös. Det här är ett ögonblick jag drömt om, att fansen sjöng mitt namn”, säger han. 18-åringen blev första spelare född på 00-talet att göra mål för Real.

Sport firar en annan ung stjärna. ”Grattis, Ansu”, kommer med bild på 16-åringen och hans nya spanska id-kort. 16-åringen kan nu spela U17-VM för Spanien men riskerar då att missa åtskilliga Barcelonamatcher, bland annat El Clásico den 26 oktober. Sport uppmärksammar även att Barcelonas lag hade en gemensam middag på restaurang i går kväll, uppstyrd av Lionel Messi. Även tränare Valverde och MotoGP-föraren Marc Márquez dök upp. Middagen ses som ett sätt att hitta närmare varandra, särskilt efter en turbulent start på säsongen.

Mundo Deportivo har också Ansu Fati på förstasidan, men av andra skäl än Sport. ”Ansus ögonblick” bottnar i att ”utan Messi så tar Barças nya pärla huvudrollen i anfallet”. MD har också med citatrubriken ”Jag kan inte vara skadad”. Det är vad Messi enligt tv-programmet El Golazo de Gol sa gång på gång till fystränaren vid planen i samband med helgens muskelskada.

Cadena Ser uppger att Ansu Fati inte lär åka till U17-VM om han fortsätter vara så involverad med a-laget.

FRANKRIKE

L’Equipe förutsätter att korkarna smällde i omklädningsrummet, för det var ”Champagne i Parken”. Reims, från champagnedistriktet nordost om Paris, skrällde rejält på Parc des Princes (2-0 mot PSG). Marseille spelade inte ens men skapar ändå rubriker. Dimitri Payet har stängts av fyra matcher efter att ha förolämpat domaren i en match i helgen, och Boubacar Kamara stängts av två matcher.

RMC Sport lyssnar till PSG-tränaren Thomas Tuchel. ”Vi förlorade, det var välförtjänt. Det var ett otillräckligt framträdande”, påpekar han. Tuchel viftar bort frågor kring startelvan, som innehöll en del oväntade val. ”Jag tror inte vi förlorade på grund av spelarförändringar, men på grund av sättet vi spelade på”.

TYSKLAND

Kicker synar Schalke under ”Bra start, kan det fortsätta?”. Tidningen har också goda nyheter från Bayern Münchens sjukstuga. David Alaba ska träna för fullt i dag och väntas få lite speltid mot Paderborn på lördag. Låropererade Leon Goretzka väntas tillbaka inom en månad.

Hamburger Morgenpost noterar att Sebastian Ohlsson inte bara direkt tagit sig i FC St Paulis lag. Succévärvningen från IFK Göteborg har också bråttom in i livet i Hamburg. Tyska står på programmet. Och inte bara klubbarrangerade lektioner. ”Jag har en voice-app och lär mig fyra-fem timmar om dagen”, säger han, ”Jag tycker grammatiken är knasig, den är jäkligt svår. Men jag ska ge min första intervju på tyska i mars!”. Han har också övat målfirande till klubbens sociala medier. En hamburgare förstås. Se nedan.

ÖVRIGT

KSL (USA), den Utahbaserade tv-stationen, beklagar sig över ”För mycket Zlatan”. Det summerar Real Salt Lakes förlust (1-2 mot LA Galaxy). Zlatan gjorde ett mål och en assist. Men det kunde stått ”För mycket Cristian” också. För Pavón delade på huvudrollen med Zlata, även han med ett mål och en assist.

TV2 (Norge) får norska stjärnskottet Erling Braut Haaland att prata om en idol. ”För mig är Zlatan är den störste”, säger han. Efter ett hattrick i Champions League drömmer han om svenskens krona. ”Han (Zlatan) är ju från Skandinavien, så någon måste ju ta över efter honom”, säger Braut Haaland, ”med ett lurigt leende”, som TV2 skriver.

La Dernière Heure (Belgien) ger ordet till Isaac Kiese Thelin. Matchvinnaren Isaac Kiese Thelin. En roll han äntligen fick ta på sig för Anderlecht (3-2 mot Beerschot). ”Jag känner mig i fin form och är glad att ha hjälpt laget vidare till näst omgång”, säger anfallaren, efter både en besvärlig match och besvärlig start på säsongen för klubben. ”Vi hoppas det blir ett avstamp för framtiden. Situationen är komplicerad men sammanhållningen är stark”.

BT (Danmark) konstaterar att ”FCK-keepern Karl-Johan Johnson blev stor matchhjälte med två räddningar”, när storklubben via straffsparksläggning undvek ett cupfiasko mot Hilleröd från division 2 (4-2).

Herald Sun (Australien) uppger att Ola Toivonen är aktuell som ny lagkapten i Melbourne Victory. Svensken är ett populärt val bland lagkamraterna. Leigh Broxman är ett alternativ.

La Cuarta (Chile) ståtar med en av de mer udda fotbollsrelaterade toppnyheterna. En bild på en hårtvättande man och rubriken ”Universidad inför fattigmansdusch”. Den klassiska klubben Universidad de Chile är i sådant ekonomiskt trångmål att spelarna får ta med sig eget schampo, uppger La Cuarta. Sportchefen Rodrigo Goldberg beskrev nyligen ekonomin med orden, ”Det handlar om en period med magra kor, nästan obefintliga kor. Det är tufft, och vi måste göra många justeringar”.