Gnabrys pik: ”Norra London är RÖTT!”

ENGLAND

Daily Mail levererar en pik och en rekommendation efter Bayern Münchens storseger (7-2 mot Tottenham). Piken är från fyramålsskytten Serge Gnabry till Spurs. ”Norra London är RÖTT!” (se nedan). Bayernrött förvisso, men framför allt Arsenalrött – Gnabrys gamla klubb. Rekommendationen är från Rio Ferdinand till Harry Kane. Ferdinand ser tillbaka på sin egen flytt från Leeds till Man United, och tycker tiden är kommen för Kane att fundera på att flytta till pokalvinnande klubb. ”Han är 26 år och möjligheternas fönster öppnas och stängs snabbt”, säger Ferdinand.

The Sun använder sig av dagens mest gångbara tabloidrubrik, ordvitsen ”Seven and hell”. Tidningen ger annars tränare Mauricio Pochettino gott om utrymme, och krönikören Dave Kidd hytter varnande med fingret. ”Förödmjukande förluster som denna kan kosta Pochettino drömjobb i Man United och Real Madrid”.

Daily Telegraph använder just ordet ”Förödmjukade” som fet rubrik. Den gäller Tottenham i stort. Winks, Ndombele och Son kommer ändå undan med hyfsade 7 av 10 i betyg. Fast allra högst betyg får självfallet Gnabry, 9/10. Man City vann pliktskyldigt (2-0 mot Dinamo Zagreb) och två spelare stack ut, både Rodri och David Silva får 8/10 av Telegraph.

Daily Star återvänder till det där ”Seven and hell”, men har också lite silly season åt värvningstörstande Man United-fans. ”Exklusivt: Ole planerar dubbelvärvning i januari”. Det handlar om Moussa Dembélé (anfallare, Lyon) och Sean Longstaff (mittfältare, Newcastle). De väntas kosta cirka 90 miljoner pund, 50 för Dembélé och 40 för Longstaff.

The Guardian hade visst inte bara ögon för Tottenham-Bayern München nere på planen utan också för en av åskådarna. Max Allegri var där. Ex-Juventustränaren pluggar engelska och fiskar efter PL-jobb, menar Guardian. Men det är inte Pochettinos plats han i första hand är sugen på, det är Ole-Gunnar Solskjaers stol på Old Trafford han gärna skulle göra till sin.

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser Juventus seger (3-0 mot Bayer Leverkusen) som en ”Styrkedemonstration”. Och den som spände musklerna allra mest var Gonzalo Higuaín, med ett mål och en assist. ”Jag kom hit med stor målmedvetenhet, jag vill visa att jag klarar av det här och säsongen är lång”, säger 31-åringen, som också var matchens lirare med 7,5 av 10. Inte lika roligt för Atalanta, som åkte på ett sent, sent förlustmål (1-2 mot Sjachtar). ”Det enda negativa var resultatet”, säger tränare Gasperini, och grämer sig, ”Den här förlusten gör verkligen ont”. Sedan vill Gazzettan se ”Conte à la Mou”. Det betyder ett Inter som står upp mot Barcelona i kväll, som ”Josés episka motstånd för nio år sedan”. Tidningen uppmärksammar också gårdagens besked att Romas mittfältare Henrich Mchitarjan blir borta tre veckor på grund av skada.

Corriere dello Sport beskriver Higuaín som en ”Gyllene Pipita”, sistnämnda argentinarens smeknamn. Tidningen trycker sedan på att ”Juve både vann och underhöll” mot Leverkusen. Ur rökdimmor kliver tränare Sarri fram och påpekar med raspig stämma, ”Mitt Juve håller på att bli bättre”. Vidare har tidningen andra besked om Max Allegri än The Guardian. Enligt CdS slår med bestämdhet fast att ex-Juvetränaren inte tänker ta något tränaruppdrag förrän till nästa säsong. En bit in i tidningen finns ”Svanberg har Lazio i sikte”. Det är andra dagen i rad som CdS pushar för idéen att svensken kommer att få säsongsdebutera i startelvan för Bologna på söndag. Den här gången nämner tidningen att Svanberg spelat som trequartista, offensiv mittfältare, i en potentiell startelva under träning. Han tar då avstängde Roberto Sorianos plats. CdS synar också krislaget Milan. En seger mot Genoa räcker inte för Giampaolo att rädda jobbet. Det måste också vara en övertygande seger, menar CdS. Zvonimir Boban i klubbledningen ville redan ha honom sparkad, men har inte lyckats övertala sportchefen Paolo Maldini. Ännu. Rudi Garcia är standby.

Tuttomercatoweb myntar begreppet ”Kulumani”. Den råder efter Dejan Kulusevskis succé i Parma. TMW:s Simone Lorini prisar svenskens mognad, och blickar sedan framåt: ”Parma njuter för stunden, men han (Kulusevski) vet redan att han i juni måste återvända (till Atalanta): Gasperini gnuggar händerna, i hans 3-4-2-1 kan Kulusevski spela praktiskt taget i fyra olika roller och med honom till sitt förfogande kan tränaren ha roligt”.

SPANIEN

Marca är inte nöjd. Förstasidan är stenhård. ”Återigen ett såll”, beskriver Real Madrids insats (2-2 mot Club Brügge), men på bilden är också målvakten Courtois framträdande.

Mer om honom strax. Första halvlek var ”bedrövlig”, skriver tidningen, och blickar också bekymrat framåt för den oväntade tabelljumbon, ”Real spelar hemma mot Galatasaray fyra dagar före El Clásico”, mötet med Barcelona. En krönika av José Félix Díaz har rubriken, ”Real Madrids fotboll och Hazard har ännu inte synts till”. Hazard är inte det enda belgiska Chelseaförvärvet som haft svårt att leva upp till sitt rykte. ”Courtois har ett problem med Bernabéu”, är rubriken på en matchartikel. Målvakten fick utgå i halvtid med magproblem, men hann innan dess bli utbuad av hemmapubliken. Det blev lugnare både på plan och på läktare när andremålvakten Alphonse Areola kom in. Det är också fransmannen som får högst betyg av läsarna. Atléticos seger hamnar i skymundan (2-0 mot Lokomotiv Moskva), men två spelare tog huvudrollerna. ”Thomas skiner, João Felíx balanserar”, bildar förstasidesrubrik.

AS nöjer sig med att lyfta fram en av Atléticospelarna, ”Felix, i stor stil”. Men förstasidan handlar mest om en sak, ”Alarm” i Real Madrid. ”Zidane: Vi har aldrig gjort en första halvlek som denna”, är det besvikna tränarcitat som lyfts fram.

Sport gläds åt att ”Real Madrid stirrar ner i avgrunden”, det vill säga riskerar att åka ur gruppspelet. Krönikören Lluís Mascaró gör sin tolkning av utvecklingen. ”Cristiano Ronaldos flytt och introduktionen av VAR har förändrat Real Madrids öde. Utan portugisens mål och med tekniken som övervakar, är Real Madrid mycket mindre Real Madrid”, skriver han. Men Champions League-fokus är annars på Barças möte med Inter. ”Alla för en”, är tidningens och tränare Valverdes budskap, och ska också ses mot bakgrund av schismen mellan spelare och klubbledning (se Headlines i går, under ”Spanien”).

FRANKRIKE

L’Equipe såg ett PSG i Istanbul som var ”Vackert och starkt” (1-0 mot Galatasaray). Samtidigt sa turkarnas tränare Fatih Terim, ”Det var vår bästa match för säsongen trots förlusten”. Tidningens lägsta CL-betyg för kvällen får Galatasarays Frankrikebekanting Falcao, 2 av 10. Han delar det bottenbetyget med en handfull Tottenhamspelare; Aurier, Alderweireld, Veronghen och Alli. Kvällens högst får Serge Gnabry, en ovanlig fullpottare, 10/10. Lamine Diaby-Fadiga fick i går sparken av Nice efter att ha snott Kasper Dolbergs klocka i omklädningsrummet. Det blev också en uppföljning. Först med ett officiellt uttalande från Diaby-Fadiga, där han bl a skrev, ”Min svåra situation stod i stark kontrast till framgångarna och auran kring Kasper, min lagkamrat. Jag tog ut det på honom utan anledning att göra det, kanske lite av avundsjuka”. L’Equipe uppger också att Diaby-Fadiga redan gjort klart med en ny klubb, Paris FC i Ligue 2.

Le Parisien pratade med PSG:s målskytt, nyförvärvet Mauro Icardi. ”Jag är ännu inte hundra procent, men med ett mål försvinner smärtan”, säger han.

TYSKLAND

Bild utropar ”Supermål! Superseger!” (Tottenham-Bayern München 2-7) på nyhetsettan. Sedan delar tidningen ut det allra högsta betyget, en etta på en skala ner till sex, till tre spelare: Manuel Neuer, Robert Lewandowski och förstås fyramålsskytten Serge Gnabry.

Sport1 samlar citat efter storsegern. Joshua Kimmich: ”Serge ska få en puss på pannan från mig innan han går och lägger sig”. Niko Kovac: ”Det var ett stort ögonblick för tysk fotboll, men nu ska vi fokusera på Bundesliga igen”. Serge Gnabry: ”Kanske har jag gjort fyra mål när jag var yngre än nio år. Jag har väntat i ett och ett halvt år på att göra mål i Champions League. Att jag skulle göra fyra i dag (läs: går) har jag inte ens drömt om”.

Sport Bild har i veckans nummer fokus på Bayerns transferplaner. ”De verkliga Bayern-planerna”, följt av ”Priset för Sané sjunker. Om han kommer, finns det fortfarande pengar för Havertz eller Coutinho”. SportBild uppger också att Bayern blev erbjudet att köpa Gabriel Jesus för mindre än 100 miljoner euro i somras, men tackade nej. Det är Sané klubben vill ha. Ny kontakt med Man City-spelarens rådgivare väntas inom de närmaste veckorna.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) låter FCK-tränaren Ståle Solbakken tona ned mötet med MFF. ”Malmö och vi är bara två konkurrenter som hamnat i samma grupp, men jag ser inte svenskarna som en rival till oss”, säger han, ”Det finns mycket prestige kring den här matchen, men vi ska nog inte likna den vid stora matcher, vi har spelat Champions League”.

RTL (Belgien) söker svar på den mest givna frågan efter Club Brügges skräll (2-2 mot Real Madrid): ”Blir det några tatueringar Dennis?”. Innan matchen hade Emmanuel Dennis lovat att göra en tatuering om han gjorde mål på Santiago Bernabéu (klipp här). Det blev två mål och omedelbar tatueringsfråga på det. ”Jag får väl skaffa två”, sa den 21-årige nigerianen med ett leende.

Meia Hora de Notícias (Brasilien) känner ”Kraften i Jesus blod”. Och där står han, ligaledarens tränare Jorge Jesus, som Frälsaren, med Flamengos klubbmärke på bröstet. Riotidningen blir sedan mindre religiös och mer partisk, ”Inför morgondagens heta klassiker, experter och fans överens, Flamengo spelar bättre än Gremio”. Matchen spelas natten till torsdag, svensk tid.