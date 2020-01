Mourinho: ”Eriksen kan lämna med huvudet högt”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ENGLAND

Daily Mirror vänder strålkastarljusen mot Manchester United och ser ”Frysta” planer på Qatar. Klubben har på grund av det spända säkerhetsläget i regionen ställt in sitt träningsläger under vinterupphållet.

The Sun tar stafettpinnen vidare med ”Exklusivt: Man United måste betala fem miljoner pund för att sparka Ole-Gunnar Solskjaer”. Det skulle i så fall ta den sammanlagda kompensationen till sparkade tränare post-Ferguson till 40 miljoner pund. The Sun vore inte The Sun om tabloiden inte också hade en skandal. ”Exklusivt: Man City-stjärnor flög in gäng av Instagrammodeller för bunga-bunga-liknande party efter 6-1-segern”, jublar tidningen. 22 italienskor rörde det sig om.

Daily Telegraph har mer City men mindre bunga-bunga. Guardiola har inga som helst planer på att lämna klubben i sommar, hävdar tidningen bestämt. Däremot är tränaren osäker på att förlänga det nuvarande kontraktet, som går ut 2021.

The Guardian ser att ”Spurs smyger sig förbi Boro” i FA-cupen (2-1). Om målskyttarna Lo Celso och Lamela sa tränare Mourinho efteråt, ”Ska jag kalla dem Ardiles och Villa?”, och syftade på två andra argentinska Tottenhamlegendarer.

Daily Mail hör också Mourinho kommentera Christian Eriksens möjligen sista match för laget. ”Om hans beslut är att lämna kan han göra det med huvudet högt”, säger portugisen. Dansken, som är nära Inter, fick höra missnöjesyttringar från publiken före matchen.

Evening Chronicle tror knappt sina ögon sedan Joelinton gjort mål när Newcastle gick vidare (4-1 mot Rochdale). Även Emil Krafth kom undan utan kritik. ”Kämpade hårt och såg trygg ut”, skriver tidningen, och ger honom 7/10.

Grimsby Telegraph förmedlar Towns besked: Moses Ogbu lämnar League Two-klubben efter bara sju månader. Den tidigare Siriusspelaren hann med 25 matcher och fyra mål. ”Han behövde åka hem”, förklarade tränare Ian Holloway häromdagen, och syftade på hemlängtan efter familjen i Nigeria.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lutar sig tillbaka och njuter av ytterligare två mål av Intertankern Lukaku (4-1 mot Cagliari) Den här gången på Robin Olsen (6/10 i betyg). ”Jag är i det perfekta laget”, säger belgaren. Tränare Conte är inte nöjd ännu. Han vill ha förstärkningar. Flera. ”Det finns inga pengar”, säger han och hänvisar till sportchefen Marottas ord, ”Om tillfällen ges så kommer det att vara billiga lösningar”. I dag spelar Milan mot Spal i cupen och Zlatan Ibrahimovic finns med, men börjar på bänken. Det är GdS övertygad om, ”Tränaren hoppas kunna lösa avancemanget utan att behöva ta till Zlatans superkrafter”. Piatek, som tar för dagen tar svenskens plats, är till försäljning för 30 miljoner euro. Den prislappen ska Milan nu ha hängt runt polackens nacke. Och om någon undrar om Dejan Kulusevski fått ta emot den där utmärkelsen som Serie A:s bästa spelare i december så är nu äntligen svaret ”ja” – bild nedan.

GQ Italia uppmärksammar att milanesiska glassbutiken Gusto 17 förärat Milans återvändare med en egen smak ”Gusto Z”. Kombinationen är zlatanesk; svensk kanelbulle med alkoholstinna Balkandrycken rakija.

Corriere dello Sport gör liksom Gazzetta dello Sport e ordlek på ”segna sempre lui” (han gör alltid mål), där tidningen stannar upp på ”lu”, som i Lukaku. Och liksom GdS har tidningen Piatek i stället för Ibrahimovic i Milans startelva i kväll.

Sky Sport Italia hör svar på Contes böner om förstärkningar. Inter uppges nu nära en överenskommelse med Chelsea om Olivier Giroud. Det senaste budet är på 4,5 milj euro plus två milj euro i bonusar. Inter har också lagt ett bud på tio milj euro för Christian Eriksen, men Tottenham vill ha det dubbla. Sedan väntas i dag bytet med Roma blir klart: Spinazzola in, Politano ut. Räcker det? Nej. Inter gillar också Tahith Chong och har haft ett möte med Man United-spelarens agent.

🔵 A #Collecchio Dejan #Kulusevski premiato da @17tommasi come “Calciatore del mese AIC” di dicembre 2019 per la Serie A ⭐️ pic.twitter.com/4lS5biJPbR — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) January 14, 2020

SPANIEN

Marca tara vara på nya Barça-tränaren Sentiéns mest minnesvärda citat från tisdagens presentation. ”I går gick jag runt bland korna i min stad, och nu tränar jag världens bästa spelare”. Så förstasidan är bild på just kor. Bara kor. Till dem finns rubriken ”Fotbollen är mjölk”. Bakgrunden är uttrycket ”es la leche”. Det har ungefär samma möjliga dubbelmening som svenskans ”grym”, så ”Fotbollen är grym”. Vidare hyllar tidningen en Valverde. Inte den som fick sparken i Barcelona utan den som tog ett rött kort för laget, Real Madrids Federico Valverde, ”Bernabéu har en ny idol”.

AS har fått loss lite citat från Eden Hazard. ”Zizou älskar sina spelare”, är den okontroversiella huvudrubriken. Den följs av ”Jag gick upp fem kilo under sommaren, till 80 kg, men tappade dem på tio dagar” samt ”I Real Madrid pratar spelarna bara om att vinna, det handlar om kultur”. Liksom andra tidningar uppmärksammar AS Real Madrids kommande cupmotståndare, lilla Unionistas de Salamanca, klubbens korta historia – och lagets jubel efter lottningen i går (klipp nedan).

Sport väljer ett annat av Barça-tränaren Setiéns presentationscitat. Ett som väger tungt efter ex-tränaren Valverdes pragmatism: ”Vi ska spela fint”. Och så ska det satsas på akademin igen. Ledorden för Barcelona putsas med andra ord upp. ”Setién är det första ljuset i slutet av tunneln”, skriver krönikören Ernst Folch.

Cadena Cope rapporterar liksom franska medier att PSG vägrar släppa Edinson Cavani i januari. Atlético-vd:n Miguel Ángel Gils besök i Paris under tisdagen lyckades inte ändra på det. Cope menar att bara om uruguayanen själv sätter press på PSG kan något hända.

📽️ VÍDEO | ¡¡¡La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

FRANKRIKE

L’Equipe lockar in läsarna med ”Neymar, följ pilen”. Den brasilianske stjärnan har efter sin comeback efter skada visat vägen. Det är han som styr PSG:s spel, visar tidningens statistik. Även i en historisk jämförelse är Neymars inflytande mer påtagligt än andra offensiva stjärnor som Ibrahimovic, Cavani och Mbappé.

RMC Sport-källor uppger för radiokanalen att Atlético misslyckats i sina övertalningsförsök att få PSG att släppa Edinson Cavani i januarifönstret. Liksom spanska medier påpekar RMC Sport att PSG vägrar ändra sig, trots Atléticobesöket i går.

Le Parisien lyssnar till PSG-tränaren Tuchels frustration över sena bortamatcher. ”Ibland lägger vi oss klockan 03, 04 eller 05 på morgonen. Spelarna är som döda! De sover inte. Vi måste ändra träningstider, låta dem sova så de kan återhämta sig. Vi tappar rytmen”, säger han. Tuchel påpekar också att de sena avsparkstiderna stoppar barnfamiljer från att gå.

TYSKLAND

Bild uppger att Hertha Berlins tränare Jürgen Klinsmann är i trubbel. Hans tränarlicens har gått ut. 55-åringen hinner troligen inte få klart med en ny innan matchen mot Bayern München på söndag, varför han riskerar att bli portad från bänken. Bild upplyser också om att Alexander Jeremejeff får ytterligare konkurrens i Dynamo Dresdens anfall. Godsway Donyoh (ex-Djurgården och –Falkenberg) lånas in från FC Nordsjälland med köpoption.

Sport1 hör förbundskapten Jürgen Löw uttrycka sina tvivel om målvakten Alexander Nübels flytt till Bayern München, där Manuel Neuer håller hårt på startplatsen. ”Om en spelare på 20-21 år sitter på bänken i två-tre år, vet jag inte om det är till någon nytta”, säger han.

ÖVRIGT

W-Radio (Mexiko) gör en uppdatering på John Guidetti. Enligt journalisten Carlos Córdova är Alavés-svensken inte sugen på en flytt till Mexiko och Cruz Azul, utan vill stanna i Europa. I går kom uppgifter om bud från Tyskland.

Globo Esporte (Brasilien) uppger att Barcelona är överens med Pameiras om ett köp av Matheus Fernandes. Avtalet för den 21-årige mittfältarens sägs vara elva miljoner euro, uppdelat i sju plus fyra (bonusar).