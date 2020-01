”Ibras signatur” – nu väntar CR7 tre gånger

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport summerar Milans segermatch (4-2 mot Torino) med ”Cose Turche”, alltså turkiska saker, ett uttryck för galna saker. Det var nämligen en turk, Calhanoglu, som med två mål låg bakom Milans vändning. Och så en svensk som satte punkt med ännu ett mål, inhopparen Zlatan Ibrahimovic. Hans första mål på San Siro under sin andra sejour. Calhanoglu får högst spelarbetyg, 7,5 av 10. Zlatan får 6,5. I tidningens första uppslag får laget rubriken ”Ibras signatur”, med bild på hur spelarna hänger som en klase kring sin långe symbolspelare. Två spelare som snart inte längre tillhör Ibras gäng är Suso och Piatek. Deras framtid stakas ut i rubriken ”Spanjoren till Sevilla och Kris till Tottenham eller Hertha”. La Scala har åtskilliga gånger använts för att ge Ibrahimovic en scen. Den här gången är den till för en dansk. Interförvärvet och ”Tenoren Eriksen”, pryder förstasidan med det världsberömda operahuset i bakgrunden. Mer Inter. Och mer Milan. De svartblåas stjärnanfallare Lautaro Martínez får två matchers avstängning för utvisning i helgen och missar därmed lokalderbyt den 9 februari.

Corriere dello Sport, det är Christian Eriksen. Det är La Scala. Och det är ”Inters symfoni” som ska spelas upp Men den allra översta rubriken på förstasidan är ”Ibra-CR7 – vilken cup!”. För det är som sagt Ibrahimovics gamla klubb Juventus som väntar Milan i semifinalen. Och Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo får därmed tuppfäktas tre gånger framöver – dubbelmöte i cupen samt en ligamatch. CdS har för övrigt samma tankar om laget Milan som GdS. Även här innehåller rubriken ”Ibras signatur”. Calhanoglu får 8/10 och Ibrahimovic näst högst betyg, 7,5/10.

Tuttosport låter också Zlatan ta plats med bild till rubriken ”Torinos inferno” på förstasidan. Tidningen säger sedan ”Hej då, Emre”. Tyska tidningen Bild menar att avtalet är klart för Emre Cans övergång till Dortmund (se under Tyskland nedan) . Men Tuttosport följer upp sin rubrik med texten, ”Inte bara Dortmund ute efter tysken. Även Mourinhos Tottenham och andra engelska klubbar synar honom”.

Tuttomercatoweb uppger att Cagliari förhört sig om Riccardo Gagliolo i Parma. Även Bologna uppges intresserade av den 29-årige backen, som debuterade för svenska landslaget förra året. TMW skriver också att Parma i sin tur visar intresse för Robin Olsen, vars framtid i Cagliari är osäker.

ENGLAND

The Times pustar ut, ”United kommer till slut överens om avtal för Fernandes”. Tidningen går också igenomhur Man United fick höja budet till 55 miljoner euro plus sammanlagt 25 milj euro i bonusar, sedan Barcelona blandat sig i leken. Den 25-årige mittfältaren väntas flyga till England i dag.

The Sun har med affären som en ”Bru-sväng”, att den såg ut att köra vilse men hittade tillbaka. Uniteds vice ordförande Ed Woodwards kväll var inte över med det. ”Exklusivt: Bråkstakar angriper Unitedbossen Ed”, eller snarare hans hus. Eller snarare grindarna till hans hus. Graffiti sprejades, bengaler tändes och kastades, och selfies togs. Bakom attacken låg ett 20-tal personer som kallar sig ”Men In Black”. I ett uttalande skriver United, ”Den som fälls för att ha gjort något brottsligt eller för att ha gjort intrång på denna egendom, kommer att portas på livstid av klubben och riskerar åtal”. Från transfermarknaden rapporterar The Sun att Aston Villa, Newcastle och Brighton är intresserade av veteranen Emmanuel Adebayor, 25, som är utan kontrakt.

Daily Mirror pumpar näven i luften och ropar ”Trez for prez”. Och kanske vill Aston Villa-fansen ha Trezeguet som president sedan han dramatiskt avgjort ligacupsemifinalen på tilläggstid (2-1 mot Leicester). En annan fet rubrik är ”Klopp: Jag kommer inte att tvingas till något”. Inte bara Liverpools a-trupp avstår omspelet mot Shrewsbury, även tränare Klopp gör det. Och det har han fått kritik för. ”Om de tycker jag är lat för att jag inte är där så kan jag inte göra något åt det”, säger Klopp, ”Men det är en fullständig missuppfattning av tränarsysslan. Det vore i mina ögon helt orimligt att jag skulle arbeta med dem (ungdomslaget) i två dagar. Det handlar om vad som är bäst för dem”.

Daily Mail har med Klopps ståndpunkt, men även Unitedtränaren Ole Gunnar Solskjaers syn på att inte ställa upp. United drog sig kontroversiellt ur FA-cupen för 20 år sedan för att spela klubblags-VM. ”Det är aldrig kul att inte vara med”, hälsar norrmannen.

Daily Telegraph har Bruno Fernandes-affären på sportettan, men andra möjliga affärer inne i tidningen. Arsenal funderar på en backförstärkning: Cedric Souares i Southampton för knappt sex miljoner pund. Wolves kommer att göra klart värvningen av Olympiakos ytter Daniel Podence för 17 milj pund ”inom 48 timmar”.

Bristol Post noterar att Niclas Eliasson svarade för sin elfte assist för säsongen när Bristol Citys bortavann (1-0 mot Reading). Svensken får 7 av 10 i betyg, men flera spelare får både 8 och 9. City ligger nu på playoffplats (sjätte) till Premier League.

SPANIEN

Marca kastar tankarna tillbaka till triumfen i ”Supercupen” när det är dags för spanska cupen. För det är finalhjälten Federico Valverde som ”leder laget i årets match för Zaragoza”. Sedan undrar Marca, ”Finns det en väg ut ur labyrinten för Cavani?”. Atlético har fått sitt senaste bud på 15 miljoner euro nobbat av PSG och det är lite tid och ekonomiska begränsningar i vad Atlético kan lägga ut. ”En känsla av hopplöshet sprider sig i Atlético”, avslutar Marca. Tidningen roar sig också åt Bruno Fernandes stundande övergång till Man United. För Barça hoppades på att norpa Sportingspelaren som skulle lånas ut till Valencia i utbyte mot Rodrigo. Nu blev det inget. Och Marca passar på att håna Barça. Till en bild från en filmsalong har tidningen rubriken ”Produktionsbolaget Bartomeu AB presenterar: Rodrigo, ännu en värvning som gick om intet”. Udden är riktad mot Barças president. Marca ser det som den senaste misslyckade affären efter Neymar och Xavi.

AS beskriver mötet med Zaragoza som en ”Copazo före derbyt”, som ett spektakulärt cupmöte innan matchen mot Alético i helgen. ”Zidane lämnar Casemiro, Bale och Isco hemma. Vinícius startar”, skriver AS vidare. Liksom L’Equipe nedan har AS uppgifter på att David Beckhams Inter Miami har gett PSG ett erbjudande för Edinson Cavani. Uruguayanen uppges dock fortsatt inställd på Atlético.

Cadena Cope ser också ekonomiska möjligheter för Atlético att få till stånd Cavani-affären. En grupp med investerare från England kommer under onsdagen att träffa Madridklubben för diskussioner.

Sport suckar, ”Ingen Rodrigo”. Men enligt Sport är det Barça som avslutat förhandlingarna med Valencia på grund av de ekonomiska kraven. Får man tro tidningens läsare på webben är det goda nyheter. 95 procent hade på onsdagsmorgonen röstat ”ja” på frågan om det var bra att affären inte blev av. Sport har på förstasidan också ”Carles Pérez går till Roma för 15 miljoner euro”.

Mundo Deportivo har en mer positiv inställning än Sport, och ser det som en ”Kamp mot klockan för Rodrigo”. Förhandlingarna må ha brutit samman ”men det återstår tre dagar och allt kan fortfarande hända”. Nåja.

Diario Vasco konstaterar att Real Sociedad-tränaren Imanol välkomnat tillbaka Willian José. Anfallaren har varit distraherad av flyttrykten kring Tottenham, men är aktuell för kvällens cupmatch mot Osasuna. Alexander Isak har i brasilianarens frånvaro startat de två senaste matcherna, och stalltipset är att han även startar i kväll.

FRANKRIKE

L’Equipe uppgav på tisdag kväll att PSG nobbade ett andra bud från Atlético på Edinson Cavani. Det var denna gång värt 15 miljoner euro. Så vad händer nu? Ett tredje bud kan komma, men övergången tycks inte lika nära nu (även om ESPN har andra uppgifter). Chelsea kan bland sig i. Och Inter Miami har visat intresse, vilket spanska AS också uppger. PSG:s bytesaffär med Juve, Kurzawa mot De Sciglio, är också avblåst och spelarna väntas stanna i sina klubbar resten av säsongen. Att Cardiff stämmer Nantes över Emiliano Sala-affären får också ansenligt utrymme. ”Folk kring Nantes är ’helt häpna’”, skriver L’Equipe, och använder en källa inom klubb som vill vara anonym, ”Det är femtioelfte gången under året som gått som den klubben försöker utnyttja detta drama. Men vi visar stort lugn inför denna nya massmediala offensiv”.

Le Parisien känner att ”Spänningen stiger kring Cavani”. Tidningen menar att även om det inte finns någon överenskommelse ännu så förblir anfallarens entourage säkra på att övergången till Atlético kommer att gå igenom. Le Parisien ringar också in Napolis Fernando Llorente som en tilltänkt ersättare i PSG.

Le Progrès uppmärksamma norska världsstjärnan Ada Hegerbergs korsbandsskada och tror att Lyon kommer att försöka förstärka damlaget innan transferfönstret stänger. Herrlagets stjärna Memphis Depay är en av spelarna som uttryckt sitt stöd till norskan. ”Jag är i din ringhörna”, skriver Depay på Twitter.

TYSKLAND

MDR lyssnar till nya förbundsbasen Fritz Keller som lägger ribban högt för Jogi Löw och det tyska landslaget inför EM. ”Vi måste, och Jogi kommer inte att bli glad att höra det, nå semifinal. Kanske även final”, menar Keller.

Sport Bild trycker med stora bokstäver dit att ”Håland har en utköpsklausul på 75 miljoner euro”. Peanuts i dessa tider. Men klausulen för Dortmunds målglade norrman börjar inte gälla redan i sommar. Tidningen tittar också runt på själva transfermarknanden. Bayern Münchens anfallare Thomas Müller uppges ha bud från Italien och England. En flytt kan bli aktuell i sommar, men också att han stannar. Bayern Leverkusens mittfältare Kai Havertz har Liverpool, Man United Real Madrid, Barcelona och framför allt Bayern München efter sig. Leverkusens prislapp? 130 miljoner euro. I tidningen är FC Bayerns legendariske klubbdoktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt på hugget. ”Jag är extremt kritisk till magnetröntgen. Jag tror att mer än 50 procent av alla diagnoser på muskelskador är felaktiga. Bilderna är oftast utmärkta, men de feltolkas eller övertolkas ofta”, säger han.

Bild och Die Welt uppger att ”Sané tvekar om en flytt till Bayern”. Tidningarna skriver att det som sett ut att vara en given övergång i sommar har ställts på ändå, då Man City-tysken nu tvivlar och då han bytt agent och förhandlingarna måste börja om på nytt. En övergång som däremot ser ut att bli av är Emre Can till Dortmund. Övergången från Juventus för 23 milj euro plus bonusar uppges klar. Men Dortmund behöver först sälja Paco Alcácer innan affären slutförs.

Leipziger Volkszeitung följer upp ”frisörgate” med hårda ord från RB Leipzigs tidigare tränare Ralf Rangnick (bakgrund i måndagens Headlines under Tyskland). ”Jag skulle kunna sätta 100 000 euro på att våra spelare inte skulle flyga in en stjärnfrisör från England för att fixa håret på hotellet. 0-2-resultatet var frustrerande i sig, frisörhistorien förbluffade mig. Det är dekadent. Guldstekarna är inte långt borta”, säger Rangnick. Det sista syftar på Franck Ribéry, som förra året fick kritik när han i social medier visade hur han åt en stek täckt med bladguld. Enligt Bilds tidigare uppgifter klippte sig minst sex spelare innan matchen. Emil Forsberg var inte en av dem. Bild-krönikören Alfred Draxler varnar att ”Med bling-bling sätter man inte dit Bayern”.

Hannoversche Allgemeine såg Hannover sjunka igen (0-1 mot Regensburg) i debuten för inlånade John Guidetti. ”Man fick se en kämpande men olycklig ny anfallare i Guidetti och ett fortsatt skakigt försvar”, skriver tidningen bland annat.

Hamburger Morgenpost har inga höga tankar om sitt St Pauli efter storförlusten på tisdagen (0-3 mot Greuther Fürth). Men Sebastian Ohlsson klarar sig undan den värsta kritiken. ”Bäst i laget för att han var aktiv i försvaret och försökte hela tiden gå framåt”, skriver tidningen och ger Ohlsson 3 av 6 i betyg (1 är bäst). Viktor Gyökeres får 5/6. Branimir Hrgota gjorde ett av Greuther Fürths mål.