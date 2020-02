Zlatan om ironiska Guldtapiren: ”Första priset i år”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Canale 5-programmet Striscia la notizia har delat ut ett ironiskt pris till Zlatan Ibrahimovic. Han har fått Guldtapiren. Priset delas ut till kändisar som blivit förödmjukade. Ibrahimovic får det för att han var tjurig efter derbyförlusten mot Inter. Programmets reporter Valerio Staffelli söker upp ”vinnaren” som inte alltid vill ta emot priset. Men Ibrahimovic spelade med när han fick besök i bilen. ”Första priset i år”, sa Milansvensken och skrattade. Om motiveringen sa han, ”Det är normalt att vara arg när man inte vinner en match. Nästa match blir bättre”. Reportern: ”Då väntar CR7”. Ibrahimovic: ”Jag känner inte till honom”, sen med tillägget, ”…utanför planen”. Det var tredje gången Zlatan fick ta emot Guldtapiren. År 2012 gick det vildare till, när prisutdelaren brottades ned av en livvakt.

La Gazzetta dello Sport är säker på att Ibrahimovic startar cupsemifinalen (dubbelmöte) mot Juventus i morgon, trots att det inte blir mycket återhämtning efter söndagskvällens batalj. Frågan är enligt GdS bara vem som startar bredvid, Leão eller Rebic. Tidningen lutar åt den senare. Men dagens ämne är vem som kommer att leda Milan framöver. GdS skönjer ”En kamp till Max”. Boban och Maldini i klubbledningen vill ha just Max Allegri som ny tränare, men vd:n Gazidis vill ha Ralf Rangnick. Enda chansen för Stefano Pioli att behålla tränarjobbet är en CL-plats.

Corriere dello Sport menar att ”Inter tar sats på Juve”. Den första cupsemifinalen spelas i dag, Inter-Napoli. CdS menar att tränare Conte ”vill ha en final mot Sarri”, Juventus tränare. Precis som GdS tror CdS att Christian Eriksen börjar på bänken och att Lautaro Martínez kliver direkt in i startelvan efter avstängning. Precis som GdS tror CdS att en plats är gjuten i Milans anfall i morgon: ”Ibra rör man inte”. Det är rubriken till texten om laget. Precis som GdS ger CdS Samuel Gustafson svala 5,5 av 10 för insatsen i Cremonses förlustmatch i Serie B (2-3 mot Spezia).

Tuttosport uppmärksammar att Juves tränare Sarri åt middag med president Agnelli i går. Han sitter säkert tills vidare, men ”Om en månad står Juve på spel”. För de kommande insatserna i cupen, ligan och Champions League blir avgörande för Sarris framtid i Turinklubben.

ENGLAND

Manchester Evening News sätter fart på en onsdag fylld av transferrykten, främst kring just Manchester United. ”Exklusivt: United planerar minst tre sommarvärvningar”. Det finns gott om tidningar som gärna vill sätta namn på dem.

Daily Mirror menar att det blir ”Fajt om Sancho”, men att United är tryggt förvissade om att klå Chelsea i kampen om Dortmundstjärnan, som värderas till 120 miljoner pund.

The Sun ser ”Friends Reunit£d”. Det är Man United som planerar att värva polarna Jack Grealish (Aston Villa) och James Maddison (Leicester) för 160 miljoner pund. Det ger en ”exklusiv”-stämpel. Fler delas ut. Två av dem rör Chelsea. Dels att klubben planerar nytt bud på Hakim Ziyech (Ajax), som värderas till 45 milj pund, men har konkurrens från Man United och Arsenal. Dels att klubbens återköpsklausul på Nathan Ake (Bournemouth) för 40 milj pund inte gick ut i januari utan även gäller i sommar.

Daily Express, som har samma Sancho-story som Mirror som dragplåster, hävdar att Chelsea i så fall kan räkna med konkurrens om Ake. Även Tottenham är ute efter backen. Det återfinns under rubriken, ”Exklusivt: Tottenhams tränare José Mourinho planerar sommarvärvningar för 120 miljoner pund”.

Sky Sports pratar med Tottenhams förre tränare, Maurizio Pochettino. ”Ärligt talat så skulle jag gärna jobba i Premier League igen”, medger han i tv-kanalens podd In The Pink.

The Guardian låter i avsaknad av Premier League Championship breda ut sig på förstasidan. I huvudfokus toppmötet Brentford-Leeds (1-1). Pontus Jansson missade matchen mot sin gamla klubb. Tidningen har också ett annat resultat, ”Inter-Inter 1-0”. David Beckhams Miamilag riskerar efter en dom att behöva byta namn (se också under ”Övrigt”).

SPANIEN

Cadena SER uppger att tidigare landslagsmålvakten Iker Casillas beslutat sig för att ställa upp som kandidat i valet till ordförande för spanska fotbollsförbundet, RFEF. Han utmanar nuvarande ordföranden Luis Rubiales. Valet kommer att hållas senare i år.

Sport menar att Barcelona står inför ett givet val, ”Värva eller värva”. Efter bekräftelsen på Ousmane Dembélés långtidsskada får klubben inom 72 timmar grönt ljus från förbundet att värva en ersättare. Det ska ske inom 15 dagar efter förbundsbeslutet. Barça kommer att vilja göra värvningen så fort som möjligt, påpekar Sport.

Mundo Deportivo delar upp sin förstasida med ”Sex månader” för Dembélés skada och ”Att köpa” med bild på Lautaro Martínez. Men Interstjärnan är aktuell först till sommaren. En anfallare behövs även nu. Tidningen tar upp att TVE rapporterat att Barça redan har en överenskommelse med Real Sociedad om Willian José för cirka 35 milj euro, men att klubbarna dementerar det.

Marca menar hur som helst att Willian José är Barças primära mål. Alternativen är Lucas Pérez (Alavés), Ángel Rodríguez (Getafe), Luis Suarez (Real Zaragoza) och Loren Morón (Real Betis). På förstasidan presenterar tidningen sin intervju med Dani Ceballos under rubriken ”Förändringarna som har skett i Real Madrid är brutala”. 23-åringen är utlånad till Arsenal, skadad, men har som mål att både spela EM och OS i sommar.

AS visar att silly season aldrig är off-season. Under ”Kamp om Salisu” uppger tidningen att Real Madrid har anslutit sig till de klubbar som är intresserade av Real Valladolids 20-årige mittback. Atlético den Madrid, Valencia, Getafe och Man United har alla redan gjort förfrågningar, enligt AS. Tidningen noterar också att tidigare ifrågasatte Thibault Courtois utsetts till Månadens spelare i La Liga.

FRANKRIKE

L’Equipe zoomar in Lyon-Marseille, de två Olympique-rivalerna, och konstaterar: ”Bara plats för ett” i cupsemifinal. Medan OM är på väg upp formmässigt är OL på väg ner. På förstasidan finns också gårdagens besked: ”Inget EM för Dembélé”.

Le Parisien rapporterar att Neymar står över PSG:s kvartsfinal mot Dijon. Han flyger inte ens med laget. Den brasilianske stjärnan har haft en revbensskada och tränare Thomas Tuchel vill inte ta några risker när CL-mötet med Dortmund den 18 februari närmar sig.

TYSKLAND

Kicker snokar upp anledningarna till Jürgen Klinsmanns plötsliga avhopp som tränaren för Hertha Berlin. Enligt tidningen har Klinsmann länge pushat för att han efter säsongen ska bli teknisk direktör i klubben, med omfattande befogenheter. Men Hertha var inte redo att möta hans krav, därav hans plötsliga avhopp.

Bild synar ersättare till Klinsmann. Niko Kovac är drömvalet men tillgänglig först till sommaren och vill helst utomlands. Bruno Labbadia, Roger Schmidt och Mark van Bommel är tre aktuella namn. Klinsmanns assisterande tränare Alexander Nouri och Markus Feldhoff leder laget mot Paderborn på lördag. Tidningen uppger också att John Guidetti är tillbaka i träning med Hannover efter sin vadskada och kan bli aktuell för spel i nordderbyt mot Hamburg på lördag. I dag testas han i lagträning.

Sport Bild uppger Bild att Bayern München vill sälja Corentin Tolisso i sommar. Den 25-årige fransmannen var klubbens dyraste förvärv när han 2017 köptes för 41,5 miljoner euro. Tidningen uppger också att Liverpool är ute efter Timo Werner, som har en utköpsklausul i RB Leipzig på 60 miljoner euro.

Weser-Kurier tar upp skadade Ludwig Augustinsson vars comeback dröjer ytterligare lite till. Han kommer inte till spel mot RB Leipzig på lördag. ”Ludwig är på rätt väg, men vi måste ha tålamod. Nästa vecka mot Dortmund är han en kandidat till att starta”, säger tränare Florian Kohfeldt.

ÖVRIGT

Miami New Times (USA) rapporterar att David Beckhams nystartade Inter Miami kan tvingas byta namn. Italienska Inter vunnit en delseger i varumärkesstrid om just namnet ”Inter”. Den italienska klubben hävdar att namnet är synonymt med den, och det amerikanska patent och registreringsverket har nu avvisat ett av två argument från Inter Miami att få använda namnet. ”Jag tror segern för Milanoklubben innebär att Miami måste byta namn”, säger Miambibaserade advokaten David Winker på Law.com. Miami Herald är inte lika övertygade om ett klubbnamnsbyte, men menar att Inter Miami kan tvingas marknadsföra sig utan förkortningen ”Inter”.

La Cuarta (Chile) ser en ny fotbollstrend: bananätande. Från argentinska Avellaneda-derbyt Racing Club-Independiente i helgen blev ett klipp på Racings Marcelo Díaz som lugnt käkar på en banan mitt under matchen viral (se klipp nedan). Samme Díaz blev också matchens enda målskytt. Och La Cuarta skriver nu om banan challenge bland Racings fans.