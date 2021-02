Ilskan på planen mellan Piqué och Griezmann: ”Dra åt helvete”

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Cadena SER plockar upp snackisen i spanska medier efter Barcelonas CL-match (1-4 mot PSG): ordväxlingen mellan Gerard Piqué och Antoine Griezmann. På den tomma arenan hördes tydligt Piqué frustrerat skrika på lagkompisarna och Griezmann svara att han skulle lugna ner sig (klipp här). En ordväxling fylld av ”dra åt helvete” och liknande uttryck, som kan läsas i en engelsk översättning här. Dramaturgin blev inte sämre av att Griezmann ”flydde landet” efteråt. Han begav sig till flygplatsen, enligt uppgift för att flyga till Frankrike. Barcelonas spelare har ledigt två dagar. På flygplatsen jagades han av reportrar men vägrade svara på frågor (klipp här).

Mundo Deportivo fokuserar på matchen. Tidningen tycker Barça blev ”Mbappérade”. Tänk ”zlatanerade”. MD beskriver Barça som ”Skört, ofokuserat och karaktärslöst”. Krönikören Josep M Artells är resignerad. ”Tider med 6-1 (upphämtningen mot PSG 2017, min anm) tillhör historien. De är långt borta”, skrivet han, ”Barça är långt, långt från den nivå som krävs i Champions League”. Barcelona riskerar att gå titellöst denna säsongen också. Klubben är på väg mot respass i CL och Copa del Rey, samt är långt efter Atlético i ligatoppen.

Marca tycker att ”Mbappé gjorde mos av Barça”, att det var ”ännu en pinsam kväll för Barça i Europa” samt att Mbappés mål ”dömde dem till eliminering”. Det finns också ett Real Madrid-perspektiv på Mbappés uppvisning. Tidningen hämtar det från gamla Real Madrid-profilen Jorge Valdano. ”Mbappé är längre från Real Madrid i kväll än någonsin tidigare. Han kan be om 30 miljoner euro, samma som Neymar, och det är bara PSG som kan betala”, säger Valdano i radiokanalen Onda Cero, och tar bort Messi ur ekvationen, ”Jag kan inte se att PSG skulle vara särskilt intresserade av att ta in Messi i stället för Mbappé nu. Mbappé ändrade på vågen i kväll”. Valdano ser Erling Haaland som mer rimlig för Real Madrid. ”Mbappé är mer komplett än Haaland, men jag tror Real Madrid behöver en målskytt som norrmannen. Haaland är 2000-talets Mario Kempes”, menar Valdano.

ENGLAND

Daily Mirror ser Liverpool ta ett stort steg mot kvartsfinal i Champions League. Eller rättare sagt, ett ”Giant Leip” (2-0 mot RB Leipzig). ”Det var matchen vi ville ha, och matchen vi behövde”, säger tränare Jürgen Klopp efteråt. En pik till kritikerna kan också skönjas. ”Många trodde vi skulle tabba oss igen på grund av situationen, men det gjorde inte grabbarna”.

Liverpool Echo håller inte igen med betygen. Jordan Henderson får 9 av 10. I klass med Kylian Mbappé-klass med andra ord (se L’Equipe). Tidningen delar även frikostigt ut 8 till fem andra spelare.

The Guardian lyssnar till Pep Guardiola som för närvarande inte kommer att stoppa spelare från att åka på landslagsuppdrag men spår coronakonsekvenser. Han fick frågan om han tror att fallen kommer att öka igen i samband med kommande landslagsuppehåll. ”Förhoppningsvis inte men det enda sättet att skydda sig är att stanna hemma. Spelarna åker iväg med landslagen och då är det svårt att kontrollera situationen, så det (corona) kommer dessvärre att öka”, säger Guardiola.

Sky Sports pratar med Arsenals målvakt Bernd Leno som ger ytterligare bränsle till debatten om sociala medier. Han har helt slutat läsa kommentarer. ”Jag hade en dålig match och då skrev en kille till mig att ’gör som Enke’ (tysk målvakt som begick självmord)”, berättar Leno, ”Efter det förstod jag att det finns så mycket korkade människor på sociala medier. Det är därför jag inte läser det längre, inte ens när det går bra. Jag behöver det inte, det gör mig inte bättre, det är bortkastad tid”.

The Sun hävdar att Arsenal planerar en utrensning i truppen. David Luiz, Alexandre Lacazette, Lucas Torreira och Matteo Guendouzi är alla aktuella för flytt i sommar. Det är också ett led i att sänka kostnaderna. The Sun uppger vidare att Manchester United ringat in Real Madrids Federico Valverde som en möjlig ersättare till Paul Pogba. Om fransmannen lämnar klubben.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har uppmaningen ”Juve, kör i hamn”, som blir rimligare på italienska där hamn heter ”porto” och Juves motståndare i kväll är Porto. Det fortsätter med att ”CR7 leder i sitt hemland laget i jakten på den pokal man drömt om i 25 år”. Dejan Kulusevski väntas starta på bänken. Det tror även de flesta andra medier. I anfallet startar i stället Álvaro Morata med Cristiano Ronaldo. Noterbart i övrigt är att GdS, som vanligen håller hårt i betygen, delar ut 9 av 10 till Kylian Mbappé. Inne i tidningen tar tidningen också upp att Lazio riskerar tungt straff sedan det står klart att klubben ställs till svars för brott mot coronaprotokollet. Lazio riskerar poängavdrag.

Corriere dello Sport kallar det för ett ”Jordskalv i Lazio”. Annars har även CdS fokus på Juventus match under rubriken ”Här får vi se Juve”. Det är dags att visa upp skapelsen för världen. Liksom Gazzetta dello Sport i går tror Corriere dello Sport att Mario Mandzukic tar platsen på topp i Milan i mötet med Röda Stjärnan på torsdag. Zlatan Ibrahimovic får vila upp sig inför toppmötet med Inter i helgen.

FRANKRIKE

Le Parisien sopar undan dystra coronarubriker och ger förstasidan åt stadens lag: ”Som en dröm”, beskriver PSG:s triumf (4-1 mot Barcelona). På ett uppslag inne i tidningen finns rubriken ”Messias det är Mbappé”. Den franske tremålsskytten var också säker på utgången. Tränare Mauricio Pochettino berättar på presskonferensen efter matchen: ”Inför matchen frågade han mig på spanska hur många gånger jag vunnit på Camp Nou. En gång, svarade jag. Då sa han att det får bli andra gången i kväll. Efter matchen sa han, ’Du ser, det blev en andra gång’”.

L’Equipe pryder förstasidan med den episka bilden på Piqué som förtvivlat grabbar tag i den framstormade Mbappés tröja. ”Galaktiska”, skriver tidningen om PSG. Allra mest förstås Mbappé, som får 9 av 10 i betyg (10 av 10 i Le Parisien). Matchens lägsta spelarbetyg, 2, får Sergiño Dest i Barcelona.

RMC Sport pratar med matchhjälten Mbappé som påpekar att ingenting är klart. Varken om utgången i dubbelmötet med Barça eller om hans framtid i PSG. Klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi öste också beröm över Mbappé: ”Jag är väldigt glad för hans hattrick. Det är något historiskt både för honom och för klubben. Vi är alla väldigt stolta över honom”. Antoine Griezmann om Mbappé: ”Kylian hade en fantastisk kväll. PSG har en framtida världsstjärna som kommer att vara på Leo Messis och Cristiano Ronaldos nivå”.

TYSKLAND

Sky Sport sätter fram mikrofonen till RB Leipzigs tränare Julian Nagelsmann efter CL-förlusten (0-2 mot Liverpool). ”En sådan förlust smärtar så klart för vi var enligt min mening definitivt inte det sämre laget. Då smärtar en förlust lite extra”, säger Nagelsmann, och konstaterar att misstag som låg bakom Liverpools mål är en del av spelet. Högst betyg i Leipzig: Angelino 2 av 6 (1 är bäst). Lägst betyg i Leipzig: Nordi Mukiele 6.

SportBild håller sig som ofta till Bayern München. Enligt tidningen planerar klubben samtal med Joshua Kimmich, Leon Goretzka och Kingsley Coman om förlängning av nuvarande kontakten som löper till 2023. FC Bayern är mån om att undvika att hamna i en ny David Alaba-situation, där en nyckelspelare lämnar gratis. Klubbens värvning av Florian Neuhaus från Mönchengladbach hänger på vad klubben lyckas få in på försäljningar. Mittfältaen har en utköpsklausul på 40 miljoner euro. Marco Rose är intresserad av att ta med sig Neuhaus till Dortmund.

Allgemeine Zeitung noterar Mainz besked om Robin Quaison. ”Goda nyheter från träningsplanen. Robin Quaison arbetar på sin comeback”, skriver klubben på Twitter, utan att ge ytterligare upplysningar om den knäskadade svensken. Ett besked till framgår av bilden. Quaison är numera blond.