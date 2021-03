Uppgifter: Haaland ratar Chelsea – sex klubbar aktuella

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



TYSKLAND

SportBild har Erling Haaland i fokus i veckan nummer. Sex klubbar intresserar honom vid en eventuell flytt. Det är Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool, Man United och Man City. Så ”Ha det, Chelsea”, med andra ord. Londonklubben må ha finansiella muskler men norrmannen ser, enligt SportBild, inte Chelsea som ett steg till den absoluta toppen. Och Bayern München är för närvarande passivt av två skäl. Dels på grund av Lewandowski (Haaland tänker inte vara backup), dels av ekonomiska skäl. Däremot betonar SportBild att anfallaren inte planerar för flytt denna sommar. Tidningen hävdar bestämt att norrmannens utköpsklausul nästa sommar är 100 miljoner euro. Oftast har det talats om 75 milj euro, något även transfergurun Fabrizio Romano är övertygad om.

ANNONS

Sport1 ser och hör ett Dortmund på väg upp. ”Det har klickar sedan Sevilla-matchen”, säger Marco Reus efter tisdagens cupseger (1-0 mot Mönchengladbach). Bra tajming. På lördag väntar Bayern München. Men Dortmund fick också två frågetecken inför matchen. Både segerskytten Jadon Sancho och Raphaël Guerreiro fick skadekänningar i går.

Bild vore inte en boulevardtidning om den inte agerade som en boulevardtidning. Så ryggmärgsreflexen blir ett försök att göra sig lustig på Boris Johnsons utspel om att Storbritannien står redo att ta emot fler EM-matcher. ”Ni får EM, vi får bucklan” blir svaret över en helsida (se artikel här). Tidningen backar upp det. Ett EM med publik är tilltalande och det var på Wembley Tyskland vann EM 1996, så tumme upp. ”Att fira titeln inför fans vore också mycket roligare för vårt lag…”.

ENGLAND

The Sun vilar inte på hanen. Efter tisdagens intervju med premiärminister Boris Johnson, som öppnade för alla EM-matcher i England, är ämnet på nytt över hela nyhetsettan. Men nu som ”Suns kampanj för en fotbollsfest”. England ser i dagsläget ut att ha bättre möjligheter än många andra länder att kunna släppa in publik. Idén applåderas runtom i Europa, påstår tidningen. Sun har fått med sig världsmästaren Geoff Hurst på tåget. Det ger rubriken ”Låt EM återvända…liksom andan från 1966”. The Sun skissar även på hur sommarens EM skulle kunna spridas ut över landet (se karta med arenor).

ANNONS

The Times ger tumme ner. Både det engelska fotbollsförbundet (FA) och det europeiska fotbollsförbundet (Uefa) utesluter att England ensam kan stå som värd för EM. ”Källor inom FA säger att det är alldeles för sent att ordna med all logistik för att arrangera en hel större turnering”, skriver Times.

Daily Mail har på tal om publik uppgiften att Premier League vill ha den tillbaka till de två sista omgångarna. Regeringen har för närvarande den 17 maj som datum för en publikcomeback på upp till 10 000. Nu vill PL få godkänt att senarelägga de två avslutande omgångarna några dagar för att kunna ha publik.

Daily Mirror hyllar på sportettan minnet av Ian St John, ”Mannen som gjorde Liverpool”. Inne i tidningen finns uppgifter om Gareth Bale. Enligt Mirror kräver han full ersättning, 600 000 euro i veckan, av Real Madrid – även om han lämnar klubben i sommar. Walesaren är för närvarande utlånad till Tottenham men har kontrakt med Real Madrid till 2022.

Daily Star ger störst rubrik åt ”Gab Fab”. Det är Gabriel Jesus, som med två mål hjälpte Man City till 21:a raka segern (4-1 mot Wolverhampton). På en fråga om sviten svarar Pep Guardiola bara: ”Man United”. Det är nästa motståndare, lagets enda fokus. Derbyt är på söndag.

ANNONS

Sky Sports rotar i skadestatistiken i Premier League den här säsongen. Jodå, Liverpool toppar den (se tabell här). Klubben kan räkna in totalt 1 029 skadedagar för sina spelare. Crystal Palace är närmast efter med 861. Minst drabbad i antal dagar är Chelsea med 276.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar ”CR767 – som Pelé”. Enligt tidningens statistik har Cristiano Ronaldo nu tangerat den brasilianske legendaren sammanlagda antal officiella mål under karriären. Medan Pelé fick en dos coronavaccin fick Juventus alltså ännu en dos Cristiano Ronaldo (3-0 mot Spezia). Dejan Kulusevski lyckades inte sätta avtryck den här gången heller. ”Han är inte 100 procent, det märks”, skriver GdS och ger honom medelbetyget 6 av 10. Zlatan Ibrahimovic får högre betyg. Och det för ett framträdande på främmande arena. Klockan 22.13 klev han kostymklädd ut på San Remo-festivalens scen, skämtade lite med värden Amadeus, med Liverpool och lyckades i alla fall charma GdS-recensenten Elisabetta Esposito. Hon ger honom 9. ”Zlatan är som Zlatan. Och det funkar. Det funkar riktigt bra”, inleder hon, tycker svenskens humor klaffar, och avslutar, ”Zlatan får dig att skratta och det är inget man lär sig på en dag, särskilt inte om man är fotbollsspelare, särskilt inte om man är på en scen som hade fått vem som helst att darra. Han ler ingenting för hans personlighet tillåter inte det men inom sig har han kul. Det märks”. Övrig press är inte lika översvallande, men överlag positiv. Corriere della Sera ger 7,5, nyhetsbyrån Ansa 7. Däremot dömer Donne Magazine ut klädvalet, ”Såg ut som han kom från ett romerbröllop: kostym med vit skjorta utanför byxorna kan passera men inte megabroschen på vänstra sidan av kavajen. Milanspelaren är för mycket. Betyg 5 i ren sympati”.

ANNONS

Corriere dello Sport såg en annan huvudperson på Allianz Stadium i går kväll. ”Morata väcker Juve”. Morata och Bernardeschi får högst betyg, 7. Tidningen är också snällare mot Kulusevski. Han får beröm för första halvlek, för att ha legat bakom ett mål, ”Problemet är taktiskt: svensken spelar kilometer ifrån CR7 med isolering ofta som följd”, skriver CdS och ger Kulusesvki 6,5. På annan plats har tidningen rubriken ”Skugga över Lukaku”. Inter ska inte ha betalt in en bonus i avtalet med Manchester United för köpet av anfallaren. Troligen på grund av rådande likviditetsproblem, menar CdS. Det triggar i sin tur en klausul som ger United rätt att kräva resten av den återstående betalningen, cirka 50 miljoner euro. Förhandlingar väntar, men United pressar på om betalning och har till och med föreslagit alternativ: Lautaro Martínez eller Milan Skriniar. CdS är osäker på om det är en provokation eller blir ett verkligt problem för Inter.

SPANIEN

Rac1 hade debatt mellan Barcelonas presidentkandidater. Favoriten Joan Laporta ser sig som enda garanti att Lionel Messi blir kvar. ”Jag är övertygad att om någon av de andra kandidaterna vinner så kommer Messi inte att stanna. Jag har en väldigt god relation till honom och förlaget jag kommer att erbjuda kommer han att överväga”, säger Laporta. Presidentvalet i Barcelona är på söndag.

ANNONS

Cadena SER understryker att oavsett utgång i valet så kommer Messi inte att fatta något beslut om sin framtid förrän i slutet av säsongen. Han kommer att prata med vinnaren (Laporta, Víctor Font eller Toni Freixa) och lyssna till vad för sportsligt projekt de har för Barça, menar SER.

Sport ser till mer närliggande angelägenheter. ”Mot final!” signalerar förhoppningar om en ”remontada”, en vändning, mot Sevilla i kväll. Barça förlorade den första matchen med 0-2. El Mundo kallar det för ”Koemans Everest”. Ett positivt besked inför matchen är att Pedri är tillbaka. Han var med och tränade under tisdagen.

Marca drar fram trötta ”Det är redan en final” inför avgörandet mellan Barça och Sevilla. Allt är nuförtiden ”en final”. Tidningen har annars siktet inställt på Madridderbyt i helgen. Real Madrid hoppas på goda nyheter. Karim Benzema ska genomgå en undersökning i dag och kan bli aktuell för matchen mot Atlético.

Mundo Deportivo förmedlar dåliga nyheter för Alexander Isak & Co i Real Sociedad. Det kommer inte att bli någon publik på cupfinalen mot Athletic den 3 april. Cupfinalen, som är förra säsongens, sköts fram just i förhoppning om att spelas inför fans. I ett brev från lagkaptenen Asier Illarramendi till medlemmarna beklagar han att ”ni inte kan komma till Sevilla”, där finalen ska spelas. Spanska fotbollsförbundet väntas lämna ett officiellt besked denna vecka. MD uppger vidare att Real Betis är ute efter Óscar Mingueza, 21-årig back i Barça. Kontraktet går ut i sommar.

ANNONS



FRANKRIKE

L’Equipe bygger förstasidan på en ordlek. ”Le Crédit Lyonnais” är namnet på en klassisk fransk bank men anspelar här på att Rennes rekryterat ex-Lyonfolk – den senaste ser ut att bli tränare Bruno Genesio. I kväll möts också just Rennes och Lyon. Tidningen uppmärksammar även att Jorge Sampaoli i går anlände till Marseille för att ta över OM. Han riktade sig i ett uttalande särskilt till fansen. ”Det är krävande supportrar som vill att laget har en stil som är unik som staden. Varifrån jag kommer är jag van vid sådana förväntningar och jag hoppas leva upp till OM-fansens önskemål, det är det viktigaste. Jag har en oerhörd respekt för denna glöd, och jag ska göra allt jag kan för att supportrarna får något att glädja sig åt i dessa svåra pandemitider”, säger Sampaoli.

Le Parisien ser Neymar skicka en passning till pressen och skriver om honom. ”Jag har sett många skvallersajter som gjort fråga-svar. Det är coolt, alla skrattar. Men häromdagen la jag ut information om min behandling från morgon till kväll. Jag har inte sett en enda sajt som gav det ett erkännande. Se hur professionell han är, se som han ta hand om sig själv. Ni skriver bara om sådant som säljer. Och det som säljer är att snacka skit om folk”, ska Neymar ha sagt på portugisiska på Instagram stories enligt Le Parisien. Han har även lagt upp ett klipp där han bara tränar. Neymar är nära en comeback. Möjligen mot Barcelona den 10 mars, troligare mot Nantes fyra dagar senare, enligt Le Parisien i går.