Mourinhos oväntade engelska comeback

ENGLAND

The Guardian sammanfattar Europa League-kvällen med ”Strike och överlevnad”. Man United satte en ”strike” på Old Trafford (6-2 mot Roma) och Arsenal ”överlevde” med en reducering (1-2 mot Villareal). Det kan fortfarande bli en helengelsk final i Europa League. Precis som det kan i Champions League.

Daily Mirror gör också dubbelrubrik på det engelska Europaäventyret men kastar sig även ut i transferdjungeln. Tidningen uppger att Aston Villa är intresserad av Tammy Abraham, som Chelsea sägs villig att sälja för 40 milj pund. Tidigare har Wolves, Leicester och West Ham nämnts.

The Sun har ett ännu hetare engelskt namn, Ben White. Nu gör Dortmund sällskap med Man United, PSG och Arsenal i jakten på backen. Brighton väntas kräva 35 milj pund för White. Men tidningen avslöjar en annan värvning som redan är i hamn: José Mourinho till The Sun. Värvningen finns även på tidningens nyhetsetta. Mourinho ska arbeta för The Sun under EM. Den sparkade Tottenhamtränaren nöjer sig inte med det. På morgonen presenterades han även som ett nytillskott på radiokanalen Talksport under EM. Engelsk fotboll trodde kanske den var färdig med Mourinho men Mourinho är inte färdig med engelsk fotboll. ”Jag har inte arbetat på en vecka och saknar det redan”, säger han i Talksports presentation. Mer om Mourinho under Gazzetta dello Sport.

Daily Mail följer upp The Suns uppgifter i går om att Chelsea jagar Romelu Lukaku, värderad till 90 miljoner pund. Mail höjer den prislappen till ”minst 105 miljoner pund”, en rekordsumma för Londonlaget. Även Manchester City har uppgetts intresserade av Interanfallaren.

Daily Telegraph har på sportettan med att ”Fifa och Uefa gör britter sällskap i bojkott av sociala medier” i helgen. Även italienska fotbollsförbundet är med. Det är en protest mot alla påhopp och rasism som sprids på de sociala mediernas plattformar. Fotbollsorganisationerna, och många klubbar och andra idrottsorganisationer, kommer inte att använda sina sociala medie-konton under tre och en halv dag från och med i dag. Dagens största rubrik på nyhetsettan berör också fotbollen. Social distansering på stora evenemang kan avskaffas från den 21 juni. Den rapporten kommer premiärminister Boris Johnson att få på sitt bord nästa vecka, skriver Telegraph. Tester med fans visar ingen ökning av corona. Det skulle kunna öppna dörrarna på vid gavel från den tredje engelska EM-matchen (22 juni) och framåt i turneringen.

ESPN pratade före Arsenals match i går kväll med stjärnskottet Bukayo Saka. Han är fortfarande i kontakt med tidigare tränaren Fredrik Ljungberg. ”Freddie messar mig ibland, för att uppmuntra mig”, berättar Saka, ”Vi håller fortfarande kontakten för jag hade en riktigt bra relation till Freddie. Bara för att han inte längre tillhör klubben behöver relationen inte dö”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slår till med ”Juve, allt ändras”. Liksom andra italienska tidningar gör GdS stor nyhet av Juventusprofilen Johan Elkanns besök hos klubben och möte med president Andrea Agnelli. Tidningen vinklar på ett förstående tränarskifte. ”Allegri redo för en comeback som en Ferguson-liknande manager”, lyder underrubriken. Både Paratici och Nedved kan lämna. Om även Andrea Agnelli skulle göra det är Alessandro Nasi hetaste kandidat att ersätta. Nasi är kusin till Andrea och högra handen till Elkann som leder det Agnelliägda investmentbolaget Exor. Allt inom storfamiljen med andra ord. GdS spekulerar också i ett lag under Allegris ledning. Dejan Kulusevski ses fortsatt som given. Mer Juve. Cristiano Ronaldo står inte att känna igen. Han är ”nervig, lättretad och långt från sina lagkamrater”, skriver GdS. Cristiano Ronaldo uppges ha isolerat sig mer och mer. Framtiden i Juve är oviss, och hans agent Jorge Mendes fortsätter att sondera terrängen kring andra klubbar. Stor rubrik i dag får annars glädjebeskedet att 4 300 åskådare kommer att släppas in på cupfinalen mellan Atalanta och Juventus den 19 maj. Myndigheterna har gett klartecken till 20 procents kapacitet på arenan i Reggio Emilia. I lördagens bilaga Sport Week är José Mourinho huvudperson. Han har inga planer på att ta det lugnt efter kicken från Tottenham. ”Jag behöver inget break. Jag behöver inte ladda om batterierna”, säger han i ett utdrag. På tal om lördag. Då är det dags för comeback för Zlatan Ibrahimovic i Milan, som möter Benevento. Enligt GdS kommer nu lagets 4-2-3-1 att bli lösare i formerna, mer 4-2-2-2, där Rebic både ska bistå och avlasta Ibrahimovic i anfallet.

Corriere dello Sport lägger mest krut på det kvarvarande italienska flaggskeppet i Europa…som sköts i sank. ”Roma, allt gick emot” (2-6 mot Man United). Bland annat fick Roma tre skador inom de första 37 minuterna. Och ändå blev det värre. United öste in mål. ”Allt gick fel i andra halvlek”, säger tränare Fonseca, och tar på sig skulden, ”Jag är alltid den som är huvudansvarige”. Bruno Fernandes i United får högsta spelarbetyg, 8,5. Smalling, Cristante och Villar, alla Roma, får lägst, 4.

SPANIEN

Mundo Deportivo är besviken. Mycket besviken. ”Oförlåtligt”, är rubriken efter Barcelonas chockförlust (1-2 mot Granada). Det var ju kvällens som byggts upp pompa och ståt för att den skulle föra Barça upp i ligaledning för första gången på tio månader. Barça hade 1-0 i en timme…och ändå. ”Den värsta dagen att skjuta sig själv i foten”, är rubriken på en krönika av Sergi Solé, som tycker en offentlig ursäkt är på sin plats.

Cadena Cope följer upp det röda kort som Ronald Koeman fick efter att ha förolämpat fjärdedomaren. Själv var Barça-tränaren oförstående. Det kan man sympatisera med när man ser domarrapporten som Cope plockar fram. Av den framgår att Koeman sagt ”Vaya personaje”, ungefär ”Vilken kille!”. För det är han nu också avstängd mot Valencia.

Marca reagerar till och med. Madridtidningen kallar i en krönika utvisningen av Koeman för ”skamlig”. Själva matchresultatet ser Marca mer glädjefyllt på. ”Granada får ligan att spraka”. Det följs bland annat upp av att ”Real Madrid och Sevilla har en chans”. Fyra lag ligger inom tre poäng, och en spelkalender för kvartetten skjuts in. Marca uppmärksammar även Villarreals seger (2-1 mot Arsenal) med tillägget att ”en tveksam straff håller Arsenal levande”. Villarealtränaren Unai Emery går längre. ”Det var ingen straff, det var ett stort misstag, än mer så med VAR. Resultat var bra men lite orättvist”, säger han. Real Madrids avbräck med Dani Carvajal borta resten av säsongen, ger Marca också än en gång anledning att beklaga sig över Real Madrids skador den här säsongen.

FRANKRIKE

L’Equipe jublar över att kunna andas igen. Publiken är gradvis på väg tillbaka till arenorna – ett år efter att den stängdes ute. Den 19 maj: 1 000 åskådare. Den 9 juni: 5 000 åskådare. Den 30 juni: fritt fram. På annat håll skriver L’Equipe att PSG erbjudit Julian Draxler att förlänga kontraktet med ett år. Det nuvarande går ut i sommar. Mauricio Pochettino gillar honom.

RMC Sport få några ord med en belåten Paul Pogba efter Man Uniteds storseger i går kväll. ”Jag känner mig mycket bättre sedan en tid tillbaka. Jag har spelarnas och tränarnas förtroende, och jag börjar vänja mig vid rollen som en nummer 8 närmare kanterna”, säger han.

TYSKLAND

Abendzeitung pratar med Bayern Münchens president Herbert Hainer. Han sprider lovord om nya tränaren Julian Nagelsmann, och lägger till: ”Och tro inte på alla siffror som det ryktas om”. Nähä. Den allmänna uppfattningen är att FC Bayern betalade 25 miljoner euro. RB Leipzig-bossen Oliver Mintzlaff bedyrade häromdagen, ”vi hade inte släppt honom för mindre än 23 miljoner euro”. Tja, ska vi anta 24 miljoner euro då?

Sky Sport uppger det. RMC Sport uppger det. Ännu en PSG-talang lämnar Frankrike för Tyskland. Den här gången handla det om backen Hubert Mbuyi-Muamba som framöver kommer att spela för Hoffenheim. Enligt Sky hade PSG gjort flera försök att skriva med kontrakt med 18-åringen, som lämnar gratis.

Sport1 hittar flera klubbadresser för Dortmunds interimtränare Edin Terzic. Tidigare har Werder Bremen och Wolfsburg uppgetts intresserade. Sport1 lägger nu till Köln och Bayer Leverkusen.